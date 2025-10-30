Enquanto ex-diplomata português que há muito entende a diplomacia como um serviço em nome do diálogo e da paz, não posso senão regozijar-me com as recentes notícias de um acordo, tão esperado, no conflito sangrento do Médio Oriente, onde se perderam tantas vidas inocentes. Contudo, a experiência ensinou-me que o caminho para a paz não é linear, nem é forjado apenas na mesa das negociações. Começa no momento da quietude entre as palavras – no silêncio que permite verdadeiramente que nos ouçamos uns aos outros.

Silêncio, neste sentido, não é a ausência do discurso, mas a presença da atenção. É o que precede o diálogo e o sustém. No trabalho que fazemos no KAICIID aprendemos que o diálogo não é uma ferramenta para os fortes convencerem os fracos, nem palco para uma competição de verdades. É uma disciplina de humildade – uma forma de pensar, raciocinar e decidir, que se afirma discretamente, em contraste com a polarização que domina tanto da nossa vida pública de hoje em dia.

Vivemos num tempo em que as vozes sobem de tom, sendo poucas as que são verdadeiramente ouvidas. Cada opinião pugna pelo seu espaço, e o ruído do confronto demasiadas vezes substitui a calma que permite a compreensão. Contra este pano de fundo, o silêncio do diálogo pode parecer fraco ou ingénuo. Na realidade é um ato de coragem radical. É no silêncio que a empatia cria raízes e a reconciliação se torna possível.

As lições do meu passado diplomático ecoam na missão atual no KAICIID: o diálogo não é uma solução simples, mas uma longa prática de coexistência. Não apaga o conflito, mas humaniza-o. E talvez seja isso que o mundo mais precisa neste momento – em vez ruidosas provocações ou dissensões contundentes, uma renovada capacidade de ouvir, de fazer uma pausa, de suportar a tensão das nossas diferenças sem deixar que elas destruam a nossa humanidade comum.

A paz começa aí – no silêncio do diálogo, onde os corações se abrem e a voz humana pode finalmente ser ouvida.