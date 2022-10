A coisa tem um nome gigantesco: Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos.

A coisa, ao contrário do que alguns ingénuos poderão ter pensado, não está lá para encontrar soluções para um melhor atendimento às grávidas mas sim para evitar que as grávidas procurem ser atendidas nas urgências hospitalares, excepção feita aos partos propriamente ditos, pois esses não se podem impedir.

Assim, e a fazer fé no Expresso, pretende esta comissão que as grávidas só recorram “aos especialistas hospitalares em caso de verdadeira urgência.” Ilustrar a população das grávidas ou potenciais grávidas sobre o que é ou não é uma verdadeira urgência durante a gravidez é um dos objectivos desta comissão. Por exemplo, e ainda a fazer fé no Expresso, as infeções urinárias não são uma verdadeira urgência e também não será uma verdadeira urgência uma hemorragia vaginal ligeira. Não ponho em causa a apreciação clínica sobre a não gravidade destas situações. Mas só com uma extraordinária ligeireza de espírito se pode considerar que perante uma hemorragia, por menor que ela seja, a grávida vai concluir que a hemorragia é ligeira e portanto vai tratar de ir ao respectivo centro de saúde, onde, mesmo que o atendimento fosse rápido (e muito frequentemente não é), não será necessariamente observada por um obstetra. Uma gravidez não é uma indisposição e avaliação da gravidade ou não dos sintomas é sempre condicionada pela preocupação com o bem estar do bebé.

Tem esta Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos consciência de que impedir as grávidas de terem acesso às urgências hospitalares no SNS é a melhor forma de empurrar ainda mais partos para o sector privado? Ou é isso precisamente que se pretende? O socialismo transformou o SNS na versão da antiga boneca envolta em plástico e guardada no cimo do guarda-vestidos: é tão bonito, tão importante e tão excepcional que não o podemos utilizar para que ele não se estrague.

