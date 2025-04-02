Novos desenvolvimentos significativos nos Estados Unidos nos últimos dois meses indicam que a segunda tomada de posse de Donald J. Trump como Presidente dos EUA em janeiro de 2025 está a inaugurar uma nova era na história da civilização ocidental, se não na política mundial. Um aspeto da recente transmutação dos assuntos externos e internos americanos é a adoção e reprodução pública pela nova administração dos EUA de certas narrativas do Kremlin sobre as actuais relações internacionais. Isto aplica-se, em particular, às explicações excêntricas e às soluções putativas do conflito russo-ucraniano.

A emergência de uma estranha narrativa

Já antes da vitória eleitoral de Trump em outubro de 2024, a tese de que uma mudança de liderança na Ucrânia era um pré-requisito para acabar com a guerra russo-ucraniana tinha-se tornado objeto de debate público fora da Ucrânia. Há três anos, os meios de comunicação social influenciados ou próximos do Kremlin começaram a vender a ideia de que o poder legislativo e o poder executivo da Ucrânia teriam de ser regularmente reeleitos em outubro de 2023 e março de 2024, respetivamente, sob pena de perderem a sua legitimidade política. Em 2023, comentadores ocidentais influentes, desde o então especialista da FoxNews, Tucker Carlson, ao Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tiny Kox, começaram também a adotar esta posição russa .

Sem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, as eleições parlamentares e presidenciais regulares teriam, de facto, de ser realizadas em 2023/24 ao abrigo da legislação ucraniana sobre a paz. No entanto, a lei ucraniana “Sobre o Regime Jurídico em Estado de Guerra ” , adoptada em 2010 e renovada em 2015, proíbe há um quarto de século a realização de eleições presidenciais, parlamentares e locais durante o estado de emergência. Em conformidade com esta lei e com a Constituição da Ucrânia, as eleições regulares previstas para 2023-24 foram adiadas para depois do fim dos combates e do levantamento da lei marcial introduzida em 2022. Esta suspensão dos processos democráticos normais num estado de emergência militar era e é uma prática comum em todo o mundo. Está atualmente consagrada na legislação de muitas democracias, entre as quais a Lei Fundamental alemã.

Além disso, não é possível realizar eleições significativas na Ucrânia imediatamente após o fim da guerra. Dado o grave impacto da guerra na sociedade ucraniana em geral e nas infra-estruturas eleitorais em particular, um processo eleitoral democrático legítimo necessitaria de uma preparação adequada. De acordo com o “Roteiro para garantir a organização de eleições pós-guerra na Ucrânia”, publicado em janeiro de 2025 pelo famoso grupo ucraniano de observação eleitoral Opora (Basis), as eleições só terão lugar, pelo menos, seis meses após o fim da lei marcial. Tendo em conta alguns aspectos problemáticos de uma preparação adequada das eleições, estas poderão não ser possíveis até cerca de um ano após o fim dos combates. Já em 2023, os líderes das facções da Verkhovna Rada tinham chegado à conclusão de que era necessária uma lei eleitoral completamente nova para ter em conta as muitas e profundas mudanças que ocorreram na Ucrânia desde o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022.

Estas incluem a deslocação de milhões de cidadãos ucranianos dentro e fora da Ucrânia e a destruição de edifícios públicos, incluindo escolas, que tinham sido anteriormente utilizados como assembleias de voto. Estes e outros desafios exigiriam novas formas de votação, uma atualização dos cadernos eleitorais ucranianos, um grande número de oportunidades para votar no estrangeiro e uma série de outros ajustamentos logísticos, jurídicos e organizacionais. No entanto, nos últimos dois anos, o Kremlin conseguiu transformar a alegada falta de representação democrática da liderança ucraniana num tópico de discussão sobre as alegadas razões para a continuação e presumíveis formas de pôr fim à guerra russo-ucraniana.

As eleições como instrumento de manipulação

Desde 2023, políticos e publicistas russos e pró-russos têm apelado à Ucrânia para que realize eleições nacionais, mesmo em condições de guerra total. Ao fazê-lo, Moscovo e companhia estão a repetir uma estratégia que já tinham utilizado após o início da guerra, há onze anos. Durante a primeira fase da guerra russo-ucraniana, entre 2014 e o início de 2022, o Kremlin e os seus colaboradores exigiram que a Ucrânia realizasse eleições regionais e locais nas chamadas “Repúblicas Populares” de Donetsk e Luhansk, que a Rússia, através de uma operação militar secreta, tinha criado artificialmente na primavera de 2014 no leste da Ucrânia.

Moscovo exigiu a realização de eleições no Leste da Ucrânia apesar de o governo ucraniano já não ter acesso aos territórios das duas entidades apoiadas por Moscovo na bacia do Donets (Donbas), onde Kiev deveria organizar campanhas eleitorais democráticas e votar de acordo com as mesmas. Em vez disso, o Kremlin exerceu um controlo efetivo sobre os dois regimes de facto nos oblasts de Luhansk e Donetsk. Até à sua anexação em 2022, Moscovo nunca mostrou qualquer vontade de reduzir a sua influência sobre as duas autoproclamadas “Repúblicas Populares”. No entanto, o Kremlin insistiu para que Kiev realizasse eleições no seu território. Moscovo conseguiu mesmo impressionar diplomatas e políticos ocidentais, como o francês Pierre Morel e o alemão Frank-Walter Steinmeier, com a sua ideia kafkiana, que os levou a propor os chamados “Plano Morel” e “Fórmula Steinmeier”.

No entanto, uma campanha eleitoral significativa, a votação, a contagem dos votos e a observação das eleições de acordo com a lei ucraniana nunca foram possíveis nas partes ocupadas da bacia do Donets. As autoridades estatais ucranianas, os partidos políticos (incluindo os pró-russos), os meios de comunicação social e as organizações da sociedade civil estiveram simplesmente ausentes desde 2014. Por conseguinte, o governo ucraniano não podia e não queria realizar eleições nos territórios ocupados, antes da sua desocupação, de acordo com os acordos de Minsk de 2014/15. No entanto, os Acordos de Minsk foram objeto de um intenso debate a nível político e diplomático internacional, bem como nos círculos académicos e outros, como uma oportunidade de paz supostamente perdida. Estes debates, em última análise absurdos, continuam, em certa medida, a ser travados até hoje, embora a aplicação dos acordos sem a desmilitarização do Donbass pela Rússia tenha permanecido sempre um mistério.

As exigências de Moscovo para que a Ucrânia realizasse eleições não foram motivadas por preocupações russas com o governo popular e a legitimidade democrática, quer em 2014-2021, quer a partir de 2023. Afinal de contas, o Kremlin suprime os partidos da oposição, as eleições livres, o Estado de direito, o pluralismo político, o ativismo cívico e a liberdade de expressão na própria Rússia – por vezes com força mortal. Outros motivos impulsionam o comportamento externo de Moscovo em geral e a sua insistência nas eleições ucranianas em particular.

Dependendo da situação específica, a Rússia utiliza várias combinações de guerra cinética e não cinética para atingir o seu objetivo principal: minar e subjugar o Estado ucraniano independente. O Kremlin espera que uma campanha eleitoral e um processo de votação genuinamente livres e abertos, ao contrário do que acontece na Rússia, dêem azo a intervenções secretas de actores, agências e agentes russos. Tais operações, durante um período de transição política na Ucrânia, seriam concebidas para polarizar a sociedade ucraniana, agravar os conflitos internos ucranianos e confundir os observadores estrangeiros.

A exigência de Moscovo de eleições em condições impossíveis é um dos vários instrumentos da caixa de ferramentas híbrida do Kremlin, que inclui também a guerra cibernética, campanhas de desinformação, pressão económica, teatro de negociações, actos de terrorismo, corrupção de políticos, etc. Num apelo conjunto, as ONG ucranianas alertam para o facto de que “o maior desafio para a democracia eleitoral ucraniana será a interferência da Rússia , que estará pronta a utilizar todos os meios para o efeito – desde ataques cibernéticos a subornos diretos de eleitores, desde a disseminação de desinformação e a sua utilização para dividir a sociedade até ao descrédito de candidatos ‘inaceitáveis’ para os líderes russos e ao financiamento das campanhas de políticos leais”.

Conclusões

Os comentadores estrangeiros desprevenidos, incluindo os políticos ocidentais e o seu pessoal, são deliberadamente enganados pela máquina de propaganda do Kremlin sobre as causas e as saídas da guerra russo-ucraniana. Não é a preocupação com a democracia ucraniana, mas sim o desejo do Kremlin de desestabilizar a Ucrânia que está por detrás da exigência de que Kiev deve primeiro realizar eleições nacionais antes de ser possível uma paz estável. No cenário ideal de Moscovo, uma campanha eleitoral e um processo de votação preparados à pressa e com segurança inadequada, em condições difíceis, ofereceriam uma ampla margem de manobra para perturbações. Nestas circunstâncias, será mais fácil para o Kremlin apoiar candidatos anti-ocidentais, exacerbar as tensões políticas, semear a desconfiança entre os eleitores e os observadores estrangeiros, infiltrar-se nas infra-estruturas eleitorais, etc. – tal como aconteceu nas recentes eleições na Geórgia, Moldávia e Roménia. Os observadores com inclinação democrática da guerra de extermínio da Rússia não devem deixar-se impressionar pela retórica pseudo-democrática do Kremlin e dos seus apologistas internacionais.