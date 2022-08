Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estado tem deveres particulares de protecção dos cidadãos mais frágeis. Não é difícil entender o porquê: os que vivem em situações de vulnerabilidade (social, económica, educativa) são os que têm menos meios próprios e que, por isso, mais dependem do apoio do Estado e de bons serviços públicos para satisfazer as suas necessidades de saúde, de educação ou de subsistência. Se esta evidência tem sido discutida recentemente nos casos da Saúde e da Educação, nada é mais revelador de um Estado que falha do que a situação de irrelevância a que foram remetidas as pessoas com deficiência — os mais vulneráveis entre os vulneráveis.

A 22 de Julho de 2021, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD) 2021-2025 foi aprovada em Conselho de Ministros, para entrar em vigor a 1 de Setembro. Nas palavras da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, esse era um sinal de que o governo estava “em cima dos acontecimentos” , mobilizado para trabalhar em prol desta população vulnerável.

Ora, precisamente um ano depois, o balanço da implementação das medidas é extremamente negativo, como constatou o Jornal de Notícias , num trabalho do jornalista Delfim Machado. Das 170 medidas a implementar até 2025, cerca de 70 deveriam ter sido concluídas ou iniciadas em 2021, mas muito pouco aconteceu. As barreiras arquitectónicas permanecem por eliminar — havia a meta de parcerias com 30 municípios, mas só se assinou um protocolo no mês passado. Os guias para a prevenção da violência deveriam ter sido publicados — mas não existem. Nos acessos a museus e monumentos, havia o compromisso de 20 planos de acessibilidade realizados — e também se falhou. A criação de 30 equipas de apoio à transição entre a escolaridade obrigatória e a vida pós-escolaridade também estava prevista — e também se ficou pelo papel. Um diagnóstico sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência deveria ter sido efectuado — mas não foi feito.

Por falar em empregabilidade: o desemprego das pessoas com deficiência atingiu o número mais elevado dos últimos 10 anos, tendo aumentado 30% neste período . Enquanto faltam oportunidades no sector privado, é na administração pública que muitos encontram colocação — e, aí, os aumentos têm sido relevantes: +8,2% entre 2020 e 2021. Mas é também na administração do Estado onde se observam as maiores perversões. Na medida em que a lei obriga a que, por cada concurso de três vagas, haja uma vaga para pessoas com deficiência, há entidades do Estado a abrir três concursos individuais, para assim ladear a obrigatoriedade legal.

