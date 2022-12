O KAICIID – Centro de Diálogo Internacional celebrou recentemente o seu décimo aniversário em Lisboa, no Museu Nacional dos Coches, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, representantes diplomáticos em Lisboa, organizações locais e líderes religiosos.

A promoção do diálogo inter-religioso e intercultural com decisores políticos, sociedade civil e organizações religiosas está no centro da missão do KAICIID. Fundado em 2012 para promover o entendimento e trazer a paz ao nosso mundo cada vez mais dividido, a atividade desenvolvida pelo Centro levou-nos a aprender lições valiosas, que são relevantes para os decisores políticos, líderes religiosos e organizações presentes aqui em Portugal:

Uma paz sustentada não pode ser alcançada sem programas inclusivos de construção da paz e reconciliação que deem poder às mulheres, aos jovens e a outras comunidades marginalizadas, promovendo o seu envolvimento na discussão política e fornecendo-lhes ferramentas para a defesa e resolução de conflitos;

Não é possível chegar a uma paz sustentada e duradoura sem que se compreenda e se abordem as causas-raiz da violência. A coesão social deve ser uma prioridade fundamental para ajudar a promover a coexistência pacífica entre grupos, independentemente das suas identidades religiosas, políticas e étnicas;

Os media desempenham um papel fundamental no combate ao discurso de ódio e contribuem para a coesão social e a coexistência pacífica através da sua capacidade de influenciar diferentes setores da sociedade. Este é um desafio que temos procurado mitigar, envolvendo os meios de comunicação social como parceiro estratégico para a afirmação do diálogo e a redução dos conflitos;

A literacia religiosa é um pilar importante na construção da paz. A capacidade de diálogo será sempre reforçada com a capacidade de aprender sobre a diversidade da sua própria tradição religiosa e de encontrar novas perspetivas dentro de outras comunidades religiosas;

Está demonstrado que a assimilação de conceitos ligados ao diálogo inter-religioso e intercultural beneficia a construção de políticas adequadas na integração de migrantes e refugiados, bem como no domínio do ambiente e dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Ao celebrarmos o impacto dos nossos últimos 10 anos, temos a consciência de que há um longo caminho pela frente ao procurarmos construir compreensão e trazer paz ao nosso mundo cada vez mais dividido.

Aqui, em Lisboa, esperamos construir parcerias fortes a nível local, regional e global ao mesmo tempo que que continuaremos a desenvolver o nosso importante trabalho. Assim poderemos continuar o caminho iniciado a partir do impulso fundador resultante de um encontro histórico, em 2007, entre o Papa Bento XVI e o rei Abdullah bin Abdulaziz da Arábia Saudita, que levaria à criação do KAICIID, em 2012.

