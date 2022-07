Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As coisas não mudam sozinhas – devo dizer que gosto da palavra «coisas» pelo menos tanto quanto Agostinho da Silva, e do verbo «mudar» pelo menos tanto quanto José Régio. Como não mudam per se têm de ser mudadas. E isto vem a propósito do PSD e da urgência de mudar as coisas. A saber, a percentagem de mulheres entre os lugares elegíveis para a Assembleia da República, onde as mulheres são 37% dos deputados, e o PSD, com a percentagem de mandatos mais baixa, não contribuiu para o crescimento deste número.

Num país onde mais de metade dos seus residentes são mulheres, não se percebe a fraca representação feminina num dos partidos fundadores da democracia portuguesa e o mais inclusivo da sua história – como não se compreende que em 48 anos de democracia tenhamos tido apenas um governo liderado por uma mulher, Maria de Lurdes Pintassilgo, em 1979. O PSD teve apenas uma líder, e por um breve período de menos de dois anos, Manuela Ferreira Leite, em 2008. Isto é, 23 anos depois de Leonor Beleza ter sido Ministra da Saúde, 23 anos depois de Cavaco Silva, um homem, ter rasgado o cânone masculino para uma das grandes pastas da governação.

