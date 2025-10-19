A publicidade é implacável: “Crédito Rápido”, “Dinheiro na Conta em 24 Horas”, “Aprovação Imediata sem Burocracias”. A promessa de dinheiro fácil, quase sem perguntas, é o canto de sereia perfeito para quem se vê confrontado com uma despesa inesperada ou o aperto crescente do orçamento mensal.

No entanto, por detrás desta facilidade sedutora esconde-se uma das armadilhas mais comuns e perigosas para a saúde financeira dos portugueses: o sobre-endividamento. E, quase sempre, a velocidade de acesso ao crédito é inversamente proporcional à qualidade e à sustentabilidade da solução.

O efeito dominó do crédito não planeado

O crédito rápido, sobretudo o contratado sem acompanhamento, opera num ambiente onde o consumidor se sente no controlo, mas está, na verdade, a ser empurrado para uma decisão não informada. Resultado? A ausência de burocracia é, muitas vezes, a ausência de análise responsável. Especialmente quando o consumidor não tem o cuidado de optar por entidades devidamente autorizadas pelo Banco de Portugal.

Muitas famílias descobrem tarde demais que a TAEG (a taxa que realmente mede o custo total do crédito) é proibitiva, transformando um empréstimo de 1.000 euros numa dívida que, no fim, custa o dobro.

O principal problema do crédito rápido é que ele não resolve o problema orçamental – só o maquilha. Uma família com dificuldades em pagar a renda e as contas da eletricidade não resolve o seu problema estrutural com um empréstimo pessoal de curto prazo. Pelo contrário, está apenas a adicionar uma nova prestação, geralmente cara, ao seu leque de compromissos. E este é o início de um ciclo vicioso.

Quando estes clientes pedem ajuda a intermediários, já estão numa situação de crédito descontrolado e fragmentado, com quatro ou cinco empréstimos dispersos e insustentáveis. A solução passa, então, por uma intervenção de reestruturação e consolidação, um processo que exige tempo, planeamento e, acima de tudo, uma dolorosa reorganização orçamental.

De facilitador a “cuidador financeiro”

É neste contexto que o papel dos intermediários de crédito se torna crucial. O nosso trabalho não é apenas “facilitar” o crédito, mas sim atuar como um consultor financeiro independente que olha para a sustentabilidade da família.

Em vez de oferecermos a solução mais rápida, temos o dever legal e ético de garantir que a solução é a mais adequada. Isto significa olhar atentamente para o custo total do empréstimo (e não apenas para a prestação mensal), questionar o cliente sobre a sua real capacidade de pagamento e garantir a melhor recomendação possível para cada caso. Uma solução planeada, que exige análise e transparência, mas que oferece um alívio real e uma nova base para a saúde financeira, será sempre a melhor aposta (mesmo que demore um pouco mais).

É fundamental que o consumidor português desperte para este facto: a verdadeira liberdade financeira não reside na velocidade com que se obtém dinheiro, mas sim na ausência de dívidas caras e na sustentabilidade do seu orçamento. O crédito rápido é um paliativo, mas o planeamento e a literacia financeira são a cura.