Política de talento para afirmar Portugal no Espaço Investimentos e programas não chega: é preciso alinhar formação, requalificação e capacidade humana com as necessidades reais da indústria espacial.

Portugal está a viver um momento decisivo no setor espacial, mas arrisca desperdiçá-lo se não apostar naquilo que realmente sustenta qualquer estratégia nacional: o talento. O país investe, planeia, e criou agendas mobilizadoras ambiciosas e entrou no radar europeu como um player relevante. Mas continua a faltar um passo decisivo para o longo-termo, garantir que existe gente preparada, em número suficiente, para transformar investimento em capacidade real na criação de produtos e/ou serviços inovadores e afirmarmo-nos no mercado global de Espaço.

A evolução que o setor vive hoje não começou agora. Resulta de décadas de aposta e visão estratégica, como o impulso de José Mariano Gago, que levou Portugal a aderir à Agência Espacial Europeia (sigla: ESA), até ao fortalecimento de uma política científica e industrial que entendeu o Espaço como um domínio crítico de inovação nacional, com Manuel Heitor na criação da Agência Espacial Portuguesa. Desde então, passados 25 anos da adesão à ESA, 5 anos desde a criação da PT Space, Portugal consolidou centros, competências e parcerias, mas agora começa verdadeiramente a entrar num ciclo de crescimento acelerado, sendo que estamos num era de “New Space”.

Esse crescimento foi catalisado pelo PRR. E vale a pena sublinhar algo pouco discutido: o envelope dedicado ao espaço foi inteiramente entregue ao setor empresarial e industrial. Não foi o Estado a executar, foram e são as empresas. E elas corresponderam. Organizaram consórcios, definiram projetos, assumiram riscos, modernizaram operações, reforçaram equipas e criaram uma dinâmica industrial como nunca se tinha visto. O impacto é evidente: mais empresas, mais produtos tecnológicos, resultará em mais exportações, mais participação em programas europeus e uma expansão inédita da massa de recursos humanos especializados, sendo que alguns que regressaram ao país.

Essa dinâmica torna-se ainda mais relevante à luz da recente Ministerial da Agência Espacial Europeia, realizada nos dias 26, 27 de novembro de 2025. Os Estados-Membros aprovaram um reforço significativo de investimentos para os próximos anos, considerando a crescente exigência geopolítica. Portugal anunciou igualmente um aumento da sua contribuição nacional para a ESA, demonstrando compromisso e visão estratégica. Mas este tipo de decisão vem acompanhado de uma exigência clara: transformar investimento em capacidade instalada, o que depende, sobretudo, da qualidade e disponibilidade do talento nacional.

Atualmente, o setor espacial português conta com cerca de 1.600 profissionais qualificados (dados de 2024). Mantendo o ritmo de crescimento dos últimos anos, impulsionado por novos programas, investimento e dinamismo empresarial, estaremos a falar de acrescentar milhares de profissionais ao longo da próxima década. É um desafio de escala para o qual Portugal tem de estar preparado. E esse desafio é agravado pelo facto de, embora existam hoje vários cursos na área aeroespacial que, em conjunto, acolhem cerca de 250 novos estudantes por ano, apenas uma parte destes ingressa efetivamente no mercado de trabalho e ainda menos no setor espacial propriamente dito. O desfasamento entre a procura e o fluxo real de novos talentos qualificados é evidente.

A retenção de talento exige projetos vanguardistas e tecnologicamente exigentes no sector – como por exemplo a “Atlantic Constellation” é um dos melhores exemplos do que Portugal consegue fazer quando alia visão, capacidade técnica e ambição. Sem projetos deste tipo, os melhores profissionais não ficam; e sem os melhores profissionais, estes projetos dificilmente se concretizam. A mudança no contexto geopolítico mundial torna isto ainda mais urgente, criando a necessidade de desenvolver novas valências tecnológicas, operacionais e estratégicas, bem como de reforçar sinergias entre investigação, indústria e operação comercial.

Mas este crescimento não se sustenta sozinho. Depende também dos próprios professores universitários e investigadores, que precisam de estar profundamente inseridos no ecossistema que alia ciência e indústria, para se manterem na fronteira do conhecimento. Nenhum laboratório universitário evolui isolado e nenhum professor consegue atualizar conteúdos relevantes sem contacto direto com as empresas, com missões, com dados e com problemas reais do setor. A própria formação tem de acompanhar o ritmo acelerado da indústria e da tecnologia: não podemos ter hoje os mesmos currículos de há vinte anos. Currículos estáticos criam profissionais desatualizados; formação viva e conectada ao ecossistema cria capacidade real.

É neste contexto que surgem programas avançados como o Master of Business Engineering (MBE) in Space Systems, do Instituto Superior Técnico. A sua missão é simples e direta: capacitar jovens profissionais com competência, visão e experiência prática, através de uma aprendizagem baseada em projetos e de uma abordagem orientada a problemas reais, onde os conteúdos e as competências são desenvolvidos a partir de desafios concretos da indústria. Ao envolver empresas nacionais, especialistas internacionais e casos tecnológicos tangíveis, o MBE cria um ambiente onde se aprende fazendo e onde se formam profissionais que não só conhecem a teoria, mas dominam a prática. Este tipo de abordagem não é um luxo; é uma necessidade estratégica para um país que quer crescer nesta área.

O futuro exige ainda outra ambição: diversificar fontes de financiamento, reforçar a presença em mercados europeus e internacionais e apoiar o setor através de veículos de promoção e valorização tecnológica que aumentem a visibilidade, a procura e a competitividade das empresas nacionais. O crescimento sustentado exige talento, mas também mercado e instrumentos que permitam às empresas competir e inovar.

Portugal tem ambição, investimento e uma comunidade industrial cada vez mais madura. Mas ainda lhe falta o mais difícil: transformar a capacidade instalada em capacidade competitiva com âmbito global. Um setor espacial forte constrói-se com tecnologia, certamente, mas constrói se, sobretudo, com pessoas. Pessoas que escolham ficar. Pessoas que olhem para um futuro em Portugal. Pessoas que tenham condições para contribuir para um projeto nacional. Isso só acontece quando universidades, empresas, investigadores, estudantes e profissionais trabalham de forma integrada, contínua e comprometida.

Mas não basta formar talento: é essencial que as empresas tenham também as condições necessárias para evoluir, investir e absorver esse talento. O capital humano é crítico, mas só gera impacto quando encontra organizações capazes de o valorizar, desenvolver e integrar em projetos ambiciosos.

Portugal tem hoje condições para crescer no espaço. O que falta é assegurar que temos pessoas preparadas para sustentar esse crescimento, e empresas com as condições necessárias para o transformar em resultados concretos.