Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Guerra traduzida na Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana com a jornalista Laura Figueiredo. Boa noite, Laura. Começamos com os jornais russos. O Kremlin acusa a Ucrânia de ter atacado a casa de Vladimir Putin, na região de Novgorod.

A acusação é feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo. De acordo com o Moscow Times, Sergei Lavrov alega que Kiev lançou um ataque com 91 drones contra a casa do presidente russo. Segundo o ministro, o ataque aconteceu na noite de 28 para 29 de dezembro. Lavrov afirma que todos os drones foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea das Forças Armadas Russas e acrescenta que não há vítimas nem danos.

Laura, depois desta alegada tentativa de ataque à casa de Vladimir Putin, a Rússia vai reconsiderar a posição nas negociações de paz.

É o que adianta a Interfax. O ministro dos Negócios Estrangeiros russos salienta que o suposto ataque foi levado a cabo numa altura de intensas negociações. Sergei Lavrov assegura que as ações ucranianas não vão ficar impunes, garante que já estão definidos os alvos dos ataques de retaliação do Kremlin. Ainda assim, a Rússia diz que não pretende retirar-se do processo de negociação com os Estados Unidos.

E Donald Trump terá ficado indignado com a alegada tentativa de ataque ucraniano à residência de Putin.

Os presidentes norte-americano e russo falaram hoje por telefone. De acordo com o conselheiro diplomático do Kremlin, Donald Trump terá ficado indignado quando Putin lhe contou sobre a suposta tentativa do ataque ucraniano a uma das residências oficiais do líder russo. Segundo Ushakov, citado pela agência russa TASS, Trump não esperava ações tão loucas e terá dito também que graças a Deus a administração norte-americana não enviou mísseis Tomahawk à Ucrânia. Durante a conversa entre os dois líderes, Putin avisou que o ataque ucraniano não vai ficar sem resposta. De acordo com o Kremlin, Trump disse ainda que o ataque vai influenciar também a forma como os Estados Unidos negoceiam com o presidente ucraniano.

Entretanto, Laura, Donald Trump admite que é possível que o alegado ataque ucraniano à residência de Putin seja falso.

O presidente dos Estados Unidos começou por confirmar que Putin o informou sobre o alegado ataque ucraniano. De acordo com Donald Trump, que está agora na Flórida para receber o primeiro-ministro de Israel, mesmo que Kiev tenha rejeitado as acusações do ataque à residência oficial de Vladimir Putin, esta ação não foi boa. É o que diz Donald Trump, que acrescenta que é possível que a alegação seja falsa e que o ataque não tenha acontecido. Ainda assim, Donald Trump diz que não gosta desta história.

E voltamos já a seguir para falar da imprensa ucraniana.