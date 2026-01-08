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Neste espaço da Rádio Observador, conhecemos figuras que marcam presença na campanha de Gouveia e Melo. Vou conversar com o velocista Diogo Antunes, que tem animado com o megafone esta caravana do almirante. Diogo, gostava de saber, em primeiro lugar, como é que a política entrou na tua vida e, se quiseres revelar, se tens algum partido ou simpatizas com algum partido.

Boa tarde, obrigado por este convite, falar um bocadinho. A política já entrou há alguns anos na minha vida, apesar da minha parte profissional ser desportista. Mas já entrou há alguns anos uma política de proximidade, política mais local. Portanto, fui deputado da Assembleia de Freguesias da minha zona, que é em Oeiras, mais concretamente Algés. E neste momento estou na campanha do almirante Henrique Gouveia e Melo, porque me identifiquei com a pessoa que é. Não sou filiado em nenhum partido e isso também é um dos motivos que me faz estar aqui com ele. Porque acredito realmente na pessoa que é e que conseguimos criar um movimento jovem muito interessante, com jovens de todo o país, que sentem o mesmo que eu sinto, que estamos juntos a apoiar um candidato com o qual nos identificamos e que acreditamos que vamos vencer por ele.

E mais especificamente, como é que Gouveia e Melo surgiu na tua vida? Como é que surgiu o convite de estar aqui ou a proposta de estar aqui hoje?

Concretamente, isso surgiu porque o doutor Isaltino Morais apoia o almirante Gouveia e Melo e, portanto, uma coisa levou à outra e por isso é que eu também tive a disponibilidade para estar presente e apoiar a candidatura do almirante Henrique Gouveia e Melo.

Diogo, perguntava se é a primeira vez que andas assim em estrada a acompanhar uma caravana.

É a primeira vez que faço uma campanha presidencial, sim, mas já fiz outras, neste caso, como eu já referi, em Oeiras.

E até agora, o que é que estás a achar desta primeira semana de campanha, que ainda não é bem uma semana, mas já são alguns dias?

Estou a achar muito interessante a proximidade que temos com as pessoas no terreno, ver a aceitação também que o almirante tem. Andamos pelo país todo, tal como vocês também, e estou a achar superinteressante.

Perguntava também sobre as tuas funções. Já vi que ficas aqui mais responsável pelo megafone, por puxar as pessoas desta caravana. Como é que é desempenhar esta tarefa e como é que se organizam? Se há, por exemplo, os que ficam com as bandeiras, os que distribuem as canetas, podes nos contar um bocadinho como é que isso funciona?

Eu também sou simultaneamente mandatário do desporto. E sendo também jovem, nós conseguimos criar com algumas pessoas, um movimento muito interessante, que conseguimos captar também jovens para que estivessem presentes estes dias todos. Exceptuando também, de facto, quando vamos a alguns sítios, também já lá estão jovens à nossa espera. Portanto, temos duas carrinhas de unidades mais próximas de nós. E depois temos uma dinâmica interessante. Eu fico muitas vezes com o megafone, outras pessoas vão mais à frente, outros têm uma coluna e portanto esta dinâmica traz também dinâmica à própria rua, mostrando também a força que queremos ter.

E algum episódio mais engraçado que tenhas registado já no desempenho dessa função?

Alguns. Lembro-me de que muitas pessoas na rua, por vezes, querem tirar o megafone, por exemplo, e eles próprios gritarem pelo almirante. Acho que isso é uma coisa muito interessante de se ver.

Vocês utilizam, por exemplo, palavras, salvo erro, "almirante alerta, temos aqui a pessoa certa", alguma frase deste gênero. São vocês que criam estas frases ou o almirante, por exemplo, também tem alguma interferência ou dá opinião nesta parte criativa?

É ambos. São os jovens e o almirante também tem sempre o interesse em saber como é que as coisas são e ele tem-se mostrado 100%, muito satisfeito com esta juventude que o apoia e, por isso, é um misto entre os dois.

Diogo, puxando aqui um bocadinho do teu lado mandatário de desporto. Como sabemos, és velocista, se pudermos só recordar aqui um bocadinho do teu percurso de desporto, se nos podias dar a conhecer esse teu lado.

Actualmente já não estou no activo, eu já terminei a minha carreira há uns dois anos. Tenho essa ligação profissionalmente, mas de facto a política também foi uma parte da minha vida que me marca e que me fascina e que me cativa. Não sei, tive uma carreira que já terminou, fiz o que fiz e neste momento posso ajudar o almirante em tudo o que precisar relativamente ao desporto e não só. Eu estou aqui de alma e coração com o almirante e é um bocadinho isso.

E Diogo, só para terminar, como sprinter, certo, por acaso já deste alguma dica a Gouveia e Melo para acelerar ou ganhar ritmo aqui nesta campanha?

Sendo sprinter, como se diz, a vida não é um sprint, é uma maratona e portanto até chegar às eleições, ainda há muito trabalho a fazer e é nessa perspectiva que se eu puder dizer em torno de algo que represente o desporto, é que de facto não é um sprint, é uma maratona e depois no final veremos e por isso também estamos confiantes a esse nível.

Muito obrigada, Diogo. Diogo Antunes, neste espaço da Rádio Observador, onde conversamos com figuras secundárias que marcam presença na campanha, neste caso de Henrique Gouveia e Melo.