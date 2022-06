Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O que temos de garantir é que esta crise económica, que se desenha como um risco no horizonte, não se transforme numa crise financeira.” A frase é do governador do Banco de Portugal Mário Centeno na conferência da CNN , esperando que tal não aconteça porque a Zona Euro está hoje mais bem preparada e porque o BCE vai lançar o tal mecanismo “anti-fragmentação”. O presidente do Eurogrupo , o ministro irlandês das Finanças Paschal Donohoe manifestou-se no mesmo sentido, dizendo que hoje as circunstâncias são diferentes e a Zona Euro tem agora uma arquitetura mais forte.

O fantasma da crise das dívidas soberanas, iniciada em 2010 com a Grécia, é o pesadelo dos banqueiros centrais e dos governos. E é o que tem travado o aperto da política monetária na Zona Euro, apesar de o valor da taxa de inflação dizer que os juros já deviam ter subido e que o aumento programado de 0,25 pontos em Julho e outro tanto em Setembro é manifestamente pouco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.