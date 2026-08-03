Donald Trump conseguiu uma façanha improvável: transformar uma discussão sobre trabalho forçado numa nova ronda de protecionismo com embalagem moral. O resultado é o de sempre — capitais indignadas, parceiros comerciais irritados e um sistema internacional a fingir que ainda acredita na diferença entre princípio e pretexto.

A questão não está apenas na tarifa. Está na forma como Washington volta a usar a linguagem dos direitos humanos para vestir uma medida de força com roupa de virtude. Quando a política comercial se apresenta como combate ético, a suspeita é inevitável: o objetivo pode até tocar num problema real, mas o método serve sobretudo para punir, pressionar e negociar.

Há qualquer coisa de profundamente irónico nisto. O trabalho forçado é um dos grandes crimes da economia global, mas a resposta escolhida não é cooperação internacional, fiscalização séria ou rastreabilidade das cadeias de produção. É uma tarifa. Como se um imposto de fronteira fosse capaz de corrigir aquilo que anos de política pública, inspeção e coordenação entre países não resolveram.

O Japão lamenta. A União Europeia protesta. Outros países contestam a legitimidade da medida. E todos têm razões para o fazer, porque o que está em causa não é apenas a taxa aplicada, mas o precedente: a ideia de que um governo pode recorrer à moral como arma comercial e depois esperar que o resto do mundo aplauda a convicção.

Trump sabe bem o que faz. Para dentro, a mensagem é simples e eficaz: protege-se o trabalhador americano, castiga-se quem compete “de forma desleal” e reafirma-se a liderança dos Estados Unidos. Para fora, o efeito é outro: incerteza, fricção diplomática e uma crescente erosão da credibilidade americana sempre que fala em regras, valores ou comércio justo.

O problema é que o comércio internacional não se governa com slogans. Governa-se com regras, fiscalização e capacidade de coordenação. E quando se troca esse trabalho paciente por uma manchete agressiva, o resultado pode dar votos, mas dificilmente melhora o mundo que diz querer corrigir.

No fundo, o episódio diz mais sobre o nosso tempo do que sobre Trump. Já não basta impor tarifas; é preciso justificá-las com uma causa nobre. E já não basta fazer política externa: é preciso encená-la como se a força fosse moralidade e a moralidade fosse apenas uma forma mais elegante de força.