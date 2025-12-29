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Olha esta parte dos olhos.

Não sei, essa é uma pergunta... Eu vi morrer muita gente, dezenas e dezenas de pessoas. Eu tive, em várias alturas, medo de morrer, porque eu não estava vacinado ainda, e estávamos perante uma variante nova e eu presenciei a morte de pessoas que tinham a minha idade.

E muitos vão perguntar: o que tem esta noite tão especial, em que o mundo cristão se prepara pra celebrar o nascimento do Filho de Deus em Belém, com uma conversa sobre um livro chamado "Dormindo Entre Cadáveres"? Tudo. Porque tal como se festeja o nascimento de Jesus, que por amor à humanidade se fez homem pra nos salvar, este livro também celebra o amor, pois representa a entrega, a generosidade e o exemplo de alguém que deu do seu tempo e da sua vida pra salvar muitas dezenas de outras, em plena crise humanitária num país distante. "Dormindo Entre Cadáveres" conta a odisseia de um médico e químico português, Luís Moreira Gonçalves, que mesmo sem experiência clínica se ofereceu pra ajudar um hospital de campanha na Amazônia, na linha da frente da pandemia, num dos estados mais afetados do Brasil, que é um dos países mais afetados pela maior crise sanitária que vivemos nos últimos 100 anos. Lá morriam 3 e 4 mil pessoas por dia e, de facto, ele chegou a dormir entre cadáveres. Um relato comovente, cru e por vezes surpreendentemente divertido de uma passagem pelo inferno. Num álbum de BD, como nunca vimos, Luís conta a sua odisseia. Foi de facto ao inferno e voltou para contar. Olá, Luís, e bem-hajes por teres aceitado este meu convite. E bem-hajas por ter vindo diretamente de Trofa. Vieste de Trofa? Onde tu moras. Para conversar aqui conosco.

Fiz a viagem, uns 300 km da A1.

Bem-vindo à Rádio Observador. Tu, entretanto, sei que nasceste lá perto, cresceste na Trofa tua vida, mas vives em São Paulo desde há oito anos, como investigador, tu foste professor. Continuas a estar lá neste momento a trabalhar, qualquer dia depois do Natal ou Ano Novo voltas pra lá.

Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, eu vivo em São Paulo desde aproximadamente 2017. É um pouco difícil dizer, porque eu ia, voltava.

Pois é, dizem que tu fixaste lá depois de umas viagens corriqueiras por terras do Brasil. Por onde é que andaste?

Já vivi em vários lugares no Brasil. Mas na altura em que eu me fixei, eu estava como professor convidado na UNESP, em Araraquara, que é no interior do estado de São Paulo, uma cidade que cheira a laranja.

Ah, que giro!

Porque tem umas usinas de laranja, ou seja, eles preparam concentrado pra fazer os sumos. Então no final da noite, toda a cidade tem um cheiro a laranja, um aroma a laranja muito interessante.

Um aroma a vitamina C. Estou curioso.

Mas no Brasil já vivi, pra além de Porto Velho, que é como esta história que eu conto.

Em Rondônia, que é no Amazonas.

Sim, em Rondônia. Também vivi no Recife, em Pernambuco, e em Salvador, na Bahia.

Ah, tão bom. É um dos meus sonhos ir conhecer Salvador. Património da Humanidade, aquela espécie de Minho tropical, as igrejas de covers rock e ouro preto, gostava imenso de conhecer aquilo. Muito bem. É engraçado, porque tu devias ser muito bom aluno, tu foste finalista das Olimpíadas da Matemática, por exemplo. Tu és não tem a ver com a matemática, mas é uma das ciências que tu com certeza eras bom pra estar nestas olimpíadas. Mas tu desde sempre quiseste ser cientista e trabalhar em investigação. De onde é que veio este apelo? Pegar miúdo, quer dizer: "Ah, eu adorava estar com estas batas e fazer essas investigações e os ratinhos e não sei o quê".

Ótima pergunta. Sim, sempre fui bom aluno. Por quê? Não sei, talvez por causa dos livros que lia. Felizmente, sempre tive acesso a muitos livros em casa e gostava de ler as biografias dos vários cientistas, do Newton, etc.

Da Madame Curie. Que era uma famosa autora polaca.

Sim.

Mas estes livros também eram divulgação científica também?

Sim, alguns eram divulgação científica, mas eu tinha uma grande vontade de descobrir as coisas e continuo a ter uma curiosidade de saber como é que o mundo funciona. E ser cientista, ser professor universitário, era uma ótima escolha profissional pra isso.

Tu tiveste estes vários amores. A química foi talvez o primeiro, tu licenciaste em Química no Ceará do Porto e depois doutoraste também lá em Química, tens um pós-doc em Química. Passaste, claro, pelo Ceará do Porto, também por Tarragona, pelo Instituto Químico de Praga, por exemplo, na Checa. Recebeste vários prêmios à medida que ias sendo jovem investigador e melhor aluno nas faculdades e nos cursos, imagino. E depois houve a medicina e ainda vai acabar na psiquiatria, que é hoje o que tu talvez faças mais, a área psiquiátrica da doença mental. Mas houve também a medicina. Tu foste graduar em Medicina na Universidade do Minho, não porque quisesses muito ser médico, mas porque tinha a ver com perceber alguns aspectos da fisiologia e, no fundo, interessavam os teus interesses da pesquisa, certo?

Sim, eu entrei pra uma das vagas de licenciado e na altura essas vagas tinham sido criadas com o objetivo de conseguir juntar dois saberes diferentes. E quando eu terminei o doutoramento em Química, eu sentia que ainda não tinha conhecimentos suficientes para descobrir ou pra fazer alguma coisa realmente nova. Então, fui pra medicina e depois, quando terminei medicina, exatamente, eu trabalhava na fronteira, ou seja, eu trabalhava no desenvolvimento de sensores e biossensores químicos pra área médica.

Ia te perguntar isso, qual era a ligação, o que tu almejavas conseguir. Uma coisa gira era isso.

Sim, porque a maior parte dos médicos não faz a mínima ideia do que é possível fazer a nível químico, ou seja, onde é que está o limiar da tecnologia química. E a maior parte dos químicos não sabe o que é relevante na medicina. À medida que À medida que as diferentes profissões e os diferentes conhecimentos se vão especializando mais, torna-se mais difícil começar a fazer pontes.

Casar essas coisas.

Sim, porque as pessoas pura e simplesmente não sabem o que é preciso, não sabem o que conseguem fazer com as capacidades e os conhecimentos que têm noutras áreas.

Bonito dizeres isso. E gosto da naturalidade como tu dizes: "Estava Química, doutorei-me e tudo". E depois tu dizes: "Estudei Medicina como quem diz fiz um workshop de origami".

Não foi bem assim.

Eu sei, mas a facilidade com que tu fazes isso, de repente és médico também, o que é engraçado. E depois foste interno, por exemplo, no sexto ano em John Radcliffe, este hospital em Oxford. Foste também voluntário já no Serviço de Urgência do Hospital de Beneficência Português, em Araquara.

Araquara, sim.

No Brasil, já andavas a passear por lá de vez em quando. E depois passaste pela Universidade de Carolina de Praga e por Oxford. Nestes últimos anos, tens focado um bocadinho mais em Psiquiatria. Fizeste uma pós-graduação em Psiquiatria no Brasil, se não me engano.

Sim. O meu objetivo é tornar-me especialista em Psiquiatria. Portanto, nos últimos quatro, cinco anos.

Fizeste uma pós-graduação também em Psiquiatria Forense. E aliás, tens um belíssimo prémio, que foi esta capa da Journal of Psychiatry and Clinical Practice há quatro anos, com um artigo teu, portanto, que fez capa da revista, muito importante. E depois também foste professor na UNESP, na USP, Universidade de São Paulo, e investigador. Tens mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais e és muito citado. E também fazes trabalho hoje em dia, sobretudo na área de saúde mental. Psiquiatria é muito o que te atrai neste momento. A clínica médica foi o que tu passaste também por isto, medicina intensiva, a pediatria e transporte de pacientes graves. Isto vem da tua experiência no Covid, na Rondônia?

Sim.

Em aviões ou ambulâncias?

Fiz transporte de ambulância e fiz transporte de avião, que foi uma experiência muito intensa e muito interessante.

Aquele aviãozinho, que tu conheceste a Amazônia pelo ar, visto de cima. Até percebeste da desflorestação grave, não foi?

Eu posso contar que o livro começou um pouco por isso. Eu acho que a primeira história, digamos assim, o primeiro capítulo, se quisermos chamar do livro, foi exatamente essa experiência no transporte de um paciente no meio da Amazônia, num avião pequeno, que é um Cessna, acho eu.

Tu disseste: "Dos primeiros que eu andei sem casa de banho".

Exatamente, foi o primeiro avião sem casa de banho.

Eu também ia comentar. E de facto, iam buscar um doente a algum lado?

Fomos buscá-lo à fronteira com a Bolívia, numa localidade onde fica o maior edifício militar português fora de Portugal.

É o forte de?

É o Forte do Príncipe da Beira. Basicamente, foi construído na altura. Eu também não, confesso.

Do D. José, não foi?

D. José I, estamos a falar século XVIII, e o objetivo era construir ali um forte, colocar ali uns 200 ou 300 militares para defender uns 10 mil quilómetros de fronteira do Império Espanhol.

Que cola com a Bolívia, depois será perto do Chile.

Fica no rio, salvo erro, Guaporé, que é afluente do Mamoré. O Mamoré depois vai dar no Madeira, o Madeira vai dar depois no Amazonas.

Exato. Vai dar ao Ceará, em Belém.

Vai dar a Belém, porque aquilo faz um delta.

Ao pé do mercado, a ver o peso.

Mas há muita coisa extraordinária e aí descobre-se, de facto, por onde andaram os portugueses e que nós não fazemos a mais pequena ideia.

É muito remoto aquilo?

Sim, esse monumento, esse forte, agora é candidato a património da UNESCO. Espero que consiga, mas é impressionante.

Já há muita coisa, Luís, portuguesa pelo mundo inteiro, do Gana, Macau, Malaca e não sei o quê. Nós deixámos realmente, de facto, obra em todo o mundo, é verdade, e que já é património mundial também. Outro avião que eu estou a lembrar, que tu tens histórias com aviões, com esse, por exemplo, muito curioso, mas outra é quando foste à China e ias de avião e chamaram o médico, às tantas, que foi preciso?

Sim, eu não sei se sou uma pessoa particularmente azarada. Já me aconteceu três vezes.

A sério, chamarem-te?

Sim, já me aconteceu três vezes.

"Algum médico a bordo?"

Sim, "alguém, algum médico a bordo" e eu estou a dormir, levanto a mão e lá vou.

Só que este na China.

Este na China era uma pessoa que estava gravemente doente, tinha tido uma cirurgia há pouco tempo.

Tinhas material para atender?

Mas o mais curioso dessa opção, que normalmente peço a mala médica, eles abrem a mala médica.

Os aviões têm.

Sim, os aviões têm mala médica e normalmente, por exemplo, eles pedem a escrita de um relatório. Uma vez foi com a TAP, em que querem inclusive que eu escreva lá o número da Ordem dos Médicos.

Exato. E então?

E Air China, sim, fui em trabalho até Pequim e todas as medicações eram medicina tradicional chinesa, portanto, eram uns potinhos transparentes com umas ervinhas.

Era tudo com ervinhas e pó.

Era, que eu confesso que não me foi muito fácil optar.

Como se fosse uns chás de bairro. "O que eu faço com isto?" É extraordinário. Muito bem, estamos aqui com este teu livro na mão, este "Dormindo entre Cadáveres", a primeira novela gráfica da Zigurat, tenho que dizer isto. Aliás, o Carlos Jorge Marques, que é o editor e que foi quem te apresentou também este livro, esteve contigo na Feira do Livro, se não me engano.

Na Feira do Porto e depois no Madeira BD.

Depois no Madeira BD, com o Fernando Alvin e o João Miguel Tavares desta casa, que apresentaram este livro. Tem 320 páginas, e relata esta tua odisseia na Amazônia. Tem este disclaimer à entrada, baseado em fatos reais, que de facto é a realidade devastadora que foi trabalhares três meses Ofereceste-te para trabalhar neste hospital onde a esperança de vida de sobrevivência dos pacientes era inferior a 30%. Tu mantinhas um diário? Escrevias todos os dias notinhas?

Não.

Como é que tu te lembras de tanta coisa que aconteceu aqui?

Não. E vou dizer uma coisa-

Deves fazer um esforço de memória brutal

...que todos os médicos que me vão ouvir vão achar horrível. Eu nem sequer tinha diário dos pacientes, ou seja, dos doentes.

O relatório clínico, histórico clínico, aquelas coisas.

Não dava tempo.

Está bem, mas eram circunstâncias especiais. A pandemia estava a morrer aos milhares por dia.

Certo, mas se eu nem conseguia fazer o diário dos pacientes, que era minha obrigação, quanto mais o meu próprio diário. O que eu posso dizer que usei como espécie de diário foi tirando fotos.

Algumas estão aqui, quatro ou cinco.

Sim.

Vê-se um avião.

Sim. As fotos foram muito úteis pro Felipe.

Sim. Para o desenvolvimento.

Sim.

Pois, é para dizer, nós falamos com o Felipe, ainda não disse.

Exatamente.

Isto é um diário gráfico, como eu contei.

Os desenhos são do Felipe.

Felipe Parú.

O Felipe é o coautor do livro comigo. Rapidamente, logo na primeira semana, eu tinha a sensação que estava a presenciar algo único. Ou seja, eu estava no epicentro da pandemia a nível mundial, e a pandemia sendo um acontecimento importantíssimo nas últimas décadas.

Sim, claro. Ías deixar algum registro?

Sim.

Estes são os bastidores, é o que as pessoas não veem. Como é que viviam os médicos, os enfermeiros, os auxiliares.

E apesar de já estarmos na época das redes sociais, de tudo ser fotografado, agora acho que estamos numa altura em que já é um excesso de informação, um excesso de fotos.

Saturação.

Sim, e eu achava: "Vai se esquecer muita coisa". E, de facto, esqueceu-se.

Exato. E a pandemia é um bom exemplo disso.

Pandemias, anteriormente.

Todos os clubes de leitura depois te viram, e há dezenas, ainda bem, dizem muito isso. Foi uma coisa que foi tão traumática. Tu és psiquiatria.

Sim.

As pessoas também querem um bocadinho apagar isto, não querem falar muito disto. Mas de facto não houve quase nada depois: livros, filmes. Eu estou me a lembrar do "Contagion", do Soderbergh, mas que tem 10 anos, ele foi visionário nisso.

Foram feitos alguns livros de epifanias, de pessoas que ficaram em casa a fazer pão e escreveram sobre o que passaram, e completamente justificado.

Claro. Desmercer.

Mas sobre a experiência em si dos cuidados intensivos-

O difícil que foi, o duro

...ficou pouca coisa.

Mas não é só isso. É para onde tu foste. Podia ser aqui, podia ser no Porto, podia ser em Lisboa. Não, a Itália também foi muito mal, por exemplo. Mas não, foste para um sítio onde o mais grave foi no Brasil. Era um hospital de campanha, muita coisa faltava: equipamentos, medicamentos. Lá não faltou oxigênio, foi uma sorte.

Sim.

Como aconteceu em Manaus, curiosamente, no pulmão do planeta, faltou oxigênio. É incrível.

Sim, eles construíram uma torre de produção de oxigênio lá perto, exactamente. Precaveram-se, digamos assim.

Boa. Capta o ar e transforma aquilo, engarrafa aquilo.

Não sei exatamente o processo, mas eu sei que eles se precaveram exatamente porque viram o que aconteceu em Manaus dois meses antes.

Protegeram-se. Mas de facto, eu depois soube, vi no teu livro também, houve muita gente que foi presa porque vendiam extintores pintados de garrafas de oxigênio.

Sim.

Houve muito crime e muita máfia à volta disso também.

Demasiado crime. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu. Mas como eu também escrevi no livro, a guerra é uma ótima altura para fazer negócios. E a pandemia era uma espécie de guerra. Então houve muita gente que ganhou muito dinheiro. Infelizmente, aconteceu muita coisa errada.

Sim.

Que eu acho que nunca vai ser realmente averiguada.

E investigada.

Sim. Acho que no meio daquela confusão toda, várias coisas passaram-

Graves foram acontecendo.

Sim.

Mas que não teve a ver com a doença diretamente.

Não teve a ver com a doença.

Comportamentos, pessoas, atitudes.

Sim, comportamento de pessoas. Exatamente. Ou seja, pessoas aproveitaram-se, pessoas que estavam em posições de poder, escolher quem é que ia para cuidados intensivos e quem não ia.

Isso também aconteceu cá. As vacinas chegaram, o presidente da Câmara foi o primeiro a ficar com não sei quantas. Isso aconteceu cá também. Em todo o mundo, acho eu.

Sim, algo do gênero. Infelizmente, nós achávamos que no final, depois, vai haver uma averiguação. Ou melhor, eu não achava, mas havia quem achasse.

Uma espécie de tribunal de Nuremberg.

Não.

Nada.

Nem pouco, mais ou menos. Pelo contrário, as pessoas durante a pandemia achavam que nunca mais iam esquecer o que estava a acontecer, que ia ser um momento absolutamente inesquecível.

Exato.

E foi totalmente o contrário. Passados dois anos, já nem se lembravam do que passaram, quando entravam no elevador uma a uma, quando tinham que usar máscara, etc.

Falar nisso é engraçado, dos elevadores que tinham de ser algumas vezes, máscara, das coisas, tudo isso.

Sim, há várias coisas que eu próprio também esqueci e que depois as pessoas leem o livro, relembram-me.

Exato.

É fantástica a nossa memória, como consegue ser seletiva.

Exatamente.

E fugir ao nosso controle.

É extraordinário teres escolhido a banda desenhada. Tu, se não me engano, começaste a escrever um livro uns anos depois de lá, imagino que em 2024 ou 2025.

Não, eu comecei a escrever-

Logo a voltar?

Eu comecei a escrever, eu lembro que eu estava em Salvador. Eu estive cerca de três meses-

Na Rondônia

...na Rondônia, depois a situação acalmou.

Foste quase empurrado para ir embora.

Foi mais ou menos.

Porque quando a coisa acalmou, os salários subiram, as coisas ficaram mais calmas e, de certo modo, deram-te a entender que estava a ocupar o lugar de outra pessoa. Foi a ideia que eu fiquei ao ler a tua parte final.

Sim, é um pouco isso.

Vais ocupar o lugar de outra pessoa.

Não foi só a minha.

Sim.

Ou seja, há várias pessoas que na altura eram consideradas indispensáveis, que passado alguns meses-

Quando passou o pico.

Sim, mas confesso que essa parte nem é o que me chateia mais de todo o processo. Tal como escrevo lá, eu só vim para Eu só queria estar lá enquanto eu fosse necessário.

Exatamente.

Depois eu saí do Porto Velho, fui para Recife.

Recife, Pernambuco.

Estive lá em hospitais. A situação depois também melhorou no Recife, fui pra Salvador. Estive no Pavilhão Gimno Desportivo de Itapuá, não sei se conhecem a música do Toquinho.

Exato. Itapuã.

Exatamente, Itapuã. Fizeram um hospital de campanha.

Sempre a trabalhar também na Covid?

Sim, Covid.

Ah, ok. Um covidiário.

Inclusive, em Salvador, o estádio, acho que é a arena nova, também foi transformada num covidiário. E depois, quando acalmou em Salvador, voltei pra São Paulo e ainda trabalhei algum tempo em cuidados intensivos com Covid.

Pensaste ali muito, mas foste generoso ao ponto de dizer: "De fato, aqui podem estar mesmo a precisar de mim, apesar de não ter experiência clínica, mas se estão a pedir ajuda." Ficarias mal contigo próprio se não dissesses nada. Eu percebi pela tua maneira de ser.

Sim, a palavra convite não sei se é a palavra certa pro e-mail.

Porque aceitaste e depois de umas horas ligaram. Foi logo?

Não, nem foram horas, foram minutos.

É extraordinário. Tu queria mesmo ajudar.

Sim, demorou 10, 15 minutos, ligaram e perguntaram: "Você pode vir amanhã?" E eu: "Não, eu estou em São Paulo, é um bocado difícil eu estar aí amanhã."

A gente manda o bilhete e você arranja tudo, qualquer coisa. Facilitaram tua ida pra chegares logo que pudesses.

Não, por acaso não me deram bilhete.

Olha! Ainda está a te pagar o voo, quer ver?

Não. As companhias aéreas tinham uma campanha pra quem fosse pra linha da frente.

Mais barato.

Não, pagavam o voo. As burocracias ainda eram chatas, tinha que arranjar uma carta do diretor do hospital e foi tudo em cima da hora, mas no próprio aeroporto consegui arranjar a carta e não paguei a viagem. Essa parte não paguei, não paguei a viagem, paguei o alojamento.

É incrível. Tenho que perguntar só isso: por que em BD? Porque estávamos a falar disso, tu tentaste escrever livros, tirar umas notas e lembrar essas coisas. Mas, de fato, é muito mais impactante. Só a capa e o título são extraordinários.

Acho que era um pouco isso.

Como é que lembraste disso?

Primeiro, eu gosto muito de BD, eu gosto muito dessas novelas gráficas, graphic novel.

Sim.

A BD consegue simultaneamente aproximar, no sentido em que transmite emoções, mas ao mesmo tempo também afasta, porque algumas coisas são um pouco quase caricaturas.

Sim.

Então é um jogo duplo.

É muito curioso.

Há uma aproximação das emoções, ou seja, a personagem sorri, chora e há uma empatia que pode ser transmitida, mas ao mesmo tempo há um distanciamento, porque é um desenho e em vários lugares nota-se que é um desenho. Depois, a BD, havia várias coisas para as quais é muito mais fácil e muito mais interessante mostrar o desenho. Ou seja, estamos a falar do avião a sobrevoar a Amazônia. Acho que com desenho eu consigo transmitir muito melhor isso. E eu queria um certo ritmo.

Narrativo?

Sim, um ritmo quase cinematográfico, que eu acho que as pessoas pelo menos têm reconhecido isso, que dizem que leem o livro muito rápido.

É quase um storyboard.

Sim, é quase um storyboard, em parte, sim.

Mas é verdade.

Que leem muito rápido. E eu queria que isso fosse uma experiência de 50, 90 minutos, mas que fosse uma experiência de uma vez só.

Sim. Intensa.

Sim, exatamente.

Tens noção quando falas das emoções, tens noção, Luís, que o teu livro faz rir, faz chorar, faz refletir, as pessoas param. Tens aqui uma cena em que um homem te pede: "Por favor, doutor, não me deixe morrer, tem que intubá-lo". E durante 20 e tal páginas lutam pela vida dele e ele luta pra sobreviver e não sei se não corre bem. E depois, mais umas páginas em que vais ter que dizer à família, com a reação deles e tudo, que isso te fartou te acontecer. Mas aqui está esticado um momento que dura e que é duro pra quem está a ler. De fato, tem essas emoções. Não é muito vulgar a pessoa chorar a ler uma coisa de BD, tens noção disso.

Eu agradeço.

Eu ouvi isto, que muita gente tem dito isto e eu reparei nisso também.

Sim. Pra mim, o melhor elogio que eu tenho recebido é as pessoas quando me dizem que choraram e riram a ler o livro e às vezes ao mesmo tempo.

Incrível. Mas é impressionante o que conseguiste.

E era esse o objetivo, porque a experiência que eu passei foi tão surreal.

Boa. Foste ao inferno e voltaste.

Sim, mas ao mesmo tempo tem momentos de humor.

Claro que sim.

E o humor é fundamental. Ou seja, sem humor eu não conseguia ter mantido alguma sanidade mental.

Escreveste isso pra não esquecer e também porque catarse tua. Um bocadinho o estresse pós-traumático, é uma maneira de fazer o luto, de arrumar um bocadinho estas coisas.

Mas mais do que catarse, o que eu tenho dito é uma espécie de sublimação. Porque não é simplesmente catarse de purificar, de deitar cá pra fora, de vomitar, mas sublimação no sentido de transformar numa obra de arte. Transformar em algo que possa ser apreciado e não apenas como obra de arte, mas algo como um singelo registro histórico.

De fato.

O Rui Ramos, num programa aqui no Observador, falou da importância da obra do Erich Maria Remarque, portanto, "O Oeste Nada Novo" ou "Nada Novo no Front", depende da tradução.

Exatamente.

E como isso foi fundamental para mostrar como eram as trincheiras da Primeira e da Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial. Eu ouvi o programa, lembrei-me que eu tive um bisavô que esteve na Primeira Guerra Mundial, que provavelmente contou muitas histórias ao meu avô, só que eu não cheguei a conhecer o meu avô, então essas histórias não me foram transmitidas.

Perderam-se.

Sim, perderam-se. Então eu conheço mais da Primeira Guerra Mundial dos filmes, da literatura, etc, do que alguém da minha família que esteve lá.

Passou o testemunho. Tu querias deixar então essa marca.

Eu queria, e também porque eu tinha medo que não houvesse assim tantas marcas.

E é verdade, as pessoas esqueceram rápido, é um trauma que se apagou rápido.

Sim, que eu saiba, acho que é a primeira obra feita sobre a crise sanitária na Amazônia.

Aqui entra o Felipe Parucci, eu tenho que dizer que eu gosto imenso do traço dele, é muito bonito.

Ele tem imenso talento.

Este "Apocalipse, por Favor", estavas a ler isso, por isso é que o contrataste. Tem outro que é o "Já Era", tem outro que é o "Enxaqueca", são três livros dele. Ele, aliás, também é formado em direito, que é engraçado. É quadrinista, como dizem no Brasil, é desenhador de banda desenhada, ilustrador. E de fato, este livro é maravilhoso pelo traço cru, meio esquiço, um traço que vê-se que é rápido, vê-se que é urgente, meio catafunhado. Às vezes passam os quadrinhos, vê-se que ele está ali a fazer aquilo, outras são mais calmas e o ritmo da leitura e da história está muito dependente deste traço. E ajuda muito.

Sim, claramente.

De facto é uma obra de arranjar esta pessoa, o aliado certo para fazer o que no Brasil é considerado por muitos a melhor obra de banda desenhada que saiu em 2025. Tu também davas ideias para ilustrações. Davas-lhe?

Dava.

Esta colaboração durou um ano e meio, mais ou menos.

Funcionava para os dois lados. Eu também dava ideias para o roteiro, o argumento, o guião.

O argumento, exatamente.

Sim, eu também dava algumas sugestões.

Tu tens este problema chato com a Universidade de São Paulo, que no fundo até tens uma vergara a tratar isso, porque eles quiseram te despedir, porque saíste, depois tentaste tudo. "Vou de férias, vou de licença sem vencimento, vou resolver o salário, se for preciso, solicitar a licença, suspender a dedicação exclusiva", mas nunca foi aceito. Estavas em plena a salvar vidas em plena Amazônia, recebias mensagens a dizer: "É melhor apresentar-se amanhã na faculdade." Como é que isso é possível? Quer dizer, e continua este imbróglio, continua ao fim de quatro anos.

Continua. Vai fazer cinco anos, o que significa que ela em março pode prescrever.

Tu estás a arranjar todos os espetáculos, todos os sets.

Não.

Mas é tão ridículo isto.

Eu tive notícia no último mês que provavelmente vai ser resolvido e provavelmente vão me inocentar, digamos assim.

Também sabe despedir, também sabe recorrer, processo disciplinar, quiser trabalhar ou qual trabalho. Tu estavas já em outro trabalho na altura.

Sim, é que o que significa ser despedido na função pública? Significa que não posso trabalhar na função pública, ou seja, depois não podia trabalhar em outros lugares.

Professor, enfermeiro.

Em princípio, parece que me vão inocentar.

Oxalá!

Mas acho que sem qualquer tipo de desculpa, sem qualquer tipo de compensação financeira. Pelo contrário, eu é que estou a ser processado.

É.

Sim, eu aprendi muito sobre a burocracia.

Sim, vamos.

E a burocracia também pode ser uma forma muito poderosa de corrupção. A colocação da burocracia é isso, lá está. Uma burocracia, um processo de cinco anos, por exemplo, que foi o que aconteceu, quando supostamente eles teriam, por lei, 60 dias para responder, é uma forma, sim, eu diria de corrupção.

Corrupção. Incrível.

Corrupção estatal, se quiser.

Ajudar o próximo está no teu ADN, sempre esteve.

Não.

Aliás, não foi uma linha sempre posta.

Não.

Então, o que é que te levou de repente a dizer: "Vou sair daqui e vou ajudar onde preciso, mesmo não tendo experiência clínica." Tu foste. A tua primeira experiência clínica foi quando chegaste lá.

Eu acho.

Tens que ser uma pessoa boa.

Posso estar enganado, mas eu acho que qualquer um dos meus colegas de curso da universidade, no meu lugar, teria feito o mesmo. Eu fiz um juramento em Portugal e fiz um juramento no Brasil.

De Hipócrates.

De Hipócrates.

Que também dizia que é na guerra que se aprende. O cirurgião forma-se na guerra, era uma coisa que ele dizia.

A guerra é a única boa escola. Essa é a frase do Hipócrates.

E de fato foi o que tu foste experimentar.

Sim.

Achas que outros fariam o que tu fizeste?

Sim. E sinceramente, não fiz nada de especial. Vou ser sincero.

Foi uma coisa onde viveste o medo e olhaste a morte nos olhos, tiveste pesadelos toda a vida.

Não é falta de humildade, ou excesso de humildade, se quiser. Eu acho que, por exemplo, os heróis pra mim foram os que eram auxiliares de enfermagem, que ganhavam 200 ou 300 euros, e chegavam à casa e contaminavam o pai e o avô, e depois o avô que morria de Covid. E eu vi algumas situações como essas. E isso aconteceu no Brasil e tenho a certeza que também aconteceu aqui em Portugal. Auxiliares de enfermagem, pessoas menos bem pagas e que não tinham condições de viver afastadas dos familiares. Portanto, o que eu fiz, sinceramente, eu fiz porque fazia sentido. É como um militar de carreira, o país entra em guerra e ele decide reformar-se nessa altura. Eu escolhi ser médico, vem uma pandemia Acho que tem que ajudar, tem que trabalhar nessa altura.

Mas também cruzaste, e tu falas disso, com médicos e médicos, e enfermeiros, desde o outro que roubava fentanil a torto e direito, à outra médica que dizia: "Não vale a pena tratá-lo que um bandido bom é o bandido morto".

Há de tudo, como em todas as profissões.

Negacionistas, havia médicos terraplanistas.

Há de tudo, como em todas as profissões.

Doutor Chernobyl, que aparecia com máscaras de gás.

Mas também conheci médicos incríveis.

Excepcionais. Claro que sim.

A mensagem do livro, eu estava a tentar transmitir a realidade como ela foi. Sim, de facto, há médicos excêntricos, de facto, há médicos que não têm a mínima vocação, mas também há pessoas incríveis.

Excepcionais.

Sim, pessoas excepcionais.

Tiveste turnos que chegavam a 30 horas, que era uma coisa extraordinária.

Tive mais. Aliás, o meu recorde, não sei se recorde é a palavra certa.

É proibido por lei. Há várias coisas proibidas por lei neste livro.

Sim, há várias coisas proibidas por lei neste livro. Mas o meu recorde foi 156 horas.

Estavas a dormir?

Não.

Mas dormindo de vez em quando nos turnos.

Sim, eu estava no hospital, obviamente.

Não saías de lá.

Sim, mas estamos a falar dormir duas, três horas. Eu parecia um morto-vivo, depois as coisas não saíam bem feitas. Eu tive uma colega que chegou às 192 e ela estava meio chateada porque queria chegar às 200 horas.

Tu ali tiveste a primeira experiência clínica. Tinhas um colega teu que dizia: "Olha lá, os teus doentes sabem que tu és um professor de química que está a brincar aos médicos?" Eu adorei esta.

Essa frase é verídica.

Tu, intubações, que era uma coisa que não sabias fazer muito bem, até os laringoscópios, aquelas coisas que vocês têm que intubar, chegaste a treinar até, não era em cães, porque não havia, mas treinaste como podias. Às vezes aqueles que já tinham passado por isso e antes de riscaverem.

Mas agora sei intubar.

Agora sabes, aprendeste logo, se treinaste muito, claro. Tudo, e a questão do pneumotórax, o dreno do tórax, se tiveste que pedir à enfermeira pra segurar o telemóvel pra perceberes no YouTube como é que aquilo era, e depois procurar com o dedo onde que entre costelas era.

É o quarto e o quinto espaço intercostal.

É extraordinário. Olha esta morte nos olhos.

Não sei, essa é uma pergunta. Eu vi morrer muita gente, dezenas e dezenas de pessoas. Eu tive em várias alturas medo de morrer, porque eu não estava vacinado ainda e estávamos perante uma variante nova e eu presenciei a morte de pessoas que tinham a minha idade.

E chegaste a apanhar também.

Sim, eu não cheguei a fazer o exame, mas eu estive quase um mês sem olfato, imagino que tenha sido por Covid.

Mas estavas com máscara, estavas protegido e as pessoas precisavam de ti.

Sim. Essa frase, se via a morte, não sei, eu presenciei muita gente.

Tiveste medo tantas vezes e pensaste desistir? Pesadelos aquela hora?

Sim, tive bastantes pesadelos.

Hoje já não.

Não, hoje já não. Na semana do lançamento do livro, foi uma semana que eu estive muito ansioso.

Referes ao agosto passado?

Sim, este agosto. Até porque eu estava com algum medo de como é que algumas pessoas iam receber o livro.

Tiveste conflito.

Sim, até porque eu escrevo coisas no livro que assumo muitas falhas minhas.

Isso, Luís, é uma das coisas boas que eu gostei deste livro, a tua humildade nesse ponto. Assumes erros que fizeste.

Sim.

Assumes que não sabias, assumes que aprendeste ali. Isso é muito bonito. Os médicos são pessoas como nós e também apanham doenças como nós, como te aconteceu, e também têm pesadelos, também custa assinar os D.O.s. D.O.S é a declaração de óbito.

A declaração de óbito, D.O. Sim, era o nome carinhoso que lhe dávamos, D.O., declaração de óbito.

A questão, por exemplo, de dormir entre cadáveres é mesmo porque os luíses estavam todos cheios, não tinhas onde dormir, já estavas com um turno gigantesco, tinhas que descansar. E de facto, não tinhas olfato, foi uma boa altura.

Não cheiravam mal e não ressonavam.

Foste lá dormir, estavam todos dentro de sacos e não ressonavam. Exato, isso é extraordinário. Era a sala mais fria do hospital de campanha, onde tu acabaste por de fato dormir entre cadáveres. Não é como na capa diz, com esqueletos, com a máscara, mas era de fato numa sala, numa das mesas daquelas que a gente vê nos filmes, onde põem os corpos dentro de sacos negros.

E foi com alguma normalidade. Também me perguntaram isso, como é que era. Foi supertranquilo, eu estava tranquilo.

Estavas tão cansado que caíste de lado.

Sim, não é só estar cansado. A situação era tão surreal. Trabalhar no hospital de campanha, que cheguei a ter em 24 horas oito, nove mortos, óbitos. Ter que contar à família. Pessoas que antes de ser entubadas estavam a falar, estavam a conversar.

Não, ia dizer agarrar e dizer: "Por favor, doutor, não me deixe morrer".

Sim, eu tive dezenas de pessoas que a última coisa que disseram foi pedir-me ajuda. E isso obviamente não foi fácil, trouxe-me pesadelos, um pouco como nos filmes. Eu adormecia e literalmente via a cara da pessoa que tinha morrido a pedir-me ajuda.

Estava bem feito isto no livro também, para dizer: "Doutor, há um doente a dessalinizar na mesa".

É, a dessaturar. Sim. Mas depois, com a escrita do livro, e por isso há pouco falava que foi um exercício de limação, deixei de ter pesadelos e a sensação que eu tenho é que já não fui eu que passei por essa história, foi a personagem do livro.

Ok.

Ou seja, eu também fiz uma espécie de projeção.

Tu que entendes mais de psiquiatria.

Sim, e recomendo agora muito às pessoas Quando for possível, que façam uma música, que pintem.

Que cantem Roberto Leal?

Sim.

Tiveste um doente?

Nós tínhamos pouquíssimas extubações, ou seja, muito poucos pacientes que conseguiam voltar. E houve um paciente que foi extubado.

Tiraram o tubo que tinha lá dentro.

E ele não consegue falar no início, porque as cordas vocais estiveram muito tempo com o tubo, usadas. Então ele estava a falar muito baixo: "Repita". E eu tentava perceber e encostei o ouvido e percebi que ele estava a cantar Roberto Leal, exatamente porque tinha reconhecido o sotaque. Portanto, a primeira coisa que ele disse, voltando do coma induzido, foi cantar Roberto Leal.

E depois outros. O outro que queria amputar a mão porque sonhava que tinha um cutinho.

Tem muitas histórias muito sorrisas.

O preso que foi à consulta e aproveitou para fugir. O outro tinha seis balas na cabeça e três ao lado do coração e o outro andava com um rato na boca. Nas urgências, tens tido também nos INEMs, doentes, de facto, extraordinários. O nosso tempo acabou, mas Luís Moreira Gonçalves quer defender esta última dica destes livros. Zigurath é uma edição, o primeiro nível gráfico da Zigurath, "Dormindo Entre Cadáveres", Luís Moreira Gonçalves. Luís, são histórias extraordinárias que tu aqui contas. Isto vai ficar um registo para a história. Quem quiser comprar isto está à venda nas livrarias ou tem que ir ao site da Zigurath?

Não, está à venda nas livrarias. É fácil encontrar.

"Dormindo Entre Cadáveres". Não perca, é uma história impressionante, quer na narrativa, quer no desenho, vale muito pena. Luís, parabéns por teres sobrevivido a esta odisseia e ter contado isto que nos faz tanta impressão e ao mesmo tempo é tão importante que este testemunho não se perca. Que o vento não leve estas histórias e que fiquem para sempre. Tu mereces. Bem-hajas também pela tua entrega, pela tua generosidade.

Muito obrigado.

E bom Natal.

Um ótimo Natal.