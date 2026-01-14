Há momentos em que o silêncio é cumplicidade. E há outros em que o ruído é obsceno.

O que se passa neste caso não pode ser analisado apenas à luz do “acreditar sempre” ou do “negar sempre”.

Essas fórmulas morais prontas são confortáveis, mas são também intelectualmente preguiçosas e politicamente perigosas. Aqui, o problema maior não é apenas o que é dito — é quando, como e para quê.

O timing não é um detalhe técnico.

É a essência da operação. A acusação surge no exato momento em que produz o máximo dano possível, com o mínimo de contraditório possível. Não quando havia dependência hierárquica. Não quando existia risco pessoal real. Surge quando a exposição mediática transforma uma suspeita numa sentença informal. Isto não é justiça — é estratégia.

E quem recusa ver isso não está a proteger mulheres: está a infantilizar o espaço público.

Depois vem a forma. Não uma denúncia formal, não uma queixa junto das entidades competentes. Não há um processo sustentado. Mas há o que é mais importante hoje para a política: uma publicação em rede social, desenhada para circular, para ferir, para colar uma imagem. As redes sociais não são instrumentos de verdade; são aceleradores de destruição reputacional.

Funcionam por choque, não por prova.

Por emoção, não por responsabilidade.

Usá-las para acusações desta gravidade não é coragem , é a escolha de uma arma.

E quando a arma cumpre o seu efeito… apaga-se.

Aqui, já não estamos no domínio da psicologia nem do trauma. Estamos no domínio da incoerência objetiva. Quem decide expor publicamente alguém por alegado assédio sabe que entra num ponto sem retorno. Apagar o texto não é um gesto neutro, nem inocente, nem irrelevante. É um gesto que descredibiliza a narrativa, fragiliza a denúncia e levanta dúvidas legítimas sobre a sua solidez.

Mas há algo ainda mais grave: é aqui que o debate se torna moralmente sério.

Este tipo de atuação goza com as mulheres que foram realmente assediadas. Goza com as que ficaram caladas por medo. Goza com as que denunciaram e não foram acreditadas. Goza com as que perderam empregos, carreiras, saúde mental. Porque transforma uma causa justa numa ferramenta oportunista, sujeita a calendários eleitorais e cálculos de dano máximo.

Cada acusação lançada sem sustentação sólida, cada denúncia feita como arma política, enfraquece todas as outras. Alimenta o ceticismo. Dá munição aos que sempre quiseram dizer: “são todas iguais”, “aparecem sempre na hora certa”, “é tudo instrumentalização”. E depois admiram-se quando as verdadeiras vítimas não são ouvidas.

Isto não é feminismo. Isto não é justiça. Isto é cinismo travestido de virtude.

Nada disto absolve ninguém. Mas tudo isto obriga a desconfiar. Porque a defesa do Estado de Direito não é compatível com linchamentos seletivos, nem com acusações que dispensam prova mas exigem destruição imediata.

Se amanhã se provar que houve assédio, que a justiça atue. Sem hesitações. Sem complacência. Mas até lá, o que está a acontecer é outra coisa: é a banalização da acusação grave, é o uso de uma dor real como instrumento político, é a degradação de uma causa nobre em arma de ocasião.

E quando isso acontece, perdem todos. Mas perdem sobretudo as mulheres que, um dia, vão precisar que acreditem nelas e encontrarão um país mais cínico, mais desconfiado, mais cruel.

Porque alguém decidiu que o timing valia mais do que a verdade.