A liberdade ocupa atualmente uma centralidade nunca antes vista no discurso político moderno, mas também é um dos conceitos mais mal compreendidos e em certo âmbito, manipulados. É comum ouvirmos que somos livres porque nos podemos exprimir, circular onde queremos ou votar sem condicionamentos. Contudo, se formos mais a fundo nesta questão, reparamos que a liberdade política não se resume a simplesmente, fazer o que nos apetece. Pelo contrário, a liberdade, é antes, a garantia que temos de não sermos forçados a fazer o que não temos o direito de querer.

Montesquieu, um dos grandes arquitetos do pensamento político moderno, oferece-nos uma perspetiva que desafia as conceções superficiais da liberdade. Para ele, a verdadeira liberdade está no respeito às leis que regulam a convivência social, numa segurança jurídica que assegura a autonomia individual sem arbitrariedades. Ser livre significa poder agir dentro dos limites impostos pela lei que existem não para cercear, mas para proteger a liberdade de cada cidadão.

Diferente da ideia popular de liberdade como expressão ilimitada da vontade, a liberdade política depende de estruturas sólidas que protejam o indíviduo contra avusos, especialmente no âmbito da justiça. A segurança jurídica, sobretudo a nível do sistema pena, é um pilar fundamental. Sem ela, a liberdade perde-se no medo da perseguição injusta, na ausência de garantias processuais e na desigualdade perante a lei. A justiça imparcial não é um luxo, é uma condição indispensável para a liberdade política.

Somos confrontados aqui com uma realidade inquietante onde, as democracias contemporâneas, apesar dos seus avanços, frequentemente falham em assegurar esta liberdade plena. A existência de arbitrariedade, a morosidade do sistema, as desigualdades no acesso à justiça e a interferência política nas instituições judicais ameaçam a segurança que torna a liberdade real e sentida. Um cidadão sujeito a julgamentos injustos pode estar, paradoxalmente, menos livre do que alguém que está sob um regime autoritário que, pelo menos, assegura uma estabilidade legal mínima.

No debate público atual, observamos uma grande confusão entre liberdade política e liberdade absoluta como se o direito de fazer tudo o que se deseja fosse sinónimo de liberdade. Mas uma liberdade assim não existe uma sociedade organizada. O Estado de Direito não é um entrave à vontade individual mas antes, a garantia de que a vontade de cada um não seja esmagada pelo arbitrío dos outros, seja ele exercido por governantes ou por grupos sociais. Só dentro desta estrutura de leis claras e justiça independente é que a liberdade pode florescer genuinamente.

Permanecem algumas perguntas no ar: até que ponto estamos dispostos a aceitar os limites e responsabilidades que a liberdade política exige? Quantos reconhecem que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas antes assegurar que ninguém seja coagido a fazer o que não deve querer? Estamos dispostos a defender instituições que garantam a segurança jurídica, mesmo quando isso contradiz desejos momentâneos de impunidade ou liberdade irrestrita?

A liberdade real não é um sentimento; é uma condição concreta, construída por regras, justiça e respeito mútuo. Se não estivermos atentos, corremos o risco de reduzir a liberdade a um mero slogan, uma máscara que esconde um poder arbitrário e instável. A verdadeira liberdade começa na lei, e é nessa base que devemos concentrar a nossa luta.

É fundamental reconhecer que as conquistas democráticas são frágeis e exigem vigilância constante. A liberdade política, longe de ser um dado adquirido, depende de uma arquitetura institucional que não só crie leis justas, mas que as faça cumprir de forma equitativa e transparente. O desafio atual reside na defesa dessas instituições contra pressões políticas, económicas e sociais que tentam subverter o seu papel. Sem uma justiça independente e um sistema legal confiável, o que chamamos de liberdade torna-se ilusória.

Além disso, a liberdade política enfrenta ameaças novas e complexas no mundo contemporâneo: o avanço das tecnologias digitais, a disseminação de desinformação e a polarização crescente têm o potencial de corroer o espaço público e manipular o consentimento popular. Assim, defender a liberdade implica também proteger o ambiente democrático onde o debate ocorre sob regras claras e respeito pelos direitos fundamentais. A lei, neste contexto, deve ser atualizada para responder a estes desafios, garantindo que a liberdade não se transforme em caos ou tirania da maioria.

Por fim, a reflexão proposta não é um convite ao pessimismo, mas um chamado à responsabilidade cidadã e à construção de uma liberdade madura e sustentável. É imperativo abandonar narrativas simplistas e buscar um entendimento mais profundo que privilegie o equilíbrio entre direitos individuais e o bem comum. É assim que a liberdade política pode, de fato, cumprir a sua promessa — não como uma fantasia de autonomia ilimitada, mas como uma realidade viva e palpável para todos.