Desde a eleição presidencial realizada na Venezuela a 28 de julho, o país tem estado sob os holofotes mundiais. Os resultados eleitorais anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ditaram Nicolás Maduro como vencedor com cerca de 51% dos votos, um resultado contestado pela oposição, que afirma que o candidato Edmundo González venceu as eleições por uma larga margem, com cerca de 70% dos votos, um número que dizem conseguir provar.

Desde a eleição, a comunidade internacional tem solicitado ao CNE que divulgue dados eleitorais verificáveis (provas irrefutáveis), sublinhando que é a única forma de garantir a legitimidade do vencedor. No entanto, poucos dias após as eleições, o CNE anunciou que seria incapaz de fornecer tais dados devido a um alegado ciberataque aos seus sistemas, sem apresentar quaisquer provas que sustentem essas alegações.

Portugal é uma das vinte e duas nações que pediram recentemente a “publicação das atas originais” e uma verificação “imparcial” e “independente” dos resultados eleitorais, numa altura em que os protestos continuam na Venezuela e um pouco por todo o mundo (cerca de 300 cidades), nomeadamente nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, Portugal, entre outros.

Embora não se saiba ainda se os vários apelos internacionais levarão a negociações entre as partes implicadas, bem como à divulgação dos dados oficiais que possam encerrar a crise que eclodiu após as eleições, destaca-se um evento surpreendente que chamou a atenção de todos. Numa “jogada” considerada “brilhante” pelo The Guardian, milhares de voluntários da oposição que supervisionaram o processo eleitoral conseguiram reunir 83% das atas de voto, que foram disponibilizadas num website, onde fica evidenciado o resultado individual das mesas de voto, dando a vitória a Edmundo González com 67% dos votos e Nicolás Maduro com 30% – resultados já considerados fraudulentos pelo CNE.

De qualquer forma, a operação que levou meses de preparação e que culminou com a publicação de evidência que sustenta a vitória de Edmundo González, provou-se bem-sucedida. E, talvez até tenha havido de facto um ciberataque aos sistemas do CNE, ou talvez essa justificação tenha sido a única saída encontrada perante a situação bastante inesperada a que o regime de Maduro ficou exposto, após a divulgação das atas de voto registadas pelos supervisores voluntários do partido da oposição, liderado por María Corina Machado. O facto é que a ideia de utilizar ferramentas digitais para monitorar os resultados eleitorais e depois torná-los acessíveis a todos, estabeleceu (literalmente) um novo padrão para futuras eleições.

Países como a Estónia, o Brasil, entre outros, que há muitos anos implementam tecnologias digitais em processos eleitorais, são a prova viva de que os sistemas eleitorais em todo o mundo têm muito a ganhar com a adoção e aplicação de práticas como o voto eletrónico e a governação eletrónica, que garantem um maior nível de confiança nos processos e aumentam a sua transparência, o que continua a ser o maior desafio para legitimar o vencedor na Venezuela.

