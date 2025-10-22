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"Guerra" traduzida na Rádio Observador, o programa onde todos os dias trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempo de guerra. Está conosco a jornalista Laura Figueiredo. Laura, boa tarde. Vamos começar pela imprensa ucraniana. O Pravda avança que o primeiro-ministro húngaro garante que a Hungria continua a preparar o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.

Apesar das mais recentes notícias darem conta de que a reunião entre os líderes norte-americano e russo estava em risco de não acontecer, Viktor Orbán assegura que o governo húngaro continua a preparar o encontro, que está previsto para Budapeste. De acordo com o jornal ucraniano, Orbán revelou que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria está em Washington e que os preparativos pra cimeira da paz continuam. O primeiro-ministro húngaro diz que a data ainda não está definida, mas que quando chegar, o momento do encontro acontecerá. Estas declarações do líder húngaro vão ao encontro das do Kremlin, que já esta manhã confirmou também que os preparativos para a cimeira continuam.

A Ucrânia vai receber cerca de 150 milhões de dólares da Noruega para comprar gás pro inverno.

É o que avança o Ukrinform, que cita o presidente ucraniano. Depois da visita à Noruega, esta quarta-feira, Zelenskyy anunciou que Kiev vai receber o terceiro pacote de apoio energético norueguês este ano. No Telegram, o presidente ucraniano agradeceu o apoio ao primeiro-ministro da Noruega, com quem esteve reunido hoje antes de visitar a Suécia.

E Laura, a Ucrânia assinou um contrato com a Suécia pra comprar até 150 caças Gripen.

É o que adianta o The New Voice of Ukraine. Pra hoje estava marcado um encontro entre Zelenskyy e o primeiro-ministro sueco na sede do grupo de defesa Saab, que produz os caças Gripen, sistemas de armas e também submarinos. No final deste encontro na Suécia, o presidente ucraniano anunciou então a assinatura de uma carta de intenções para aprofundar a cooperação em defesa entre os dois países. Numa conferência de imprensa, no final da reunião entre os dois líderes, o primeiro-ministro sueco explicou que o acordo prevê uma cooperação de longo prazo, em vez de entregas imediatas, e disse também que a produção das aeronaves já começou. Já Volodymyr Zelenskyy afirma que a Ucrânia conta com a entrega dos primeiros caças Gripen já no próximo ano. No ano passado, a Suécia suspendeu um projecto de enviar caças Gripen pra Ucrânia, em resposta a um pedido dos países parceiros, que queriam dar prioridade aos F-16 norte-americanos.

E nesta mesma conferência de imprensa na Suécia esta tarde, o presidente ucraniano disse que Kiev está pronta pra avançar na via diplomática.

De acordo com o jornal Ukrinform, Volodymyr Zelenskyy está de facto disponível pra negociar diplomaticamente, mas recusa recuar tropas e entregar território ucraniano à Rússia. Uma linha vermelha traçada pelo presidente ucraniano, que mostra-se, no entanto, favorável à ideia de um cessar-fogo. Também ainda nesta conferência de imprensa e ao lado do primeiro-ministro sueco, Zelenskyy revelou que vários países europeus têm apresentado propostas para a paz, mas sublinha, o presidente ucraniano, que estes planos concentram-se num cessar-fogo e não numa proposta abrangente pra acabar com a guerra na Ucrânia.

São estes os destaques da imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir pra segunda parte, com os destaques da imprensa russa.