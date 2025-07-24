Depois de ameaçar, há alguns meses, acabar com a ajuda militar à Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, parece ter mudado de ideias. A hipótese inicial da nova administração norte-americana era que a sua retórica, sinais e diplomacia pró-Rússia provocariam reações recíprocas em Moscovo e abririam caminho para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, Trump e os seus assessores parecem ter começado a perceber que essa abordagem não só é um beco sem saída, como teve o efeito oposto. Os ataques aéreos da Rússia contra cidades, vilas e aldeias ucranianas intensificaram-se, em vez de abrandarem, nos últimos meses.

A maioria dos americanos — entre eles muitos membros do Partido Republicano, eleitores republicanos e até mesmo apoiantes do MAGA — ainda é a favor de apoiar a Ucrânia. Trump pode estar agora a reconhecer que os custos políticos de sua abordagem pró-Rússia estão a tornar-se demasiado altos. A recente mudança de rumo é uma concessão ao sentimento anti-Putinista e pró-ucraniano que prevalece no país, e não o resultado de um progresso cognitivo na avaliação da política externa russa pela Casa Branca.

Em 14 de julho, Trump ameaçou publicamente os parceiros comerciais de Moscovo com sanções secundárias, caso o Kremlin não concorde com um cessar-fogo na Ucrânia em breve. Será que isto constitui uma reviravolta na política de Trump em relação à Rússia? Provavelmente não — pelo menos por enquanto. Ou talvez nem mesmo isso. Até agora, esta e outras declarações oficiais semelhantes de Trump e da sua administração continuam a ser apenas pontos de discussão sobre ações futuras incertas. Para dizer o mínimo, a maioria das declarações orais e até mesmo algumas escritas de Trump devem ser interpretadas com cautela.

As reações na Ucrânia à nova retórica em Washington têm sido, portanto, mistas. Os comentaristas ucranianos reconhecem que Trump está agora adotando um tom diferente, após meses de aproximação pública com Vladimir Putin. No entanto, a maioria dos ucranianos continua cética quanto à sustentabilidade dessa aparente mudança de atitude em Washington.

Como Trump deu, pela primeira vez, um ultimato a Putin, pode haver uma chance de novos desenvolvimentos na questão. Se o Kremlin não concordar com um acordo de paz dentro de 50 dias, os EUA deverão impor tarifas punitivas de 100% aos parceiros comerciais da Rússia. Embora seja um plano muito mais concreto do que os anúncios anteriores, Washington deu início, com esse esquema, a um jogo complicado. A pressão que Trump pretende exercer sobre Moscovo não deve vir diretamente dos EUA. Em vez disso, deve ser exercida por países terceiros, como a China, a Índia e o Brasil, que compram petróleo e/ou outros produtos da Rússia.

Não é claro se e em que medida estes e outros países cederão à pressão americana. Será que uma tarifa de 100% dos EUA será suficiente para motivar, por exemplo, a Índia a abandonar as trocas comerciais com a Rússia? Se o esquema de Trump não levar a cortes significativos no comércio externo não ocidental com a Rússia, e Washington realmente impuser tarifas aos países que continuarem a fazer negócios com Moscovo, seguir-se-ão medidas retaliatórias por parte desses países sobre as importações dos EUA. Os americanos comuns estão dispostos a sofrer pela Ucrânia?

O plano de Trump não parece ter sido bem pensado e talvez nunca tenha sido destinado a ser realmente implementado. Uma abordagem mais eficaz teria sido ameaçar os parceiros comerciais da Rússia com tarifas muito altas, como os 500% propostos pelo Senado dos EUA. Isso teria sinalizado a esses países que é imperativo que eles se desliguem da Rússia. O resultado da atual abordagem complicada de Trump para impedir a agressão da Rússia ainda está para ser visto.

A curto prazo, os novos planos de sanções dos EUA podem ter efeitos opostos aos pretendidos. Provavelmente, o anúncio de Trump só levará a uma intensificação dos ataques russos à Ucrânia nas próximas semanas. Curiosamente, o Kremlin recebeu agora um prazo quase oficial dentro do qual pode continuar a bombardear sem consequências económicas imediatas. O prazo de 50 dias imposto por Washington levanta a suspeita de que Putin está a receber conscientemente outra oportunidade para ocupar mais território e obter sucessos militares antes do reinício das negociações.

Se o plano de Trump funcionar, a perda de parceiros comerciais não ocidentais pode realmente prejudicar a máquina de guerra de Putin. Se a China, a Índia e outros países, sob a ameaça de sanções americanas, se afastarem da Rússia e seguirem o exemplo dos EUA, isso será um problema para o Kremlin. Até à data, a maior – embora não única – fraqueza das muitas sanções internacionais diretas contra a Rússia tem sido o facto de Moscovo ter sido e continuar a ser capaz de recorrer a mercados alternativos, compradores e intermediários estrangeiros, bem como a rotas de transporte não ocidentais, compensando assim o impacto das medidas punitivas do Ocidente. Se as tarifas de Trump entrarem em vigor, estes desvios podem tornar-se mais complicados para Moscovo.

Além do ultimato tarifário, Washington também anunciou entregas «massivas» de armas americanas à Ucrânia. Isto diz respeito principalmente (mas não só) aos famosos sistemas móveis de mísseis terra-ar Patriot. Vários países europeus, incluindo a Alemanha, deverão comprá-los aos EUA e depois repassá-los à Ucrânia. Este também é um esquema complicado, mas mais realista do que o plano de sanções secundárias de Washington. Aqui, os terceiros são os parceiros ocidentais dos EUA, e não governos não ocidentais menos cooperativos ou mesmo adversários.

Os sistemas Patriot provaram ser uma das armas de interceção mais eficazes contra os vários mísseis de grande porte da Rússia. Por isso, há uma grande procura por eles em Kiev e a esperança de que a defesa aérea da Ucrânia tenha em breve mais sistemas Patriot à sua disposição. Quantos destes e quais outras armas dos EUA irão agora para a Ucrânia parece depender em grande parte dos seus compradores, principalmente europeus. É difícil determinar, até ao momento, quais as armas exatas que chegarão à Ucrânia, em que quantidade e em que período de tempo. Além disso, o governo alemão decidiu não fornecer mais informações detalhadas antecipadas sobre as entregas de armas.

A natureza pouco ortodoxa das sanções e dos esquemas de apoio de Trump deve-se à sua preocupação com os assuntos internos, em vez dos internacionais. Em particular, a sua aprovação do fornecimento de armas pagas à Ucrânia é principalmente uma política de «América em primeiro lugar», em vez de uma nova estratégia geopolítica. Pior ainda, a abordagem comercial em questões de segurança mina a credibilidade e a confiança nos Estados Unidos como parceiro internacional.

A pré-história da ajuda militar americana à Ucrânia, atualmente em impasse, é instrutiva. Após o colapso da União Soviética no início da década de 1990, os EUA estiveram fortemente envolvidos no desarmamento estratégico da Ucrânia. Seguindo interesses estritos de segurança nacional, Washington não se limitou a pressionar Kiev a entregar as ogivas nucleares que o novo Estado ucraniano independente herdara da URSS; o acordo promovido pelos EUA na altura, associado principalmente ao agora famoso Memorando de Budapeste sobre Garantias de Segurança de 1994, dizia respeito também aos sistemas de lançamento dessas ogivas. A Ucrânia teve de livrar-se também dos seus aviões de bombardeamento da era soviética, mísseis de cruzeiro e vários foguetes, ou seja, armamento convencional para o qual a Ucrânia teria hoje boa utilidade.

Estes e outros acordos internacionais de administrações anteriores dos EUA são agora águas passadas para Trump & Co. Hoje, Washington está, em vez disso, a tentar lucrar com a triste situação de Kiev e com os receios crescentes da Europa. O facto de Trump insistir agora em que a ajuda militar dos EUA à luta pela sobrevivência da Ucrânia deva ser paga é mais do que uma traição americana aos ucranianos que, em 1994, levaram a sério as garantias de segurança de Washington em troca do desarmamento da Ucrânia.

A nova estratégia da administração Trump também contraria a lógica do regime mundial de não proliferação nuclear. Em particular, contradiz a responsabilidade especial que os cinco Estados oficialmente dotados de armas nucleares – os EUA, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França – têm pela preservação da ordem internacional. A abordagem transacional de Trump para proteger as regras fundamentais das relações interestatais pós-1945, tais como a imutabilidade das fronteiras e a inadmissibilidade do genocídio, está a enfraquecer um sistema internacional que os próprios EUA criaram e do qual têm beneficiado há 80 anos.

Fazer os outros pagar pelo enfraquecimento diário de um arqui-inimigo dos EUA há décadas pode parecer inteligente à primeira vista. No entanto, em relação ao orçamento total da defesa dos EUA, os custos do recente apoio militar gratuito à Ucrânia por parte dos Estados Unidos têm sido baixos. Em contrapartida, os efeitos destrutivos das armas americanas nas mãos dos ucranianos, sobre as forças armadas e a economia da Rússia, têm sido elevados. Reduziram continuamente a capacidade de Moscovo para atacar um Estado-membro da OTAN que os EUA seriam obrigados a apoiar, nos termos do artigo 5.º do Tratado de Washington de 1949. A administração Trump está agora a afastar-se voluntariamente deste acordo estratégico e a ignorar estranhamente as suas repercussões benéficas para a segurança nacional dos EUA.

De qualquer forma, a recente reviravolta retórica de Trump contra Putin ainda é bem-vinda. A questão é se Washington realmente pretende e, em caso afirmativo, estará disposta a cumprir o que diz. Até agora, a administração Trump não abandonou a sua visão geralmente míope dos interesses nacionais dos EUA e a disposição de defini-los com a ajuda de slogans populistas, senão demagógicos. A nova administração continua a ignorar as implicações de longo alcance da postura dos Estados Unidos em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia para a ordem mundial, cuja estabilidade e legitimidade deveriam preocupar os americanos tanto quanto a maioria das outras nações.