O recente atentado a Charlie Kirk, activista conservador norte-americano e líder do movimento civil “Turning Point USA”, que resultou na morte deste, não foi um simples assassinato. Assistimos todos àquilo que foi pura e simplesmente uma execução sumária com motivações políticas. Este modus operandi está longe de ser inédito nos EUA, vários políticos e activistas têm sido alvo de atentados deste género ao longo da história, como os Presidentes Abraham Lincoln e John F. Kennedy, o candidato presidencial Robert Kennedy, o activista pelos direitos civis Martin Luther King, todos assassinados a tiro; ou até Theodore Roosevelt, que em 1912 sobreviveu a um tiro no peito enquanto fazia um discurso público, discurso esse que insistiu em terminar, mesmo com o projétil alojado ainda no seu corpo, ou Donald Trump, que sobreviveu a uma recente tentativa de homicídio da qual resultou ferido numa orelha.

A violência política sempre existiu no ocidente. Pese embora não tenhamos sentido a sua presença em Portugal nas mais recentes décadas, os mais velhos terão com certeza memória de grupos organizados de violência política no nosso país como as FP25 e o MLDP que fizeram vítimas mortais civis nos anos pós 25 de Abril em prol de objetivos ideológicos e militares.

Não obstante, foi com choque, mas não com surpresa, que lemos e observámos um vasto leque de manifestações e declarações vindas da esquerda identitária (que não gosta de ser chamada de extrema esquerda, tal como a direita identitária não gosta de ser chamada de extrema direita) onde era expresso e notório o júbilo pela perda de uma vida humana, tão somente porque esta expressava opiniões que estes consideravam abjetas, o que é, em si, abjecto e perturbadoramente hipócrita, pois não podemos professar ao amor, à compaixão e à bondade no Instagram na descrição de uma foto que tirámos na Festa do Avante ou num festival de música techno no meio da floresta, e aplaudir a morte de um activista de ideias antagónicas no dia seguinte.

Foi, por isso, que li com choque e desilusão na secção P3 do jornal Público, um artigo escrito por Simão Ribeiro Póvoa, membro do partido Livre, onde o autor se dedica do início ao fim a relativizar a morte de uma pessoa com o argumento que este nunca usaria para relativizar a morte de um activista de esquerda ou de uma mulher vítima de violência sexual, o famoso argumento do “pôs-se a jeito” ou “depois admiram-se”. Artigo esse, que se plasmasse a narrativa contrária, nunca seria autorizado pela linha editorial do Público, e bem.

Mas por que razão pode ser publicado num dos jornais mais lidos do país um artigo de opinião que relativiza a morte de um conservador, e receber aplausos, ao mesmo tempo que um artigo que relativizasse o assassinato de um activista de esquerda nunca passaria o primeiro filtro de controlo?

Imaginemos que depois de Mamadou Ba, activista da SOS Racismo, ser alvo de acosso e ameaças em plena rua depois de umas declarações públicas tristes que fez sobre as forças de segurança ou sobre Marcelino da Mata, surgia nos dias seguintes um artigo a relativizar essas mesmas ameaças com expressões como “o wokismo sai pela culatra a Mamadou Ba”, ou “o activista colheu o que semeou, armado de ódio, é violentado pela sua própria política”. Presumivelmente, Simão Ribeiro Póvoa deveria concordar com toda esta narrativa contra o seu lado político; afinal de contas, sendo de esquerda, deverá defender acérrimamente a igualdade, mesmo que esta se aplique aos seus argumentos. Porém, duvido. Acredito que este reagiria com uma indignação inflamada a um argumento deste género, não dando conta que também era contra si próprio que se estava a indignar.

Um verdadeiro democrata, e um verdadeiro humanista, defende que nenhum ser humano deverá ser violentado ou morto em virtude das suas opiniões e posições políticas, porque a liberdade de expressão não serve apenas para o indivíduo poder dizer o que entender, também serve para este ter de ouvir o que potencialmente detesta, é esse o preço a pagar pela liberdade; e quem não defende esta fórmula, não é a favor da democracia, ou não a compreende de todo como conceito. Nenhuma destas duas hipóteses é elogiosa, e Simão Ribeiro Póvoa estará numa delas.

Talvez a resposta à questão que foi colocada seja que este artigo foi publicado no jornal Público por pertencer àquilo a que podemos chamar de “ódio do bem”, um ódio que coloca vestes virtuosas e qual decano com o ceptro, aponta os caminhos do bem – ou assim julga.

Quando Hannah Arendt se deslocou a Jerusalém para assistir ao julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pelo Holocausto, ela ficou chocada por ver que o réu não parecia ser esse monstro vindo das trevas com a vil vontade de extermínio dos judeus, mas sim um mero homem, como qualquer outro em qualquer lugar, que se limitava a cumprir ordens e normas, não diferente de um mecânico ou de um serralheiro, um ser humano banal, cuja banalidade coexistiu e deu a mão a uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Hannah Arendt chamou a isto, a banalidade do mal.

É precisamente através do ódio do bem, que se chega à banalidade do mal, pela simples razão de que não existe ódio do bem, por mais que se acredite que a nossa causa é que está correcta, e que é legítimo promover o ódio à causa contrária; esse ódio gerará sempre os mesmos resultados negativos, fazendo de todo o ódio um ódio do mal, mesmo que acreditem que este é do bem por ser o nosso.

A extrema esquerda levantou, uma vez mais, um pouco do véu da sua verdadeira essência com o assassinato de Kirk, uma essência que é, no fundo, a mesma que a da extrema direita que estes tanto temem, e temem-na por razões compreensíveis, tal e qual como a extrema direita teme a extrema esquerda por razões compreensíveis. A maior das razões é que ambas se conhecem muito bem, são o yin e yan uma da outra com o eterno desejo de se aniquilarem e estabelecerem o seu domínio totalitário sobre os demais, destruindo o poder popular, desestabilizando sociedades inteiras, promovendo a desunião e perseguição, silenciando opositores, fechando a “má-imprensa”, escondendo os problemas mais profundos da sociedade ao mesmo tempo que se promovem como uma força imparável pelo bem e pela virtude.

Será esse o nosso destino enquanto acreditarmos que existe um ódio do “bem”, inevitavelmente, um deles vencerá.