O Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026) prevê uma dotação global de 155,5 milhões de euros para o programa “Juventude e Desporto”, representando um acréscimo de 9,1 % face à estimativa de execução de 2025. Este aumento é apresentado como um reforço do compromisso com o setor, nomeadamente com o desporto de alto rendimento e a promoção da prática desportiva. Contudo, uma análise detalhada das medidas e instrumentos previstos revela uma falta de ambição estrutural, uma ausência de estratégia integrada e uma inércia política persistente no tratamento do desporto como pilar de desenvolvimento económico e social.

1. A retórica da prioridade versus a ausência de planeamento estratégico

A leitura do documento orçamental evidencia um conjunto de intenções genéricas, sem correspondência prática. As rubricas dedicadas ao desporto são amplas e formuladas de forma ambígua, o que impede a definição de prioridades, metas quantificáveis ou indicadores de desempenho.

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) sublinhou esta limitação, afirmando que as alíneas inscritas são “demasiado genéricas para compreender que tradução prática terão no próximo ano”. Tal constatação reflete um problema crónico da governação pública do setor: a ausência de um planeamento plurianual de base estratégica, sustentado por objetivos de médio e longo prazo.

Em vez de um orçamento orientado para resultados, Portugal mantém uma lógica de execução financeira anual, onde o aumento de dotações é frequentemente confundido com progresso. O desporto necessita de políticas públicas baseadas em evidência, articuladas com metas e resultados mensuráveis em áreas estruturantes:

taxa de prática desportiva da população;

modernização e cobertura territorial de infraestruturas;

formação e certificação de treinadores e dirigentes;

sustentabilidade financeira das federações e clubes;

impacto económico e turístico do setor.

Sem esta estrutura de acompanhamento, o crescimento orçamental traduz-se em mera aparência de reforço.

2. Crescimento nominal sem correção do subfinanciamento crónico

Embora o aumento orçamental seja positivo em termos percentuais, ele permanece insuficiente face às necessidades acumuladas. O investimento público português em desporto continua abaixo da média europeia, representando menos de 0,3 % da despesa total do Estado — valor manifestamente reduzido para um setor transversal à saúde, educação, economia e coesão social.

Persistem problemas estruturais:

Infraestruturas envelhecidas e sem planos de reabilitação plurianual;  Falta de coordenação interministerial (Desporto, Educação, Saúde, Autarquias);

Modelos de financiamento baseados em subsídios diretos, sem estímulo à autonomia;

Ausência de mecanismos de captação de investimento privado ou de mecenato desportivo;

Baixo nível de inovação tecnológica e digitalização das organizações.

Um crescimento nominal de 9 % sobre uma base insuficiente não resolve desequilíbrios históricos; limita-se a prolongá-los.

3. A ausência de instrumentos de incentivo e diversificação de financiamento

O OE 2026 não introduz novas formas de financiamento nem incentivos que mobilizem recursos privados, parcerias locais ou fundos europeus. O modelo atual mantém a dependência da tutela central, limitando a autonomia financeira das federações e clubes.

Faltam instrumentos como:

Fundos de investimento desportivo, com participação pública e privada, para modernização de infraestruturas;

Incentivos fiscais ao mecenato e ao patrocínio, permitindo deduções relevantes em sede de IRC;

Linhas de crédito bonificadas para clubes e associações investirem em equipamentos e formação;

Programas de parcerias público-privadas municipais para gestão partilhada de instalações.

Sem estes mecanismos, o setor permanece frágil, sem capacidade de atração de capital e de inovação. Em contraste, países como Espanha ou França consolidaram modelos de financiamento misto, com maior previsibilidade e eficiência na aplicação dos recursos.

4. O desequilíbrio entre o alto rendimento e o desporto de base

O discurso governamental continua centrado no apoio ao alto rendimento, assumindo-o como motor de desenvolvimento. Embora o investimento em atletas e competições internacionais seja relevante, o desporto português mantém um desequilíbrio persistente: a base do sistema é subfinanciada, desestruturada e pouco valorizada.

O desporto escolar, o associativismo local e a prática comunitária deveriam ser o eixo prioritário da política pública. Sem uma base sólida, a elite desportiva torna-se insustentável a longo prazo. Um verdadeiro modelo de desenvolvimento desportivo requer que a massificação da prática preceda a excelência competitiva, integrando o desporto como instrumento de saúde pública e coesão territorial.

5. Falhas na definição e monitorização de indicadores de desempenho

Apesar de o Governo anunciar o reforço do modelo de orçamentação por programas, a área do desporto continua sem indicadores de desempenho públicos e mensuráveis. Não se identificam metas de referência nem metodologias de acompanhamento que permitam avaliar o impacto das medidas adotadas.

A ausência de métricas como:

taxa de prática desportiva regular;

número de clubes e praticantes certificados;

retorno económico dos eventos apoiados;

evolução da despesa pública per capita em desporto;

níveis de execução das verbas federativas,

compromete a transparência e dificulta a avaliação do investimento. Um sistema de governação moderno requer dados, relatórios públicos e prestação de contas, sob pena de perpetuar a opacidade e a baixa eficiência.

6. O défice de execução e de eficiência

A baixa taxa de execução orçamental é uma das principais fragilidades do setor. Recursos atribuídos não se convertem integralmente em resultados efetivos, devido à burocracia, à lentidão processual e à falta de mecanismos de controlo e responsabilização.

A ausência de auditorias regulares, a fragmentação das fontes de financiamento e a inexistência de um sistema integrado de monitorização tornam a execução do orçamento uma operação essencialmente administrativa, sem lógica de desempenho.

7. Considerações finais: um orçamento de continuidade sem visão transformadora

O OE 2026 mantém a trajetória de continuidade: reforço modesto das dotações, ausência de planeamento estratégico e carência de instrumentos de transformação estrutural. O desporto continua a ser tratado como uma função acessória da administração pública, e não como um vetor de desenvolvimento económico e social.

Para que o desporto português evolua para um modelo moderno, sustentável e competitivo, é necessário substituir a lógica de gestão anualista por uma visão estratégica de médio e longo prazo, articulando políticas públicas com objetivos mensuráveis e mecanismos de avaliação permanente.

Proposta técnica de correções e medidas alternativas

Com base na análise anterior, propõe-se um conjunto de linhas de reforma e medidas alternativas que poderiam ser incorporadas em futuras revisões orçamentais e políticas públicas do setor:

1. Planeamento e governação

Implementar um Plano Plurianual de Desenvolvimento Desportivo (2026–2030), com metas anuais de execução e avaliação pública.

Criar um Conselho Nacional de Acompanhamento do Desporto, com representação do Estado, federações, autarquias, academia e setor privado, para monitorização e revisão de políticas.

Introduzir contratos-programa com base em desempenho, onde o financiamento público é condicionado ao cumprimento de metas específicas (número de praticantes, programas de base, sustentabilidade financeira, certificação de qualidade).

2. Financiamento e incentivos

Estabelecer um Fundo de Desenvolvimento Desportivo alimentado por receitas de jogos e apostas, cofinanciado por entidades públicas e privadas, destinado a infraestruturas, inovação e projetos de base.

Criar incentivos fiscais ao investimento privado, permitindo deduções até 130 % das despesas em patrocínios, mecenato e construção de instalações desportivas.

Desenvolver linhas de crédito específicas para clubes e autarquias, com juros bonificados e apoio técnico na elaboração de projetos de modernização.

3. Infraestruturas e prática de base

Implementar um programa nacional de requalificação de instalações desportivas (2026–2030), com prioridade para espaços escolares e municipais.

Promover modelos de gestão partilhada público-privada para instalações de grande dimensão, com base em contratos de desempenho e obrigações de serviço público.

Criar planos regionais de desenvolvimento desportivo, articulando oferta desportiva, mobilidade, turismo e educação.

4. Formação, inovação e digitalização

Lançar um Programa Nacional de Formação e Capacitação de Dirigentes e Treinadores, com certificação reconhecida pelo Estado e pelas federações.

Apoiar startups e projetos tecnológicos ligados à monitorização do desempenho, gestão de clubes e inovação em equipamentos e serviços desportivos.

Criar um Observatório Nacional do Desporto, responsável pela recolha e divulgação de dados estatísticos e económicos sobre o setor.

5. Transparência e avaliação

Tornar obrigatória a publicação anual de relatórios de execução orçamental e de impacto do investimento público no desporto.

Definir indicadores públicos de desempenho, comparáveis a nível europeu, para medir a eficácia das políticas.

Estabelecer um mecanismo de auditoria independente às transferências financeiras para federações e clubes, com publicação dos resultados.

8. Conclusão

O OE 2026 representa mais um exercício de continuidade, sem uma visão reformista ou estruturante. O desporto português precisa de planeamento, dados, incentivos e diversificação de recursos. O investimento público deve ser tratado como alavanca de desenvolvimento, e não como mera despesa corrente.

A adoção das medidas acima descritas permitiria transformar o desporto num setor económico e social estratégico, capaz de gerar valor, promover saúde, reforçar a coesão territorial e projetar Portugal internacionalmente com base em resultados sustentáveis.