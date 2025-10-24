O Porto tem uma relação antiga com a liberdade. Não é uma paixão recente, nem uma moda ideológica: é um instinto. Ser do Porto é ter gravado na pele um instinto de liberdade que não se explica, sente-se. O liberalismo portuense não é doutrina, é caráter.

A cidade nunca precisou que lhe dissessem que podia dizer “não”. Sempre soube que podia, e, mais importante, que devia. É por isso que a história liberal portuguesa tem no Porto o seu epicentro.

Corria o ano de 1820 e dizia-se nas ruas que um grupo de senhores respeitáveis se andava a reunir em segredo, lá para os lados da Rua das Flores, a conspirar contra o absolutismo. Chamavam-lhes “O Sinédrio”, nome pomposo para um punhado de burgueses e juristas que acreditavam numa coisa radical: que o povo devia ter palavra no governo.

Essa teimosia permanece. A cidade tem uma relação difícil com a obediência: não aceita imposições com facilidade, nem as que vêm de Lisboa, nem as que vêm dos próprios governantes. O portuense discute, reclama, protesta. Às vezes irrita, mas nunca se cala. A sua política faz-se tanto nas mesas de jantar como nas ruas, tanto em auditórios como nos bares.

Esse é, talvez, o verdadeiro liberalismo do Porto: não o dos programas eleitorais, mas o das vozes múltiplas que recusam o silêncio. O Porto fala, e falar, num país de longos silêncios, sempre foi e será um ato político. É, no fundo, um liberalismo bairrista, imperfeito e realista.

Hoje, os desafios são outros. Já não se trata de enfrentar reis absolutos ou cercos militares. Mas a cidade continua a lutar, seja por habitação ou saúde, por justiça ou educação, mas sobretudo por uma voz. Continua a discutir o equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade pública. Continua a vigiar o poder, com o mesmo olhar desconfiado de sempre.

E essa é, na verdade, a melhor homenagem que se pode prestar aos liberais de 1820: manter viva a inquietação. Porque a liberdade não é um monumento, é um exercício. Não é uma conquista, é uma prática diária. E poucas cidades portuguesas a praticam com tanta naturalidade como o Porto.

E talvez seja isso que distingue o Porto: a liberdade aqui não é espetáculo, é hábito.

Num tempo em que o discurso público se torna cada vez mais ruidoso e superficial, essa tradição é mais valiosa do que nunca. Porque não é feita de grandes proclamações, mas de convicções silenciosas. Porque não depende de partidos, mas de pessoas. Porque não tem dono.

Ser “liberal por tradição” é, no fundo, acreditar que o poder não é um trono, mas algo passageiro. Que o direito de discordar é mais importante do que o dever de concordar. Que a liberdade não se pede, exerce-se.

E é isso que mantém esta cidade viva: a fidelidade teimosa ao seu próprio carácter. O Porto continua a ser uma cidade que fala alto, que pensa por si e que, acima de tudo, não se deixa calar. Dois séculos depois, a sua revolução ainda não terminou, apenas mudou de palco.