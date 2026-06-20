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Todos os dias atualizamos o que se passa no Campeonato Mundo 2026. Já está em andamento a segunda jornada e já estão duas equipes apuradas para a próxima fase, México e Estados Unidos da América. O jornalista Miguel Cordeiro está em Palm Beach, onde a seleção portuguesa faz o estágio para o próximo jogo frente ao Uzbequistão. Miguel, bem-vindo à festa nos Estados Unidos.

Sim, olá, bom dia. Podemos dizer que é como diz a música da Miley Cyrus, "Party in the USA". De fato, os Estados Unidos da América conseguiram vencer novamente e percebe-se que os norte-americanos estão contentes com isto. Há aqui uma nova vaga do futebol nos Estados Unidos. Percebe-se que este mundial está a fazer isto. 1994 foi o ano em que os Estados Unidos da América organizaram o mundial de futebol. Nessa altura não tinham sequer uma primeira liga de futebol, a que existia tinha desaparecido uns anos antes. Depois voltaram a ter o futebol na altura. Esse mundial serviu quase para tentar despertar, tentar ter uma faísca para o futebol nos Estados Unidos da América. De fato, isto foi começando e agora, passando estes 32 anos, percebe-se que os norte-americanos com este mundial, muitos deles já assistem a futebol, muitos deles já acompanham a seleção nacional, principalmente também porque o futebol feminino foi crescendo muito ao longo dos últimos anos e agora há interesse pelos jogos dos Estados Unidos da América. É natural que não seja o interesse de todos, há muitos desportos e nem toda a gente gosta de futebol. É assim noutros países. Mas sim, há interesse e os norte-americanos estão contentes com esta vitória. Vão seguir em frente, estão, de fato, num grupo acessível, podemos dizer assim. Agora conseguem bater a Austrália. É uma vitória confortável, um jogo em que os Estados Unidos conseguem uma vitória confortável, vencem por 2 x 0, mas controlam o jogo. E percebe-se que os norte-americanos estão contentes e com expectativa do que pode acontecer neste mundial, que estão a jogar no seu próprio país. Portanto, há um bom ambiente, sim, podemos falar em clima de festa. Agora, vamos ver o que acontece na próxima fase. De fato, se nós espreitarmos as redes sociais, percebemos, talvez o algoritmo nos Estados Unidos da América nos esteja a levar também nesse sentido, mas percebemos que há muita gente surpreendida com a festa, com a dimensão que o futebol tem, com a quantidade de pessoas que movimenta e com o clima de paz que o futebol acaba por promover. Porque durante um mês, neste caso, quase um mês e meio, nações diferentes, pessoas de culturas diferentes estão no mesmo país a divertirem-se, unidas em torno de um desporto, a aproveitarem também o que os Estados Unidos da América têm para oferecer e, de fato, têm condições ótimas para a organização de eventos. É natural existirem problemas, sim, mas nota-se também nas redes sociais que há muitos americanos que estão surpreendidos com a dimensão que o futebol tem. E, portanto, coincidindo os bons resultados dos Estados Unidos da América com o que está a acontecer durante este mundial, sente-se aqui um espírito positivo em torno da competição e em torno da seleção dos Estados Unidos da América.

E Miguel, quem também esteve em destaque foi o Brasil. Vitória frente à seleção do Haiti.

Sim, o Brasil finalmente consegue vencer, depois do empate frente a Marrocos na primeira jornada. Agora um jogo acessível. O Haiti não é propriamente uma grande equipe neste mundial, tem mérito em aqui estar, mas olhando para este grupo, para o Haiti é muito complicado pontuar. Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. Com o Brasil, derrota por 3 x 0 do Haiti. O Brasil consegue chegar ao gol até numa desatenção da defesa dos haitianos e depois seguiram-se mais dois gols. O Brasil acabou por controlar o jogo até o fim. Com esta vitória e com estes três gols, o Brasil já lidera o grupo, tem quatro pontos. Em segundo está Marrocos, tem também quatro pontos, que venceu a Escócia. Conseguiu Marrocos vencer a Escócia nesta segunda jornada. A Escócia está em terceiro com três pontos e o Haiti está em quarto com zero pontos. Mas certamente que a festa no Brasil é maior do que nos Estados Unidos da América e neste caso foi só uma vitória, ainda não é um apuramento já, mas lá está, é a forma como o futebol se vive em diferentes países. O Brasil consegue aqui uma primeira vitória e isto para os brasileiros é naturalmente também muito importante e foi um jogo que foi vivido num clima de festa em Filadélfia.

Agora centramos atenções na seleção portuguesa, que continua a sua caminhada. As últimas horas, Miguel, ficam marcadas ainda pela conferência de imprensa de Rúben Dias.

Sim, Rúben Dias, que esteve fora da primeira jornada, já está apto, o próprio garantiu isso, que está a 100%, já está pronto, já está preparado para jogar agora com o Uzbequistão. Terça-feira, 18h, na hora de Portugal continental. Rúben Dias quis também falar em ruído, portanto, quando foi confrontado com as críticas que têm surgido aos jogadores, na imprensa, comunicação social, nas redes sociais, principalmente, com alguns jogadores a serem alvo de críticas por não apoiarem, não ajudarem Cristiano Ronaldo, se é que esse tipo de críticas faz sentido, principalmente para quem acompanha futebol. Mas deixando o sentido das coisas à parte Ruben Dias falou naturalmente em ruído. Disse que não liga a esse tipo de críticas, a esse tipo de especulação e clima. Falou também em responsabilidade, que os jogadores sentem o peso da camisola, que todos eles já foram crianças e acompanharam a seleção e sabem perfeitamente o que é representar esta equipa, e garantiu que a equipa está focada no próximo jogo. Esta é uma informação do último treino da seleção: Tomás Araújo a fazer trabalho específico, afastado da restante equipa, é dúvida para o jogo com o Uzbequistão. E depois as publicações de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, porque as redes sociais passam a ter também uma forma de termos acesso aos jogadores, de percebermos o ambiente e o clima. É uma comunicação controlada por quem publica, pelos jogadores ou pela federação. Mas Cristiano Ronaldo, primeiro, fez uma publicação com colegas de equipa. "Sempre unidos", diz o capitão da seleção nacional. E depois uma outra publicação em que mostra o número de presenças que já tem na seleção nacional, os jogos desde as camadas jovens até à equipa principal, o jogador que mais vezes representou a equipa portuguesa, em que escreve qualquer coisa como: "Foca-te naquilo que consegues controlar", "focus on what you can control". Portanto, Cristiano Ronaldo a garantir que se está a focar no que pode controlar e aquilo que pode controlar é jogar futebol.

E para hoje, Miguel, qual é o plano da seleção?

Para hoje, o plano é: primeiro, conferência de imprensa, vai ser um pouquinho mais tarde do que aconteceu nesta sexta-feira. Portanto, em hora de Portugal continental, 15h15. Será às 10h15 em Palm Beach. O treino vai começar às 16h, na hora de Portugal continental, às 11h na hora de Palm Beach. Aqui Portugal parece que está a tentar sincronizar os relógios já com o horário do jogo frente ao Uzbequistão, que vai ser ao meio-dia. Portanto, Portugal vai treinar uma hora mais tarde do que treinou nesta sexta-feira. Tinha sido às 10h em Palm Beach, agora será às 11h em Palm Beach. E o jogo contra o Uzbequistão será depois ao meio-dia no horário do Texas, sendo que em Portugal continental vai ser às 18h. Entretanto, já que me perguntaste a agenda de hoje, plano para este sábado, a extraseleção, aqui bem perto de onde nos encontramos em Palm Beach, há uma festa na agenda, uma festa de cabo-verdianos. Já estão a preparar o jogo de amanhã frente ao Uruguai. Nós vamos estar no jogo, sim, frente ao Uruguai, naturalmente, acompanhar também a presença da seleção de Cabo Verde. E vamos dar um saltinho a esta festa da comunidade cabo-verdiana, perceber como está este clima de festa, principalmente depois desse brilhante empate frente à seleção espanhola.

Sendo assim, falta apenas falar da agenda para hoje, até porque há jogos muito interessantes para ver e continua em andamento a segunda jornada.

Sim, os grupos de hoje em ação, os jogos de hoje, grupo F e grupo E. Há um grande jogo de cartaz. Vai acontecer esta tarde: Países Baixos-Suécia, um grande jogo neste mundial, nesta fase de grupos. Há também um Alemanha-Costa do Marfim. A Costa do Marfim que entrou bem na primeira jornada. A Alemanha também entrou muito bem frente a Curaçao, mas agora tem aqui um duelo mais apertado. Alemanha-Costa do Marfim. Há destaque para um Equador-Curaçao. Curiosidade por este jogo novamente, porque Curaçao está em competição e sendo que aí já vai ser bem pra lá da madrugada, já o início da manhã do próximo domingo. No horário de Palm Beach será já à meia-noite também, portanto, é um jogo na outra costa. Tunísia-Japão, um jogo, neste caso, do grupo F.

É desta forma que fechamos o "Diário do Mundial", sempre com o jornalista Miguel Cordeiro, enviado especial d'"O Observador" para acompanhar todos os destaques e tudo aquilo que está a acontecer deste Campeonato do Mundo de 2026, mundial que se joga em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Amanhã estamos de regresso para um novo episódio.