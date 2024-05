A decisão do governo de construir o novo aeroporto em Alcochete, com as ligações ferroviárias de Alta Velocidade e com a terceira travessia do Tejo foi, até ao momento, o passo mais relevante do novo governo. Passado pouco mais de um mês desde a tomada de posse, foram apresentadas medidas estruturantes para o país, fundamentadas e que uniram uma larga maioria dos partidos.

Portugal precisa de decisões, de boas decisões. Precisamos de governos que façam o país avançar com uma gestão focada em objetivos que vão para além do mandato e das lógicas partidárias. Como independente estou à vontade para elogiar este governo, porque foram vários os governos anteriores que adiaram estas decisões, do PS, ao PSD-CDS. Por isso, há que reconhecer a coragem de tomar estas decisões, afastando-se das lógicas partidárias.

Os estudos e os projetos são importantes para o planeamento, mas não podemos estar constantemente a estudar e a projetar sem executar. De nada servem os estudos, os planos e os projetos se não passarmos para a ação.

Apesar de tudo, ainda não estamos no momento de lançar foguetes. É importante que, à medida que avançamos, tenhamos um olhar atento à execução e ao investimento que se vai realizar. A eficiência e a transparência dos gastos são muito importantes para evitar desperdícios, ou atrasos. Infelizmente, a experiência do passado com grandes obras públicas em Portugal, mostra-nos uma tradição de derrapagens orçamentais e de atrasos constantes na execução.

Lanço por isso um desafio ao Governo. Por que não aproveitar esta oportunidade e continuar a dar o exemplo, criando um portal da transparência para estes projetos, com todas as etapas dos processos, todos os tempos previstos, todos os adiamentos, todo o investimento e todas as derrapagens. Um portal que permita que os portugueses possam acompanhar todo o processo e responsabilizar quem for de responsabilizar.

É muito importante que tanto o governo como os cidadãos estejam atentos para que este investimento não seja desperdiçado por má gestão ou desleixo de qualquer entidade.

Uma última nota para referir as ligações Ferroviárias de Alta Velocidade, provavelmente o projeto apresentado mais estruturante e sustentável para o futuro. Demorar 1h30 de Lisboa ao Porto e 3h de Lisboa a Madrid promove a coesão territorial e coloca-nos mais perto do resto da Europa. Sem dúvida a melhor notícia da noite.