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Segunda parte da Guerra Traduzida na Rádio Observador, com a jornalista Diana Rosa. Falamos agora dos destaques na imprensa russa. O chefe militar russo anunciou hoje a conquista de Siversk, na região de Donetsk.

E Putin celebrou, diz que foi uma ofensiva bem-sucedida. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, anuncia que as tropas russas conquistaram essa cidade no leste da Ucrânia, uma cidade que foi libertada, afirma o responsável militar, citado pela agência RIA. O líder militar russo deu a novidade através de uma videoconferência, uma reunião por videoconferência com Vladimir Putin e, em reação, o presidente russo disse que esta ofensiva traz sucessos noutras direções na Ucrânia.

E a Rússia quer garantias de segurança para todos os lados, isto num eventual acordo de paz.

Notícia do Izvestia, que cita o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Sergey Lavrov teve uma conversa com embaixadores, citada pela Sky News. O ministro russo frisou que a entrada da Ucrânia na NATO é inaceitável para o Kremlin. Diz que a Rússia insiste em vários acordos para uma garantia de paz sustentável e duradoura, com segurança para todos os países envolvidos. Acrescenta ainda o diplomata russo que as conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a respectiva equipa, estão precisamente focadas em encontrar uma situação a longo prazo para eliminar a raiz destes problemas que levaram ao conflito na perspectiva da Rússia. Para Sergey Lavrov, Donald Trump tem feito tentativas genuínas para travar este conflito.

Os países ocidentais devem estar cientes das graves consequências que podem vir a sofrer se os ativos russos congelados forem confiscados para financiar a Ucrânia. Isto é o que afirma o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Uma notícia da TASS. Maria Zakharova diz que a Europa e o resto do Ocidente estão dispostos a fazê-lo, mesmo que isso signifique destruir os alicerces do bem-estar, dos cidadãos e das empresas da União Europeia, bem como todo o sistema financeiro global. Apela, por isso, o porta-voz russo, a que o Ocidente seja realista e avalie as consequências da expropriação pela Comissão Europeia das reservas soberanas de outros países. Diz Zakharova que essas medidas vão afetar a estabilidade da zona euro e a atractividade da União Europeia para investidores estrangeiros, principalmente de países asiáticos e do Médio Oriente.

O registo militar da Rússia ficou paralisado na sequência de um ciberataque, é o que adianta o Moscow Times.

Piratas informáticos anónimos naturalmente invadiram um importante sistema de desenvolvimento do programa de recrutamento militar digital da Rússia. Durante os próximos meses, este sistema, que contém 30 milhões de registos, não vai poder enviar pessoas para matar ou morrer, é o que adianta o Moscow Times. O site da Micord, assim que se chama este serviço, diz que estava em manutenção técnica quando foi acedido pelo Moscow Times ainda hoje, na quinta-feira. Alguns usuários disseram que ainda conseguiram aceder ao site do banco de dados, embora não tenha ficado imediatamente claro se as convocatórias eletrónicas foram ou não afetadas. O Ministério da Defesa da Rússia classificou estas alegações de violação de dados como notícias falsas e afirma que o sistema está a funcionar normalmente.

E amanhã há mais Guerra Traduzida na Rádio Observador.