As sondagens para as eleições presidenciais em Portugal tornaram-se um fenómeno curioso da vida democrática. Já não servem apenas para medir tendências: parecem antes um exercício diário de improviso estatístico, onde os números mudam com tal frequência que o eleitor fica com a sensação de que o país vota de manhã numa coisa e à tarde noutra completamente diferente.

Segundo as sondagens, o eleitorado português vive num permanente estado de mutação emocional. Aparentemente basta um debate morno, uma manchete ambígua ou um comentário em horário nobre para provocar oscilações de cinco pontos percentuais. Se fosse verdade, o cidadão comum decidiria o voto com a mesma estabilidade com que muda de canal de televisão.

Segundo as sondagens, um candidato lidera confortavelmente à segunda-feira, empata tecnicamente à quarta e, se houver um feriado pelo meio, pode já estar fora da segunda volta na sexta. Tudo isto sem que tenha acontecido qualquer evento político relevante.

A famosa margem de erro, essa entidade quase mística, aparece sempre que os números não batem certo e desaparece assim que se quer dar destaque ao resultado. Entra sempre em cena para justificar diferenças gritantes entre sondagens feitas com poucos dias de intervalo. Quando o resultado convém, é tendência clara; quando não convém, “está tudo dentro da margem”. É uma espécie de buraco negro estatístico onde cabem todas as contradições.

O problema maior não está apenas na volatilidade dos números, mas no efeito que produzem. Em vez de informarem serenamente o eleitor, muitas sondagens influenciam-no ativamente. Criam narrativas de vitória inevitável, de candidato útil ou de voto desperdiçado. Transformam a escolha democrática num jogo psicológico: votar por convicção passa a ser secundário face à ideia de “não ficar de fora do resultado”.

Assim, as sondagens deixam de ser instrumentos de leitura da realidade para se tornarem ferramentas de moldagem do comportamento eleitoral. Publica-se um resultado, cria-se uma narrativa de vitória inevitável ou de colapso iminente, e espera-se que os eleitores façam o resto. É a política do “já ganhou” contra o “já perdeu”, ambas frequentemente desmentidas pela realidade do dia das eleições — esse detalhe incómodo que insiste em contar votos reais.

As sondagens não dizem apenas “é assim que o país pensa”, mas insinuam “é assim que o país devia pensar”. Num contexto de grande exposição mediática, repetidas diariamente, acabam por funcionar mais como propaganda subtil do que como fotografia imparcial da opinião pública.

O espetáculo completa-se nos estúdios, onde comentadores analisam variações mínimas como se fossem mudanças de regime. Um candidato sobe dois pontos: “ganhou dinâmica”. Desce três: “entrou em colapso”. Tudo isto com a mesma convicção científica com que se prevê o tempo para daqui a três semanas. Afinal, na política portuguesa contemporânea, o mais prudente é nunca acreditar demasiado na sondagem de hoje, porque amanhã pode aparecer outra com números completamente diferentes – e com o mesmo grau de certeza. O eleitor, esse, observa e começa a perguntar-se se deve votar em quem acredita ou em quem a última sondagem diz que ainda “tem hipóteses”.

Convém recordar o óbvio: sondagens não votam. Votam pessoas. Pessoas reais, com dúvidas, convicções, hesitações e, felizmente, capacidade para surpreender analistas. E muitas só decidem na última semana, no último debate ou, em alguns casos, já dentro da cabine de voto. A urna continua a ser o único instrumento democrático sem margem de erro – apenas com consequências.

Num sistema democrático saudável, as sondagens deveriam informar — não condicionar; esclarecer — não manipular; ajudar a compreender — não a escolher. Quando passam a ser mais notícia do que os próprios candidatos, algo está desequilibrado. Talvez seja tempo de as tratar como o que são: indicadores imperfeitos, úteis com cautela, perigosos quando elevados a oráculo.

Até lá, o eleitor português fará bem em olhar para a próxima sondagem com espírito crítico… e algum humor. Amanhã haverá outra. E depois outra. E, muito provavelmente, todas terão razão… até ao momento exato em que o eleitor resolve provar que nenhuma mandava nele.