O país votou e o resultado foi claro: o PSD venceu nas duas maiores cidades, Lisboa e Porto, retomando o controlo das capitais políticas e simbólicas do país. Foi um murro na mesa — e um recado direto a quem governa: o eleitorado quis mudar o tom, mesmo que ainda não saiba quem quer a seguir.

O PS, por sua vez, procurou oxigénio onde pôde. Venceu em Coimbra e Viseu, dois bastiões que se tornaram o argumento de sobrevivência do partido. Vitórias importantes, sem dúvida, mas insuficientes para reescrever o mapa. São conquistas que adiam o problema, não o resolvem.

Em Coimbra, Ana Abrunhosa, ex-ministra e agora presidente eleita, personificou a noite socialista. Ganhou com mérito e grande surpresa, mas o momento mais falado da vitória não foi político, foi simbólico. No seu discurso, ao celebrar a conquista, afirmou que queria que “os jovens possam ficar cá, em Lisboa”. Um lapso geográfico, talvez, mas também uma metáfora involuntária: o PS continua a pensar e a falar a partir de Lisboa, mesmo quando vence fora dela.

A gaffe arrancou sorrisos, mas deixou eco. Porque disse, sem querer, o que muitos sentem: o discurso centralista persiste, mesmo quando a vitória acontece na periferia. Ganhou-se Coimbra — mas continuou-se a sonhar Lisboa.

O PSD, por sua vez, mostrou saber regressar às origens: ganhou proximidade, território e narrativa. Recuperou o país real, aquele que não se vê nos debates televisivos, mas que decide nas urnas.

O Chega continuou a crescer, reforçando presença autárquica e estrutura, mas sem o “efeito terramoto” que prometia. O protesto mantém-se, mas já não é o único barómetro do descontentamento.

A CDU resiste, sustentada pela sua base fiel e envelhecida. O Bloco de Esquerda praticamente desapareceu do mapa local, engolido pelo voto útil e pela sua desconexão territorial.

E, contra muitas previsões, o CDS ressurgiu, discreto, mas vivo. Beneficiou das coligações com o PSD, garantiu eleitos em câmaras e assembleias, e voltou a ouvir-se o nome do partido nas noites eleitorais. Depois de anos “adormecido”, esta presença local é o sinal de que o CDS pode não estar morto — apenas hibernava à espera de uma nova vaga de terreno.

Mas houve outro fenómeno que atravessou silenciosamente o país: os movimentos independentes. Em dezenas de concelhos, consolidaram-se como alternativa local, conquistando autarquias e assembleias municipais, muitas vezes à margem dos grandes partidos. Representam uma nova forma de voto de protesto, menos ideológica e mais prática, uma escolha por proximidade, não por bandeira. Estes resultados confirmam o que já se intuía: a política de rua, do rosto e do nome próprio está a ganhar terreno à política de sigla.

As autárquicas de 2025 não mudam Portugal. Mas expõem-no. Mostram um país cansado, dividido e descrente, onde os partidos tradicionais tentam reaprender a falar com as pessoas, e onde até as vitórias soam a equívoco.

E talvez o episódio de Coimbra resuma tudo: o poder socialista ainda fala como se estivesse em Lisboa — e o país, esse, já começou a responder noutra língua.