O Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026) prevê uma dotação global de 155,5 milhões  de euros para o programa “Juventude e Desporto”, representando um acréscimo de 9,1 % face à estimativa de execução de 2025. Este aumento é apresentado como um reforço do  compromisso com o setor, nomeadamente com o desporto de alto rendimento e a  promoção da prática desportiva. Contudo, uma análise detalhada das medidas e  instrumentos previstos revela uma falta de ambição estrutural, uma ausência de  estratégia integrada e uma inércia política persistente no tratamento do desporto como  pilar de desenvolvimento económico e social.

1. A retórica da prioridade versus a ausência de planeamento estratégico  

A leitura do documento orçamental evidencia um conjunto de intenções genéricas, sem  correspondência prática. As rubricas dedicadas ao desporto são amplas e formuladas de  forma ambígua, o que impede a definição de prioridades, metas quantificáveis ou  indicadores de desempenho.

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) sublinhou esta limitação, afirmando que  as alíneas inscritas são “demasiado genéricas para compreender que tradução prática  terão no próximo ano”. Tal constatação reflete um problema crónico da governação pública  do setor: a ausência de um planeamento plurianual de base estratégica, sustentado por  objetivos de médio e longo prazo.

Em vez de um orçamento orientado para resultados, Portugal mantém uma lógica de  execução financeira anual, onde o aumento de dotações é frequentemente confundido  com progresso. O desporto necessita de políticas públicas baseadas em evidência,  articuladas com metas e resultados mensuráveis em áreas estruturantes:

  • taxa de prática desportiva da população;
  • modernização e cobertura territorial de infraestruturas;
  • formação e certificação de treinadores e dirigentes;
  • sustentabilidade financeira das federações e clubes;
  • impacto económico e turístico do setor.

Sem esta estrutura de acompanhamento, o crescimento orçamental traduz-se em mera  aparência de reforço.

2. Crescimento nominal sem correção do subfinanciamento crónico  

Embora o aumento orçamental seja positivo em termos percentuais, ele permanece  insuficiente face às necessidades acumuladas. O investimento público português em  desporto continua abaixo da média europeia, representando menos de 0,3 % da despesa  total do Estado — valor manifestamente reduzido para um setor transversal à saúde,  educação, economia e coesão social.

Persistem problemas estruturais:

  • Infraestruturas envelhecidas e sem planos de reabilitação plurianual;   Falta de coordenação interministerial (Desporto, Educação, Saúde, Autarquias);
  • Modelos de financiamento baseados em subsídios diretos, sem estímulo à  autonomia;
  • Ausência de mecanismos de captação de investimento privado ou de  mecenato desportivo;
  • Baixo nível de inovação tecnológica e digitalização das organizações.
  • Um crescimento nominal de 9 % sobre uma base insuficiente não resolve desequilíbrios  históricos; limita-se a prolongá-los.

3. A ausência de instrumentos de incentivo e diversificação de financiamento  

O OE 2026 não introduz novas formas de financiamento nem incentivos que mobilizem  recursos privados, parcerias locais ou fundos europeus. O modelo atual mantém a  dependência da tutela central, limitando a autonomia financeira das federações e clubes.

Faltam instrumentos como:

  • Fundos de investimento desportivo, com participação pública e privada, para  modernização de infraestruturas;
  • Incentivos fiscais ao mecenato e ao patrocínio, permitindo deduções relevantes  em sede de IRC;
  • Linhas de crédito bonificadas para clubes e associações investirem em  equipamentos e formação;
  • Programas de parcerias público-privadas municipais para gestão partilhada de  instalações.

Sem estes mecanismos, o setor permanece frágil, sem capacidade de atração de capital e  de inovação. Em contraste, países como Espanha ou França consolidaram modelos de  financiamento misto, com maior previsibilidade e eficiência na aplicação dos recursos.

4. O desequilíbrio entre o alto rendimento e o desporto de base  

O discurso governamental continua centrado no apoio ao alto rendimento, assumindo-o  como motor de desenvolvimento. Embora o investimento em atletas e competições  internacionais seja relevante, o desporto português mantém um desequilíbrio persistente:  a base do sistema é subfinanciada, desestruturada e pouco valorizada.

O desporto escolar, o associativismo local e a prática comunitária deveriam ser o eixo  prioritário da política pública. Sem uma base sólida, a elite desportiva torna-se  insustentável a longo prazo. Um verdadeiro modelo de desenvolvimento desportivo requer  que a massificação da prática preceda a excelência competitiva, integrando o desporto  como instrumento de saúde pública e coesão territorial.

5. Falhas na definição e monitorização de indicadores de desempenho  

Apesar de o Governo anunciar o reforço do modelo de orçamentação por programas, a  área do desporto continua sem indicadores de desempenho públicos e mensuráveis.  Não se identificam metas de referência nem metodologias de acompanhamento que  permitam avaliar o impacto das medidas adotadas.

A ausência de métricas como:

  • taxa de prática desportiva regular;
  • número de clubes e praticantes certificados;
  • retorno económico dos eventos apoiados;
  • evolução da despesa pública per capita em desporto;
  • níveis de execução das verbas federativas,

compromete a transparência e dificulta a avaliação do investimento. Um sistema de  governação moderno requer dados, relatórios públicos e prestação de contas, sob pena de  perpetuar a opacidade e a baixa eficiência.

6. O défice de execução e de eficiência  

A baixa taxa de execução orçamental é uma das principais fragilidades do setor. Recursos  atribuídos não se convertem integralmente em resultados efetivos, devido à burocracia, à  lentidão processual e à falta de mecanismos de controlo e responsabilização.

A ausência de auditorias regulares, a fragmentação das fontes de financiamento e a  inexistência de um sistema integrado de monitorização tornam a execução do orçamento  uma operação essencialmente administrativa, sem lógica de desempenho.

7. Considerações finais: um orçamento de continuidade sem visão transformadora  

O OE 2026 mantém a trajetória de continuidade: reforço modesto das dotações, ausência  de planeamento estratégico e carência de instrumentos de transformação estrutural. O  desporto continua a ser tratado como uma função acessória da administração pública, e  não como um vetor de desenvolvimento económico e social.

Para que o desporto português evolua para um modelo moderno, sustentável e  competitivo, é necessário substituir a lógica de gestão anualista por uma visão estratégica  de médio e longo prazo, articulando políticas públicas com objetivos mensuráveis e  mecanismos de avaliação permanente.

Proposta técnica de correções e medidas alternativas  

Com base na análise anterior, propõe-se um conjunto de linhas de reforma e medidas  alternativas que poderiam ser incorporadas em futuras revisões orçamentais e políticas  públicas do setor:

1. Planeamento e governação  

  • Implementar um Plano Plurianual de Desenvolvimento Desportivo (2026–2030),  com metas anuais de execução e avaliação pública.
  • Criar um Conselho Nacional de Acompanhamento do Desporto, com  representação do Estado, federações, autarquias, academia e setor privado, para  monitorização e revisão de políticas.
  • Introduzir contratos-programa com base em desempenho, onde o financiamento  público é condicionado ao cumprimento de metas específicas (número de  praticantes, programas de base, sustentabilidade financeira, certificação de  qualidade).

2. Financiamento e incentivos  

  • Estabelecer um Fundo de Desenvolvimento Desportivo alimentado por receitas  de jogos e apostas, cofinanciado por entidades públicas e privadas, destinado a  infraestruturas, inovação e projetos de base.
  • Criar incentivos fiscais ao investimento privado, permitindo deduções até 130 %  das despesas em patrocínios, mecenato e construção de instalações desportivas.
  • Desenvolver linhas de crédito específicas para clubes e autarquias, com juros  bonificados e apoio técnico na elaboração de projetos de modernização.

3. Infraestruturas e prática de base  

  • Implementar um programa nacional de requalificação de instalações  desportivas (2026–2030), com prioridade para espaços escolares e municipais.
  • Promover modelos de gestão partilhada público-privada para instalações de  grande dimensão, com base em contratos de desempenho e obrigações de serviço  público.
  • Criar planos regionais de desenvolvimento desportivo, articulando oferta  desportiva, mobilidade, turismo e educação.

4. Formação, inovação e digitalização  

  • Lançar um Programa Nacional de Formação e Capacitação de Dirigentes e  Treinadores, com certificação reconhecida pelo Estado e pelas federações.
  • Apoiar startups e projetos tecnológicos ligados à monitorização do desempenho,  gestão de clubes e inovação em equipamentos e serviços desportivos.
  • Criar um Observatório Nacional do Desporto, responsável pela recolha e  divulgação de dados estatísticos e económicos sobre o setor.

5. Transparência e avaliação  

  • Tornar obrigatória a publicação anual de relatórios de execução orçamental e de  impacto do investimento público no desporto.
  • Definir indicadores públicos de desempenho, comparáveis a nível europeu, para  medir a eficácia das políticas.
  • Estabelecer um mecanismo de auditoria independente às transferências  financeiras para federações e clubes, com publicação dos resultados.

8. Conclusão  

O OE 2026 representa mais um exercício de continuidade, sem uma visão  reformista ou estruturante. O desporto português precisa de planeamento,  dados, incentivos e diversificação de recursos. O investimento público deve ser tratado como alavanca de desenvolvimento, e não como mera  despesa corrente.

A adoção das medidas acima descritas permitiria transformar o desporto num setor económico e social estratégico, capaz de gerar valor, promover  saúde, reforçar a coesão territorial e projetar Portugal internacionalmente  com base em resultados sustentáveis.