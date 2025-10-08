Vivemos tempos em que o eleitor se tornou mais transparente do que o próprio boletim de voto. O voto continua secreto, porém toda a nossa vida, os hábitos digitais, as pesquisas, as emoções, o modo como reagimos a um vídeo político ou a uma notícia, é tudo menos invisível. As campanhas políticas aprenderam depressa a ler esses sinais e a falar a língua dos algoritmos, já não se disputa apenas a rua, o comício ou o tempo de antena; disputa-se o espaço digital, esse território invisível onde cada clique se converte em informação útil para quem quer conquistar o poder. A proteção de dados, tantas vezes vista como burocracia, é hoje uma das últimas linhas de defesa da democracia.

O tratamento de dados em contexto eleitoral tornou-se o motor das campanhas modernas. Circulam bases de dados, cruzam-se perfis, aplicam-se segmentações psicográficas e modelos de inteligência artificial para prever comportamentos de voto. Tudo isto parece normal e é precisamente aí que reside o perigo. O que nos leva a questionar: Até que ponto o eleitor escolhe livremente quando a mensagem que recebe já foi desenhada para se encaixar nas suas emoções, medos e crenças?

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados existe para impedir esse tipo de manipulação, porém em contexto eleitoral é difícil encontrar quem tenha políticas, processo e procedimentos robustos. Quantos terão sido os partidos, coligações ou candidatos a fazer uma avaliação de impacto sobre sistemas ou softwares que utilizam? Quantos explicam claramente que informação recolhem e para que fins? Quantos garantem que não compram listas, não fazem scraping de redes sociais nem cruzam dados obtidos de forma duvidosa? Em muitos casos, é altamente recomendável recorrer a consultoria especializada para transformar as exigências legais em práticas de transparência e confiança.

Os dados pessoais tornaram-se uma tentação, e o caso recente de incumprimento das regras de proteção de dados por uma coligação nas eleições presidenciais veio mostrar como essa fronteira pode ser facilmente ultrapassada quando a urgência política se sobrepõe à prudência. Mais do que apontar culpados, o episódio deve servir de reflexão sobre a importância da privacidade e da necessidade de consolidar uma verdadeira cultura de responsabilidade no tratamento da informação. Muitos incumprimentos não resultam de má-fé, mas da falta de literacia em privacidade e de acompanhamento adequado, o que reforça a urgência de tratar a proteção de dados como parte essencial da confiança democrática.

O desafio é que poucos sabem o que está por detrás dessa comunicação tão eficiente, onde a tecnologia molda perceções em vez de apenas informar. Quando a política se apoia em perfis comportamentais obtidos sem consciência por parte dos titulares dos dados em vez de debates transparentes, a democracia perde profundidade. Os algoritmos não têm ideologia, mas refletem as intenções de quem os cria, e compreender isso é essencial para garantir que a tecnologia serve a transparência e não a manipulação.

O voto é secreto, mas o perfil digital não, é nesse desequilíbrio que se joga o futuro da democracia. Respeitar a Privacidade e Proteção de Dados em tempo eleitoral não é capricho jurídico, é um imperativo ético. Exigir transparência a partidos, plataformas e consultoras é o mínimo que devemos a nós próprios enquanto cidadãos. Quem abdica da sua privacidade abdica, sem perceber, de uma parte da sua liberdade. E o preço da indiferença é sempre mais alto do que o da vigilância consciente.