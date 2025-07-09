A recente aprovação da One Big Beautiful Bill Act nos Estados Unidos representa mais do que um conjunto de opções orçamentais — é a consagração de uma visão do mundo. Sob o disfarce retórico de simplificação tributária e reforço da autoridade interna, esta lei opera uma inflexão ideológica decisiva na relação entre Estado, mercado e cidadão. O seu título, teatral apenas reforça o contraste entre a promessa de grandeza e a realidade de um projeto regressivo, tecnocrático e estruturalmente desigualitário.

O regresso da ortodoxia neoliberal

No coração da lei está a perpetuação dos cortes fiscais introduzidos em 2017, no auge da agenda trumpista. À época, essas medidas foram justificadas com o habitual argumento da competitividade e da libertação da iniciativa privada. Hoje, voltam sob a mesma lógica, mas com consequências agravadas por um contexto de elevada desigualdade e fragilidade social. O chamado trickle-down economics— essa doutrina repetidamente desmentida pela realidade — continua a ser o dogma orientador. O que se apresenta como política fiscal é, na verdade, um credo ideológico: desonerar os mais ricos, enfraquecer a capacidade redistributiva e social do Estado, e entregar ao mercado o papel de árbitro absoluto do mérito.

A economia americana pode, sem dúvida, crescer com esta lei. Mas crescer para quem? E com que efeitos colaterais? O crescimento económico, quando desancorado da justiça fiscal, é um fenómeno cego: alimenta bolhas, aprofunda clivagens e mina a confiança coletiva. Esta lei institucionaliza uma política orçamental cujo princípio de base é o de que os ricos sabem melhor do que o Estado como investir a riqueza. Um juízo valorativo travestido de pragmatismo.

Segurança e proteção: o Estado forte e a negligência

Outro eixo da Big Bill é o aumento substancial dos gastos com segurança interna e controlo fronteiriço. À primeira vista, trata-se de um reforço da autoridade estatal num tempo de desafios migratórios e ameaças difusas. Na prática, o que se verifica é uma hipertrofia do aparelho repressivo acompanhada por um desmantelamento silencioso dos mecanismos de apoio social — cortes expressivos em programas como o Medicaid ou o SNAP denunciam uma escolha de fundo: o cidadão vulnerável é descartado, enquanto se fortalece o braço armado do Estado.

A equação é clara e inquietante: menos proteção, mais vigilância. Trata-se de um modelo de Estado forte para vigiar os de fora, mas fraco para amparar os de dentro. Esta assimetria tem implicações morais e políticas profundas. A autoridade do Estado, quando não é equilibrada pelo cuidado social, degenera em coerção fria e em desconfiança institucional. É o terreno fértil para a erosão da coesão democrática.

A consagração de uma oligarquia

A revisão do imposto de sucessão, com o aumento significativo dos limites de exclusão, é talvez o traço mais simbólico da capitulação política diante dos interesses plutocráticos. Num tempo em que se acumulam dados sobre a rigidez da mobilidade social e a hereditariedade da desigualdade, esta medida aprofunda uma tendência alarmante: a cristalização de uma aristocracia financeira que se reproduz sem mérito, apenas por legado.

A narrativa meritocrática, tão invocada em discursos públicos, esvazia-se perante esta realidade. O que esta lei promove é, em última análise, uma sociedade onde o nascimento pesa mais do que o esforço, e onde o capital não circula, apenas se preserva. É a inversão do ideal americano.

Inteligência Artificial: o aviso que não passou despercebido

Menção especial merece a tentativa, entretanto fracassada, de impor uma moratória federal à legislação estadual sobre inteligência artificial. A proposta pretendia centralizar e, na prática, travar iniciativas de regulação levadas a cabo por estados como a Califórnia. A sua rejeição no Senado foi uma vitória momentânea para o equilíbrio federal e para a autonomia regulatória, mas o episódio revela uma tendência crescente: a pressão das big techs para moldar o quadro legal segundo os seus interesses.

Que o Congresso tenha considerado tal moratória é, por si só, preocupante. É mais uma prova de que os grandes conglomerados tecnológicos já não são apenas atores económicos — são forças políticas de pleno direito, com capacidade de condicionar a própria arquitetura jurídica do sistema democrático em nome dos seus interesses

Uma lei para os fortes, uma fatura para os frágeis

A One Big Beautiful Bill Act é um artefacto político revelador do espírito do nosso tempo: um populismo de verniz patriótico, ancorado num elitismo estrutural. As

suas opções orçamentais não são técnicas — são escolhas civilizacionais. O Estado americano que emerge desta lei é simultaneamente mais rico e mais frágil: poderoso no policiamento, impotente no cuidado.

É, no fundo, uma democracia que apenas para os detentores de capital, mas cada vez mais disfuncional para os que dependem do Estado para viver com dignidade.

O debate em torno desta lei não pode ser limitado à arena interna americana. São aqui levantadas questões universais sobre o papel do Estado, a legitimidade da desigualdade, e os limites da ortodoxia fiscal. Não se trata apenas de avaliar contas públicas, mas de definir que tipo de contrato social queremos preservar — ou romper.

Em última instância, a One Big Beautiful Bill Act não é apenas uma lei: é uma declaração de prioridades, uma radiografia moral de quem detém o poder e para quem ele governa. O seu legado não será medido apenas em pontos de crescimento ou em percentagens de défice, mas sim nas desigualdades que irá acentuar e consolidar, nas fragilidades que agrava e nas esperanças que frustra. Ao institucionalizar privilégios e desmantelar redes de proteção, esta legislação desenha um país mais competitivo, talvez, mas também mais cruel — onde a liberdade se mede pela conta bancária, e onde o Estado, em vez de corrigir as injustiças do mercado, as sanciona com carimbo oficial. É uma vitória para os que confundem eficiência com indiferença e uma derrota para todos os que ainda acreditam que justiça fiscal é a espinha dorsal de qualquer democracia digna desse nome.