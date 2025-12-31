O anteprojeto de reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo surge envolto numa retórica de modernização, justiça social e crescimento económico. No entanto, o seu impacto económico real dificilmente será imediato ou facilmente mesurável. Pelo contrário, os seus efeitos tenderão a manifestar-se de forma lenta, difusa e acumulada, através de decisões empresariais marginais que, somadas ao longo do tempo, penalizam o investimento, a criação de emprego e a produtividade.

A primeira consequência económica relevante reside no aumento do risco regulatório. A proliferação de presunções legais de contrato de trabalho, em especial no contexto das plataformas digitais e da dependência económica, introduz incerteza quanto à qualificação das relações laborais. Esta incerteza não se traduz, em regra geral, em encerramentos imediatos ou despedimentos em massa, mas em algo economicamente mais relevante: menos contratações, menos projetos-piloto, menos experimentação. Em mercados competitivos, o capital foge sistematicamente de ambientes regulatórios imprevisíveis.

A rigidez acrescida na contratação coletiva e a compressão da autonomia individual têm igualmente efeitos económicos subtis, mas consistentes. Ao reduzir a capacidade de adaptação das condições de trabalho à realidade concreta de cada empresa e de cada trabalhador, o legislador incentiva soluções defensivas: externalização, automatização precoce, deslocalização de atividades e preferência por contratos de prestação de serviços juridicamente blindados.

Também as alterações no regime de transmissão de empresa introduzem um custo de transação adicional nas operações de reestruturação empresarial. O reforço do direito de oposição dos trabalhadores e das obrigações procedimentais não impede formalmente fusões, adquisições ou reorganizações internas, mas encarece-as e torna-as menos previsíveis. O resultado económico não é o colapso do tecido empresarial, mas a redução do número de operações e a menor eficiência na afetação de recursos, com impacto direto na produtividade agregada.

No domínio do teletrabalho e das obrigações acessórias do empregador, a lógica é semelhante. Cada nova obrigação isoladamente considerada pode parecer irrelevante; o problema surge na sua acumulação. O aumento do custo administrativo por trabalhador – mesmo que reduzido – pesa de forma desproporcionada sobre micro e pequenas empresas, que respondem ajustando margens, adiando contratações ou optando por modelos de organização menos intensivos em trabalho qualificado.

Importa ainda sublinhar que muitas das medidas socialmente valorizadas – como o alargamento das licenças parentais obrigatórias – produzem efeitos económicos indiretos. Quando os custos associados a ausências prolongadas são maioritariamente internalizados pelas empresas, sobretudo pelas PME, o impacto não se traduz em discriminação explícita, mas em decisões silenciosas de contratação, com efeitos negativos na progressão salarial e na mobilidade profissional.

Embora o projeto contenha medidas positivas, como a flexibilização dos contratos a termo e a reintrodução do banco de horas individual, estas funcionam sobretudo como mecanismo de compensação parcial num quadro global mais rígido. Servem para mitigar alguns dos efeitos negativos, mas não alteram a orientação estrutural da reforma nem os seus incentivos económicos de fundo.

Em termos macroeconómicos, o risco não é uma crise imediata de emprego, mas uma trajetória de crescimento mais baixo. Menor investimento privado, menor criação líquida de emprego e menor produtividade traduzem-se, inevitavelmente, em salários reais mais baixos no médio e longo prazo.

Uma perspetiva liberal não ignora a necessidade de proteção dos trabalhadores. Sustenta, isso sim, que essa proteção seja compatível com um mercado de trabalho dinâmico, previsível e aberto à inovação. Este anteprojeto aposta numa regulação densa e numa tutela coletiva reforçada, aceitando custos económicos que se farão sentir de forma persistente na capacidade de crescimento da economia portuguesa. Ao tentar proteger o trabalho por via da rigidez, o Governo arrisca-se a fazer exatamente o contrário: proteger a lei, mas não os trabalhadores.

Uma alternativa mais eficaz passaria por recentrar a reforma laboral na redução do risco da contratação, condição essencial para aumentar o emprego e a competitividade e, por essa via, os salários. Desde logo, isso exigiria um regime de cessação de contrato mais simples e previsível, em particular nos despedimentos por razões objetivas. Procedimentos excessivamente longos, formalistas e litigiosos não protegem o trabalhador médio: levam as empresas a contratar menos e de forma mais defensiva. Um sistema assente em critérios claros e indemnizações previsíveis reduziria o custo esperado de contratar e incentivaria a criação de emprego estável.

Em paralelo, seria essencial reforçar a função económica do período experimental, permitindo que cumpra verdadeiramente o seu papel de ajustamento entre trabalhador e posto de trabalho. Um período experimental mais amplo e juridicamente seguro facilita a entrada no mercado e reduz erros na contratação.

Também ao nível da organização do tempo de trabalho, deveria outorgar-se uma maior autonomia individual, reintroduzindo mecanismos como o banco de horas por acordo direto entre trabalhador e empregador, com limites claros e compensação obrigatória. Num mercado de trabalho mais flexível, as empresas adaptam-se melhor às flutuações da procura e os trabalhadores beneficiam de maior estabilidade e remuneração global.

No plano coletivo, uma verdadeira modernização exige menos uniformização e mais escolha. A contratação coletiva pode desempenhar um papel relevante, mas não deve substituir a autonomia individual nem funcionar como barreira à adaptação empresarial. Restituir ao trabalhador a possibilidade efetiva de escolher a convenção coletiva aplicável, limitar o recurso sistemático a portarias de extensão e permitir cláusulas de adaptação ao nível da empresa contribuiria para um mercado mais competitivo e, no médio prazo, para salários mais diferenciados e mais elevados.

Uma reforma laboral orientada para o crescimento salarial exige reconhecer que os salários não sobem por decreto, mas como resultado de maior produtividade e maior concorrência por trabalhadores. Isso implica reduzir o risco da contratação, reforçar a autonomia individual e substituir a rigidez do posto de trabalho por segurança nas transições, através de proteção no desemprego e formação ajustada às necessidades reais da economia. A experiência de países como Dinamarca, os Países Baixos ou a Alemanha mostra que mercados de trabalho mais flexíveis não produzem salários mais baixos, mas taxas de emprego mais elevadas que, no medio prazo, criam escassez de mão de obra e pressionam os salários em alta.

A rigidez do Código do Trabalho não protege melhor os trabalhadores; protege sobretudo os empregos existentes, à custa de menos oportunidades, menor mobilidade e salários estruturalmente mais baixos. Apostar na flexibilidade não é desproteger o trabalho. É criar as condições para mais emprego, maior produtividade e melhores salários – não amanhã, mas de forma sustentada. Um regime laboral excessivamente rígido não falha por insuficiência de tutela, mas por ignorar que a proteção jurídica do trabalhador começa, necessariamente, pela viabilidade económica da contratação.