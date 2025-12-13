A proposta de revisão da Lei do Trabalho tem ocupado debates, colunas e entrevistas. Não pretendo juntar-me ao coro dos que falam com certezas. Não domino o tema, não conheço os detalhes nem encontro, por agora, a visão que sustente as várias posições. Tenho a minha orientação política sobre o trabalho e sobre a relação entre trabalhador e empregador, mas não creio que isso, por si, acrescente valor à discussão pública.

O que me parece claro, contudo, é algo que quase não aparece nas conversas mediáticas: a falta de foco nos deveres do trabalhador e na avaliação do seu desempenho. No actual Código do Trabalho, existem artigos que fixam deveres objectivos do trabalhador — como assiduidade, pontualidade, diligência e cumprimento de ordens, quando legais e compatíveis com o contrato — e também deveres do empregador, como pagar remuneração justa ou assegurar condições de higiene e segurança.

É mais frequente ouvir discussões sobre se um trabalhador deve ter mais protecções contra despedimentos ou sobre aumentos de salário mínimo. É raro, porém, ouvir-se um debate público sobre como medir o contributo efectivo de um trabalhador para a sua empresa, ou como esse contributo deve ser reconhecido — positiva ou negativamente — no quadro das responsabilidades legais e profissionais. Nos contratos e nos próprios debates que se multiplicam nos media e nas conferências, o foco passa quase sempre pelos direitos, e não pelas entregas ou resultados concretos.

Um exemplo prático: é comum nas empresas que não exista qualquer avaliação clara de desempenho ao longo do tempo, mesmo em sectores onde a produtividade é essencial. Existem relatos de contextos em que trabalhadores prolongam horários sem compensação clara ou em que empresas não usam sequer sistemas de avaliação — não por serem ilegais, mas porque a cultura interna ignora essa discussão.

Outra realidade que raramente aparece nas análises superficiais é a forma como, no debate público, se assume que apenas o empregador é responsável por equilibrar a relação laboral. Mas se um trabalhador repetidamente não cumpre objectivos, falha prazos, ou cria conflitos internos, qual deveria ser o critério justo para tratar esse caso no quadro legal actual? Não é uma pergunta fácil, mas não podemos fingir que não existe.

Não se trata de diminuir direitos — eles existem por uma razão, muitas vezes para corrigir desequilíbrios históricos e proteger quem está em posição mais fraca. Mas a lei também deveria refletir que o trabalho tem um conteúdo objectivo e medível. Um contrato laboral capaz de reconhecer e clarificar direitos e deveres de ambos os lados, com critérios de avaliação transparentes, não reduz a dignidade do trabalhador; antes, reconhece que a dignidade também está na capacidade de contribuir e de diferenciar quem cumpre efectivamente o seu papel.

Falar de direitos sem falar de deveres é incompleto. A lei que regula o trabalho em Portugal já enuncia deveres, mas esses deveres raramente entram no cerne da discussão pública. Se queremos relações laborais mais saudáveis, precisamos de discutir ambos os lados com o mesmo rigor — porque, fora das generalizações, são os resultados concretos de cada dia de trabalho que constroem empresas e sustentam salários.