Há em cada homem um desejo íntimo de permanência, um clamor mudo contra a erosão do tempo, uma esperança, por mais irracional que seja, de que aquilo que nos foi precioso não se dissolva na sombra. Mas a realidade impõe a sua lei: a consciência humana não alcança para além de dois ou três elos na cadeia da ancestralidade. A partir daí, o que resta são nomes soltos, datas dispersas, fotografias amareladas por mãos que já não sabem o que ali se fixava. Depois disso, instala-se o esquecimento.

É um facto quase cruel: os nossos avós serão, para os nossos filhos, pouco mais do que figuras vagas. Evocações respeitosas, talvez, mas despidas de calor. Não lhes doerá o silêncio que eles habitavam, não lhes será familiar o modo como olhavam ou as palavras que repetiam sem se darem conta. Por mais que nos esforcemos, e esforçar-nos-emos, para manter viva essa linhagem do afeto, a distância é inexorável. A transmissão da memória é um ato condenado, à partida, a uma incompletude fundamental.

A família, enquanto comunidade espiritual, vive do fio da recordação. Mas esse fio é frágil. E o que não é vivido diretamente começa por ser contado, depois resumido, depois silenciado. A verdade trágica é que o tempo desfaz até os alicerces da ternura. Aquilo que para nós é fundamento, para os nossos filhos será, na melhor das hipóteses, paisagem remota.

Não se trata de nostalgia: Trata-se de reconhecer que a cultura moderna, com a sua pressa e o seu culto do presente, acelerou esse desaparecimento. Perdemos o sentido de continuidade. Vivemos como se fôssemos os primeiros a existir e como se a história começasse connosco. E nesse esquecimento coletivo, perdem-se não apenas memórias, mas também obrigações: o dever de honrar, o dever de compreender, o dever de transmitir.

Sim, há algo de desesperante nisto. A constatação de que tudo aquilo que um homem amou, construiu e sofreu será um dia apenas um nome na boca de alguém que já não saberá pronunciar esse nome com verdade. Que os gestos, os silêncios, os medos, tudo o que deu forma à sua humanidade, serão reduzidos a uma linha numa árvore genealógica. Quando muito.

É esta perda de densidade do passado que nos fragiliza enquanto civilização. Não por saudosismo, mas por justiça. Porque quem não conhece as raízes da sua casa não reconhece os seus próprios contornos. E porque, como ensinava Burke, a verdadeira liberdade só floresce onde há continuidade, não apenas de instituições, mas de afetos e de memórias.

O nosso tempo, ao dissolver a memória familiar na abstração dos dados e na idolatria do imediato, está a romper esse pacto silencioso entre gerações. E ao fazê-lo, condena-nos à orfandade espiritual. Seremos, cada vez mais, estrangeiros na terra dos nossos mortos.

Mas talvez reste ainda um dever: o de resistir ao esquecimento. O de nomear, enquanto pudermos, os que vieram antes. O de transmitir, mesmo sem garantias, o que sabemos, o que lembramos, o que nos formou. Mesmo sabendo que falharemos, que seremos esquecidos, que a nossa voz se perderá como se perde a última nota de um cântico antigo. Porque nesse gesto reside uma fidelidade sem recompensa, uma honra silenciosa.

E isso, talvez, seja o que nos resta. Não vencer o tempo, porque isso é próprio dos deuses, mas não lhe ceder tudo. Guardar, enquanto for possível, a chama breve da memória. E passá-la adiante, ainda que tremeluzente. Como quem entrega, em mãos frágeis, o retrato de um mundo prestes a desaparecer.