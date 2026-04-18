O ponto de vista da ovelha consiste em não ter medo do que possa acontecer; e a razão por que as ovelhas não têm medo é porque todas sabem sem pensar nisso que não adianta muito pensar no que pode acontecer; nem pensar muito no que ainda não aconteceu; e é por isso que as ovelhas não perdem muito tempo a pensar. Um rei antigo sugeriu que este estado de coisas se deve ao facto de as ovelhas terem a certeza de que a longo prazo nada lhes vai faltar. Se for assim, têm a certeza de que certas coisas não podem correr mal.

Mas o que é mais censurado às ovelhas é o seu costume de andarem em rebanho. Esse costume parece estar assente no gosto que cada uma tem de repetir os movimentos da ovelha ao lado, e assim até ao infinito, como uma construção de dominós. Apesar de as suas inclinações as tornarem indiferentes a bezerros de oiro, acredita-se que lhes falta uma noção adequada dos perigos. Talvez o que lhes falte realmente seja a própria noção de perigo: tendo cabeças, parecem não querer pensar pela própria cabeça; e isso terá a ver com o seu gosto por andar em rebanho.

As ovelhas têm má reputação política. Ligamos pelo contrário a boa reputação política às preocupações com a vida. É por isso que os nossos egrégios avós são geralmente admirados. A palavra ‘egrégios’ significa fora do rebanho. Aos egrégios avós opõe-se a grei, ou o rebanho das ovelhas. Parece natural a quem é egrégio preocupar-se do destino dos rebanhos; e viver preocupado com eles, ou pelo menos supor que as acções egrégias favorecem a longo prazo os rebanhos. Os rebanhos são um objecto constante de atenção para quem é egrégio; e já estão muito habituados a ser arrebanhados.

A melhor teoria política imagina que as comunidades políticas são constituídas por pessoas educadas para parecer-se com os respectivos avós, isto é, por pessoas para quem é normal querer ser egrégio. Se por acaso os membros de uma comunidade não conseguirem ser suficientemente egrégios, ou se forem impedidos de exercer a sua egregaridade por alguns colegas egrégios demais, deverão ser consolados por prémios de consolação; mas uma comunidade política de ovelhas parece em qualquer caso uma contradição nos termos.

A melhor teoria política depende pois de um consenso contra o ponto de vista da ovelha. As comunidades que favorece são constituídas por membros que ao mesmo tempo vivem apoquentados com o futuro dos rebanhos e aborrecidos pelo comportamento das ovelhas. Acham que os outros deviam ser mais como eles, e por isso mais egrégios, e que nas escolas se devia ensinar a todos a ser egrégios. Nessa medida os membros das comunidades políticas recomendadas pelas melhores teorias parecem-se muito entre si, e a sua diferença em relação às ovelhas desestimadas é ténue.