É possível viver melhor em Lisboa: encontrar uma casa mais barata, talvez maior, num bairro espaçoso, com jardins, parques, zonas verdes com alguma complexidade; e gastar menos tempo no trajecto diário entre casa e trabalho. Mas para que isso aconteça, é indispensável que a ideia de cidade se alargue a todo o território da Área Metropolitana, e não se limite aos contornos do concelho. Até porque, em termos práticos, ela já não se limita. Relembro que Lisboa tem cerca de 550 mil habitantes, e a Área Metropolitana tem quase três milhões; mas de dois em cada três postos de trabalho dentro do concelho são ocupados por pessoas que vivem fora, num dos outros concelhos da Área Metropolitana. A vida de muitos milhares de pessoas (calcula-se que perto de meio milhão) gasta-se no calvário imprevisível, incómodo, longo e demorado, que as obriga a sair do concelho onde vivem, todas as manhãs, para vir trabalhar; e sair do concelho onde trabalham, todos os finais da tarde, para ir dormir.

Há aqui, neste conjunto da Área Metropolitana, um território altamente ligado por interdependências. Nem toda a gente consegue viver dentro do concelho, e nesse capítulo não há nada a fazer; Lisboa tem 100 quilómetros quadrados. Por outro lado, os empregadores em Lisboa não conseguem encontrar aqui pessoas para trabalhar; precisam de mais gente, vão buscar as que vivem fora. Esta centralidade excessiva provoca uma enorme pressão sobre a cidade de Lisboa e um mau viver para todos, dentro e fora do concelho. Uma constatação simples que convinha ser metida de uma vez nas cabeças exaltadas dos nossos governantes. Ninguém consegue – nem os voadores de vacas com que o PS governa o país – reduzir a distância em quilómetros desde as casas onde as pessoas moram até aos empregos onde elas trabalham, sobretudo se trabalharem no centro de Lisboa. Mas é possível reduzir a distância em tempo. Como?

Em primeiro lugar, agindo sobre a circulação entre os 18 concelhos. A Área Metropolitana de Lisboa é um corpo desengonçado, com os órgãos instáveis e dispersos, cada órgão alimentando-se irregularmente por troços de estrada remendada, ora estreita, ora desmedida, como os bairros clandestinos se alimentam de baixadas eléctricas roubadas aos postes da rede pública. Precisa que os governos centrais e municipais se organizem para construir e desenvolver um sistema arterial robusto, hierarquizado e coerente, a ligar o território: estradas, avenidas, e ruas bem dimensionadas para o caudal de circulação, com uma largura confortável de passeios, árvores de alinhamento, e até as abençoadas ciclovias – assim exista espaço, como efectivamente existe nas urbanizações novas, mal saímos do centro de Lisboa. Não se faz de um dia para o outro. Mas se os nossos governantes abandonarem a obsessão medíocre – e a cretinice “liberal” – de promover atritos identitários e meter decretos-lei em todos os cantinhos da nossa vida, talvez lhes sobre tempo e verba para se ocuparem do que só os governos podem fazer, ou seja, infra-estruturas. De resto, basta olhar para o centro de Lisboa e ver o que é um sistema arterial decadente, abusado para além do limite, sobrecarregado com excesso de densidade; nem ruas nem avenidas têm já largura para a mobilidade necessária, principalmente aos dias de semana.

