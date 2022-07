Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Recorda-se quando o PS dizia que o estado era o motor da economia? Estávamos em 2009 e o país encontrava-se exangue em resultado das políticas socialistas. Nessa altura, José Sócrates apostou forte e feio no investimento público. Numa estratégia suicida de fuga para a frente, a solução dos socialistas para um país sem capital foi gastar o que não havia. Entre 2008 e 2010, o PS não aceitou que o estado não tivesse meios para ser o motor da economia e o resultado foi a bancarrota estatal apenas evitada com a intervenção da troika. Nessa altura tive oportunidade de alertar no jornal i, no Diário Económico e no blogue O Insurgente que, caso os socialistas continuassem com as suas políticas, cedo o estado deixaria de ter condições para prestar as obrigações sociais atribuídas pela Constituição.

