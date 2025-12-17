O político que nunca saiu do palco

Luís Marques Mendes é, há mais de três décadas, uma das figuras mais constantes da vida política portuguesa. Foi deputado, ministro, líder do PSD e, desde 2010, comentador residente de televisão. Poucos políticos conseguiram manter tamanha visibilidade após deixarem o poder formal. Mas essa longevidade tem um preço: quanto mais se fala, mais se erra; quanto mais se comenta, mais se revela a distância entre a palavra e a prática.

Como candidato presidencial, é inevitável revisitar o percurso de Marques Mendes à luz das suas incongruências e falhas políticas e discursivas. O antigo líder social-democrata construiu uma imagem de “sábio prudente” — mas essa imagem tem fissuras. Entre previsões falhadas, comentários pouco precisos e mudanças de posição, Mendes deixou um rasto de ambiguidades que colocam em causa a sua consistência como referência política.

O comentador que se julga acima da política

Desde que se tornou presença fixa no comentário dominical, Marques Mendes transformou-se numa espécie de “oráculo político nacional”. O seu tom ponderado e o acesso a bastidores do poder deram-lhe uma autoridade mediática rara.No entanto, esse papel de árbitro e analista neutro é, em si mesmo, um equívoco.

Mendes nunca deixou verdadeiramente de ser um político. Muitas das suas análises são marcadas por uma visão partidária subtil, ainda que mascarada de imparcialidade. Ao longo dos anos, o ex-líder do PSD fez da tribuna televisiva uma plataforma de influência indireta — uma espécie de “liderança paralela” do espaço social-democrata.

Essa duplicidade — entre o comentador independente e o militante disciplinado — tem sido uma das maiores incongruências da sua carreira. Quando critica adversários, é analista. Quando elogia líderes do PSD, é “cidadão preocupado”. Mendes soube ocupar o lugar confortável de quem comenta sem consequências, mas a fronteira entre o juízo político e o cálculo partidário tornou-se cada vez mais difusa.

O homem das certezas provisórias

Marques Mendes construiu a sua reputação como comentador através de previsões e análises que, muitas vezes, se revelaram precipitadas ou incorretas. Disse, por exemplo, em 2019, que António Costa dificilmente conseguiria um segundo mandato sólido – o PS venceu confortavelmente. Em 2021, afirmou que o Chega era um fenómeno passageiro – o partido conta hoje com 60 deputados e é a terceira força política. Mais recentemente, considerou “pouco provável” uma maioria do PSD nas autárquicas de 2025 — o partido conquistou as principais cidades e ganhou a ANM. Estas falhas de análise não são, por si só, graves. Fazem parte do risco de quem comenta o presente. Mas o problema está na falta de autocrítica. Mendes raramente reconhece os seus erros; muda de análise como quem muda de tema, e o público tende a esquecer o que disse há um mês. Esse padrão criou um “efeito de infalibilidade” perigoso: o comentador que opina sobre tudo, mas raramente assume quando se enganou.

O discurso da moralidade seletiva

Outro traço marcante de Marques Mendes é a sua insistência no discurso da ética e da transparência. Nas suas intervenções, apresenta-se como voz da moralidade pública — defensor da integridade, da boa governação e do combate ao compadrio.

Porém, essa postura tem sido marcada por uma moralidade seletiva.

Durante anos, Mendes criticou o “excesso de cargos políticos” e o “aparelhismo partidário”, mas foi ele próprio beneficiário de nomeações e funções resultantes de proximidades políticas.

Defendeu a limitação de mandatos e o rejuvenescimento da política, mas é uma das figuras que mais tempo permaneceu ativa no espaço público, sem se afastar um único ano do comentário político.

Mais grave ainda: condenou publicamente casos de incompatibilidades de outros responsáveis, mas nunca aplicou o mesmo escrutínio a si próprio quando, enquanto advogado e consultor, manteve ligações a empresas com interesses no setor público.

Essa duplicidade entre o moralista e o pragmático tornou-se uma das marcas mais visíveis das suas contradições.

Do reformista ao conservador

Nos anos 2000, quando liderou o PSD, Marques Mendes tentou projetar-se como reformista: falava em “modernizar o Estado”, “reduzir a despesa” e “renovar o partido”. Mas rapidamente recuou perante as resistências internas e a impopularidade de certas medidas.

Acabou por cair, sem deixar reformas concretas, vítima da sua própria indecisão.

Desde então, evoluiu de reformista para conservador institucional. O comentador que apelava à estabilidade é o mesmo político que, no passado, falava de mudança. A coerência programática cedeu lugar ao cálculo político.Na prática, Mendes tornou-se um defensor do “status quo” — da previsibilidade e da ordem — mais do que das reformas que, em tempos, prometeu.

Este percurso ilustra o seu maior dilema: quer ser o político do futuro, mas pensa como o homem do sistema.

O equívoco da candidatura presidencial

Mendes apresenta-se como figura moderada, conciliadora e moralmente íntegra — mas o seu histórico revela um político ambíguo, que evita riscos e raramente enfrenta o poder que critica.

Durante anos, exigiu de outros a coragem de romper, mas ele próprio nunca rompeu com nada: nem com o partido, nem com os grupos de influência, nem com o seu papel confortável de comentador. Uma eventual presidência de Marques Mendes poderia representar o triunfo da moderação — ou a consagração da indecisão.

O maior equívoco da sua trajetória é, afinal, o de confundir prudência com ausência de posição. A moderação, quando levada ao extremo, transforma-se em tibieza; e a neutralidade, quando permanente, degenera em irrelevância.

O caso do “homem que sabe tudo”

Outra faceta que alimenta a aura — e o equívoco — de Marques Mendes é o seu acesso privilegiado à informação política. Ao longo dos anos, tem divulgado “exclusivos” sobre nomeações, decisões e bastidores do poder. Mas essa proximidade levanta uma questão ética: como pode um comentador manter independência quando é fonte — e eco — de quem governa?

A linha entre jornalismo e política fica turva quando o analista é, ao mesmo tempo, receptor e emissor de fugas de informação. Mendes tornou-se o “homem que sabe tudo” — mas raramente explica de onde vem o que sabe. Essa ambiguidade, alimentada pela confiança que inspira, reforça a sua imagem de credibilidade, mas esconde uma dependência estrutural do sistema político que diz escrutinar.

Entre o prudente e o impreciso

É possível reconhecer em Marques Mendes um político experiente e respeitado. Mas também é impossível ignorar o padrão de imprecisões, contradições e fugas de coerência que atravessam a sua carreira. Entre o reformista e o moralista, o comentador e o político, o homem de Estado e o homem do sistema, Mendes parece ter vivido sempre entre papéis, sem nunca assumir inteiramente nenhum.

O seu discurso sobre ética, estabilidade e moderação é relevante — mas por vezes soa mais a lição do que a convicção. Talvez porque, no fundo, o seu maior equívoco é acreditar que a autoridade moral se constrói apenas pela aparência de equilíbrio, e não pela coragem de decidir.

O risco da coerência aparente

Luís Marques Mendes representa o que há de melhor e pior na política portuguesa: experiência, prudência e conhecimento – mas também cálculo, cautela e contradição.

É um espelho do país político que comenta: sempre correto nas formas, raramente claro nas escolhas. Enquanto candidato presidencial, o eleitorado terá de decidir se prefere o homem da prudência ou o homem das certezas vagas.

Porque, apesar da sua inteligência e do seu sentido de Estado, Mendes continua a ser o político que mais fala sobre os outros – e menos se deixa avaliar por si próprio.

Num tempo em que o país procura convicção e clareza, a moderação de Marques Mendes pode ser a sua maior virtude – ou a sua mais profunda fragilidade.