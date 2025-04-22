Ortega y Gasset escreveu: “Eu sou eu e as minhas circunstâncias; se não as salvar a elas, não me salvo a mim.” Esta citação não é apenas uma reflexão filosófica: é um imperativo ético e político. Serve de bússola a quem, em tempos difíceis, se recusa a fechar os olhos ao mundo que o rodeia. O Papa Francisco foi, desde o início do seu pontificado, um homem consciente das suas circunstâncias. Compreendeu os desafios do nosso tempo — a solidão crescente, o fosso entre ricos e pobres, as migrações forçadas, as alterações climáticas, o enfraquecimento da fé no Ocidente, a polarização política — e procurou enfrentá-los com lucidez, compaixão e coragem.

Francisco não foi um Papa de comodidades nem de consensos fáceis. Trouxe desconforto a muitos sectores — dentro e fora da Igreja — por insistir numa fé viva, próxima dos marginalizados, despojada de ostentação, virada para o essencial. Fê-lo com gestos pequenos e grandes, com palavras e silêncios, com visitas inesperadas, com abraços sinceros. Fê-lo, sobretudo, com autenticidade. Talvez por isso tenha sido tão amado por muitos e tão incompreendido por outros.

Ficará para sempre gravada na minha memória — e, creio, na de milhões — a imagem solene do Papa Francisco, no dia 27 de Março de 2020, a atravessar, sozinho, uma Praça de São Pedro deserta, sob chuva intensa, em plena pandemia de COVID-19. Um momento que dispensou discursos. Aquele gesto, aparentemente simples, transformou-se numa poderosa metáfora: representativo de toda a humanidade, isolada, vulnerável, ferida e sem respostas. Francisco caminhava por nós, com uma fé desarmada mas firme, perante um mundo suspenso numa pandemia que prometia trazer o medo do desconhecido. Foi uma oração sem palavras, um acto de liderança espiritual que ficará gravado na história como símbolo da dor colectiva — e também da esperança.

Destaco, a propósito desse momento, um belíssimo texto do Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, intitulado “O vazio é uma barca”. Nele, escreve que o Papa Francisco ousou assumir “a audácia de habitar a vulnerabilidade como um lugar de experiência humana e de crente”, tendo tido “a audácia de abraçar e dar novamente significado ao vazio”. E é essa mesma audácia — tão rara na vida pública e institucional — que tornou aquele instante verdadeiramente universal. Não foi apenas o Papa dos católicos que ali caminhou. Foi um homem a representar a dor e a fé de todos nós.

Esse instante transcendeu o espaço religioso. Tornando-se património simbólico da nossa fugaz humanidade. Mostrou que a liderança se faz também na ausência de multidões, que o poder pode coexistir com a fragilidade, e que o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer proclamação.

Numa época marcada pela fragmentação, pela polarização e pela indiferença, em que a política se converteu, demasiadas vezes, num palco de vaidades e num exercício de teatralidade, em que o poder se afirma pela imposição e não pelo exemplo, e em que os extremos — de um lado e do outro — gritam mais alto do que a razão, Francisco mostrou-nos um outro caminho. Um caminho contracorrente, feito de silêncio e escuta, de diálogo inter-religioso, de construção de pontes em vez de muros. Um caminho que não exclui o diferente, que não teme a dúvida, que não ridiculariza quem pensa, vive ou acredita de forma distinta. Um caminho onde o verdadeiro poder se exerce com empatia, com humildade e com sentido de serviço ao bem comum.

A sua visão de uma “Igreja em saída”, próxima dos pobres, inquieta e activa no mundo, foi — e continuará a ser — um desafio à indiferença. Num mundo cada vez mais marcado por crises de sentido e por uma perigosa desumanização das relações, a figura do Papa Francisco permanece como um apelo à responsabilidade, à ética e à compaixão.

Como afirmou recentemente, no Jubileu da Esperança: “Como muitos mestres espirituais ensinaram, o céu, a terra, o mar, cada criatura possui uma capacidade icónica ou mística de nos reconduzir ao Criador e à comunhão com a criação.” Esta visão do mundo, profundamente espiritual, mas também política no sentido mais nobre do termo, recorda-nos que o verdadeiro progresso não pode ser desligado da dignidade humana e do respeito pela vida, em todas as suas formas.

Talvez essa seja a sua derradeira lição: a de que a verdadeira grandeza não reside na ostentação, mas na humildade; que a autoridade não nasce do cargo, mas da coerência de vida; e que a fé, quando vivida com autenticidade, pode ainda ser uma força transformadora.

Na sua solidão, naquela noite escura, vimos o reflexo da nossa própria condição. Mas também vimos a luz. A memória de um momento que não se apaga — mas que, antes, continua a recordar-nos que, por mais difíceis que sejam as nossas circunstâncias, não estamos condenados a sucumbir a elas. Podemos, como Francisco, enfrentá-las — com coragem, com fé e com humanidade.