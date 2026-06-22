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Diário do Mundial, está em andamento a segunda jornada. Portugal joga amanhã e Cabo Verde continua a brilhar. São os dois grandes temas de hoje. Recebemos o Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo. Miguel, bem-vindo.

Olá, João.

Miguel, Cabo Verde conseguiu mais um ponto e tem reais possibilidades de seguir em frente neste Campeonato do Mundo.

Sim, de facto, foi um empate muito saboroso para Cabo Verde, mais um empate saboroso para Cabo Verde, mas este facto já é uma história completamente diferente do jogo com a seleção espanhola. Se com Espanha o que Cabo Verde fez foi resistir, aguentar defensivamente perante o poderio espanhol, campeã europeia em título, já frente ao Uruguai, Cabo Verde arriscou, Cabo Verde atacou e os Tubarões Azuis conseguiram morder, ou seja, conseguiram chegar ao gol. Kevin Pina foi o autor do primeiro gol de sempre de Cabo Verde em Mundiais. Esse primeiro gol aconteceu de livre. Claro, naturalmente, problemas na barreira do Uruguai. Isso ajudou a justificar este gol, mas é um autêntico petardo em direção à baliza de Muslera, que acabou por sofrer esse primeiro gol, e foi um gol histórico por ser o primeiro de Cabo Verde em Campeonatos do Mundo. O Uruguai, ainda na primeira parte, deu a volta ao resultado, marcou por duas vezes, uma desatenção defensiva de Cabo Verde primeiro e na segunda, uma boa jogada desenhada também pelo Uruguai, também ajudada por uma desatenção de Cabo Verde. No intervalo, Cabo Verde já estava a perder, temia-se o pior, mas a equipe entrou bem e Élio Varela aproveitou uma desatenção dos uruguaios e fez o 2x2, que acabou por resistir até ao final da partida. Contas deste grupo: estamos a falar do grupo H, a Espanha venceu frente à Arábia Saudita e portanto já está nesta altura com quatro pontos. Cabo Verde e Uruguai têm as duas equipes dois pontos, a Arábia Saudita tem um. Na próxima jornada, Cabo Verde vai jogar com a Arábia Saudita e o Uruguai com Espanha. Isso significa que Cabo Verde está numa posição séria, está numa situação muito possível de conseguir o apuramento. Para isso tem sempre de fazer melhor que o Uruguai para conseguir o apuramento direto. Igual pode não ser suficiente, fazer melhor pode garantir. Portanto, vamos imaginar: Uruguai empata com Espanha, Cabo Verde vence a Arábia Saudita, Cabo Verde passa. Uruguai perde com Espanha, Cabo Verde empata, Cabo Verde passa com três pontos apenas em segundo lugar. Portanto, é de facto uma oportunidade única para Cabo Verde, está em ótimas condições para poder seguir em frente.

Miguel, tu estiveste no estádio e conseguiste falar com os jogadores cabo-verdianos.

Sim, estivemos na zona mista depois deste jogo entre Uruguai e Cabo Verde. Tivemos mesmo a oportunidade de falar com alguns jogadores da seleção de Cabo Verde. O jogador que foi mais procurado foi Vozinha, naturalmente. Agora é uma superstar, é uma das grandes figuras deste mundial, desde a primeira jornada que é assim. Foi o único jogador, aliás, o único jogador de Cabo Verde que passou acompanhado por um assessor e respondeu apenas durante 30 segundos. O que disse Vozinha? Primeiro, disse que é muito bonito ter a mãe nas bancadas. Nós também falámos com a mãe de Vozinha à entrada para o estádio, disse que estava muito orgulhosa do filho. E Vozinha disse que tem um sabor especial ter a família nas bancadas. Depois, sobre o próximo jogo, Vozinha foi muito claro: “Estamos aqui para competir, respeitamos todos os adversários, trabalhamos muito bem todos os dias e vamos continuar a trabalhar sempre para competir com qualquer adversário.” A Rádio Observador falou também com Kevin Pina, o autor do primeiro gol. Disse que estava satisfeito por ter conseguido esse gol. E sobre o fato de ter parado no momento dos festejos, ele parou ali um bocadinho a olhar para as bancadas, confessou que parou porque estava à procura da filha para lhe poder dedicar o gol. Foram as palavras de Kevin Pina, também já na zona mista. Deixo também uma nota muito curiosa, as palavras de Roberto Lopes. Este jogador tem uma história curiosa. Ele é descendente de cabo-verdianos, vive na Irlanda, não fala crioulo, não fala português, arranha apenas um bocadinho o crioulo e o português. Aliás, esforçou-se para responder em português ao Observador, mas foi questionado sobre se Cabo Verde está a viver uma história de Cinderela, uma Cinderella Story. E ele quis dizer claramente que não, que a seleção está no Mundial para competir e que não se ganha qualquer prêmio por vir ao Mundial. É preciso competir e neste momento o objetivo é conseguir a qualificação.

Antes de falar de Portugal, para além do grupo H, o de Cabo Verde, também houve jogos do grupo G.

Sim, rapidamente, esses jogos do grupo G. Tivemos um empate entre a Bélgica e o Irão. O Irão consegue aqui um ponto neste mundial. Mais um ponto, na verdade, porque também tinha empatado na primeira jornada. A Bélgica continua a desiludir, soma dois empates. A Bélgica, que até terminou este jogo com o Irão com menos um jogador. O Egito venceu e é a primeira vez que o Egito vence em mundiais. Já participou algumas vezes, mas só agora é que consegue a primeira vitória. Venceu a Nova Zelândia no jogo deste fim de semana, conseguiu vencer por 3x1.

Quanto a Portugal, hoje é dia de regressar a Houston

Sim, Portugal regressa a Houston. Esperemos que não regresse com os mesmos problemas que teve na primeira volta, na primeira jornada. Primeiro vai treinar em Palm Beach, vai ter um treino normal, à hora do costume, no período da manhã. Depois faz a viagem à tarde com Roberto Martínez a falar à imprensa ao final da tarde, no horário de Houston. Ora, Houston já são menos seis horas face a Portugal continental e, portanto, a conferência de imprensa vai ser às 18h45, no horário de Houston, já perto da 1h00 no horário de Portugal continental. Ainda sobre a seleção, Tomás Araújo continua de fora, está a fazer trabalho específico.

Miguel, vamos fechar com a agenda de hoje. Que jogos estão previstos?

Sim, rapidamente. Messi is back, vai voltar a jogar hoje. Hat-trick na primeira jornada. Hoje a Argentina joga com a Áustria. O jogo será à 13h00, no meu horário, no horário em que me encontro. Será já o fim da tarde no horário de Portugal continental. França e Iraque, também um jogo desta segunda-feira. Noruega e Senegal, duas equipas que venceram na primeira jornada e um Jordânia e Argélia também a marcar esta segunda-feira e esta segunda jornada do Mundial. Portugal já só vai jogar nesse último dia. Já se sabe, Portugal joga sempre no último dia de cada jornada, joga amanhã com o Uzbequistão.

Obrigado, Miguel Cordeiro. Amanhã há novo Diário do Mundial.