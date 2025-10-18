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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções para D'Angelo. Sejam bem-vindos ao Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, está comigo, como sempre, o Tiago Pereira. Olá, Tiago, bem-vindo.

Nelson, estás smooth hoje.

Estamos todos. E as nossas escolhas vão um bocadinho por aí, porque têm que ver com este artista norte-americano que desapareceu esta semana prematuramente, podemos dizê-lo. Cinquenta e um anos não é uma idade digna para alguém morrer. E assim fez D'Angelo.

Muito menos alguém com talento.

É verdade. D'Angelo, um cantor que é um verdadeiro embaixador da chamada neo soul. Como é que classificamos isto? Ele de facto deu uma volta ao gênero soul, não foi?

Sim, acho que foi, há uma expressão em inglês que é um revamp. Houve uma volta que aconteceu ali nos anos 90, gente muito talentosa que pegou na estrutura da soul americana e do R&B e decidiu dizer qualquer coisa como: "Espera lá, vamos tornar isto aqui nosso, pertença desta nova geração". E depois aconteceram coisas fantásticas.

O D'Angelo era uma personagem de alguma forma enigmática e misteriosa. Fez apenas três discos, o último é de 2014, "Black Messiah". Escolhi para o início do programa desta semana uma canção que terá sido a última que editou, chamada "Unshaken", e que foi feita para um jogo de computador, curiosamente.

Imagina.

2018, "Red Dead Redemption 2". A canção depois acabou por sair como single em janeiro.

É um jogo de cowboys?

Não faço a mínima ideia. Aí estou perdido completamente.

É de cowboys.

Não faço ideia. Mas a canção depois acabou por sair também como single pela editora que o representava em janeiro de 2019 e que eu saiba, não há nenhuma outra edição Depois disto, de D'Angelo. De resto, o último trabalho, o "Black Messiah", tinha sido em 2014.

E lembro-me perfeitamente quando apareceu, foi uma coisa totalmente inesperada.

Porque ele é misterioso, nunca sabemos bem.

Há 14 anos que não editava nada.

Imagina, é estranho.

Ele tem um álbum em 95, tem um álbum em 2000.

"Brown Sugar" e depois "Voodoo".

Exato. Com tanto sucesso que teve, cinco anos, estava a contrariar o princípio da indústria.

Eu vou confessar-te. Pessoalmente, não achei a notícia da morte do D'Angelo surpreendente. Achei que poderia acontecer a qualquer altura. Já se falava de problemas de saúde antes disso. Era alguém que lidava também com alguns problemas de drogas e álcool, com algumas dependências. É mais ou menos público isso.

Sim, há sempre os dois lados da moeda.

Esse lado meio misterioso dele também. Muito privado.

Mesmo que para algumas pessoas não seja muito surpreendente, há sempre uma surpresa.

Claro que sim. Eu fiquei um bocadinho abalado. Não fiquei "unshaken", como diz esta canção do D'Angelo.

Tu és um safado.

São muitos os artistas que se sentem claramente influenciados por D'Angelo ao longo dos anos e foram muitos também os que homenagearam o artista aquando da notícia da sua morte. Erykah Badu poderia ter sido também uma das minhas escolhas. Lembrei-me obviamente dela. Inclusive, eles têm um dueto. Por que escolheste com "On & On"?

Porque imagina

É a outra embaixadora.

Sim, é um bocadinho isso. Ela, curiosamente, faz uma versão com o D'Angelo de uma canção que tinha sido originalmente gravada nos anos 60 pelo Marvin Gaye com a Tammi Terrell. Fazem essa gravação e pouco depois ela começa a gravar o seu primeiro álbum, "Baduizm", que até hoje continua a fazer história. Este é o primeiro single, é o "On & On", ainda foi editado no final de 96, o álbum é editado no ano a seguir. É nesta altura que eu acho que solidifica este catálogo neo soul enquanto género, e que sobretudo não é só um carimbo, é uma coisa em que realmente há uma vontade criativa, há uma visão de renovar um género que, na verdade, nunca esteve parado, mas que se transforma numa coisa que influencia ainda hoje, e já vamos ver isso daqui para a frente, e sem fronteiras, aquilo que se faz na música popular.

Erykah Badu, "On & On". Escolha do Tiago Pereira. Aqui é um programa de homenagem também a D'Angelo. O D'Angelo, apesar desse lado mais misterioso e às vezes um bocadinho soturno, era um sexy mother cenas, não era?

Super.

E esta canção da Erykah Badu, a própria Erykah Badu tem esse flow também muito sexy e muito smooth.

Vou continuar a ter um enorme crush pelo D'Angelo.

Sim.

Perfeito. Há aqui uma coisa interessante que é esta canção, este balanço, este groove, faz-me lembrar também o balanço, o groove, por exemplo, do "Brown Sugar". Sabes?

Sim, do primeiro disco.

Tal como a história e a tradição da soul e do R&B exigem, o beat, a batida, é o segredo de tudo. Mas uma das coisas muito interessantes desta malta é como eles trazem isso. É quase tão protagonista como a voz. Está ali a par e passo.

É uma nova produção que faz essa soul moderna.

Acho que há esse paralelo aqui entre estas duas cantigas.

Olha, há um tipo que eu de alguma forma sempre associei ao D'Angelo e entretanto descobri algumas histórias que não conhecia a preparar este programa. Estou a falar do Raphael Saadiq, que é um tipo extremamente talentoso, um tipo que mete o dedo em produções que nós nem imaginamos de outras coisas. É um tipo que esteve muitos anos atrás do pano. Descobri, por exemplo, recentemente que ele esteve, antes de ser mais famoso e começar a trabalhar como Raphael Saadiq, num grupo chamado Tony! Toni! Toné!.

Pronto. Podia ser português.

Podia. São três tipos, então os três era Tony, Toni, Toné. O Raphael Saadiq toca guitarra no primeiro disco do D'Angelo, numa faixa chamada "Lady", precisamente do "Brown Sugar". Ele era apaixonado pelo Raphael Saadiq, eram amigos, gostavam muito do trabalho um do outro, depois acabou por gostar tanto de algumas coisas que ele estava a fazer ainda no Tony! Toni! Toné!, que este nome é incrível, que acabou por convidá-lo depois para tocar guitarra na "Lady", do "Brown Sugar". De resto, o Raphael Saadiq acompanha no início da carreira como guitarrista de muitos outros nomes. Mas eu lembrei-me de uma canção que gosto muito do Raphael Saadiq, que eu também identifico um bocadinho com este género do D'Angelo, que é a "Good Man". Tem a particularidade de ter a voz do Raphael Saadiq, mas ter aqui uma voz que eu adoro, que é a da Yuki Minagan, dos Little Dragon. E aqui fica a "Good Man", também em homenagem a D'Angelo. "Good Man", Raphael Saadiq, com a voz da Yuki Minagan, dos Little Dragon. Gosto muito desta cantiga. Tem uma história gira também.

Boa malha.

Atentem na letra, que tem aqui uns twists engraçados. E Frank Ocean, achas que gostava de D'Angelo?

Só podia.

Certeza.

É impossível não fazer aqui uma ligação direta. E há outra coisa que é: muitas parecenças. Estupidamente talentoso. Impressionante.

E misterioso também.

Sim.

Ou pelo menos mais dado à vida privada.

Aparece com os Odd Future, faz um primeiro álbum, faz um em 2016 e depois?

Depois não quer saber.

E depois?

Estamos todos: "Quando é que sai mais coisas do Frank Ocean? Queremos um disco do Frank Ocean".

Toda a gente está à procura, toda a gente quer.

Esse paralelismo é bom.

E trouxe uma cantiga do "Blonde", o álbum de 2016. É o "Pink + White", que eu acho que também entra neste groove, nesta onda. E tem outra coisa interessante, que foi escrita com o Pharrell Williams, que é um tipo que entre os anos 90 e o século XXI também acaba por ter toque, influência e ligação com muita desta gente. É uma grande máfia do bem aqui instalada e esta é uma grandessíssima canção de um ótimo álbum.

A morte de D'Angelo motivou o "Isto Não Passa na Rádio" desta semana.

E lágrimas.

E lágrimas. E andamos aqui às voltas com artistas que de alguma forma associamos à carreira do D'Angelo, ou porque foram influenciados, ou porque são da mesma altura, ou porque também cavalgaram essa revolução da soul, tornando-a quase num novo género. É esse um dos grandes predicados também aqui do D'Angelo, que morreu esta semana, 51 anos, demasiado novo, nasceu em 1975. Passem também pelo site do Observador, o António Moura dos Santos deixou por lá um perfil de D'Angelo bem completo, deste Michael Eugene Archer, verdadeiro nome de um artista muito privado, enigmático e que lançou poucos discos ao longo da vida, mas era muito desejado por quem apreciava a sua música. Lembrei-me que também em Portugal serão alguns os artistas influenciados por D'Angelo. Lembrei-me de um single novo da Dashik, que é o "Cartoon", que tem uma flow também de neo soul e que ela tem agora um disco novo que eu acho que toca um bocadinho nesse género também. O Dino d'Santiago fez um tributo a D'Angelo na altura da morte dele, também publicou algumas palavras sobre o cantor. Mas eu lembrei-me da Kika Santos, porque eu gosto muito da Kika Santos, quer com o "Blackout", quer depois no seu disco "Kika Santos", onde tem o "Soul Maior", que é uma canção que podia ser quase um género de música para aquele que era praticado também pelo D'Angelo. Só que lembrei-me também de um outro projeto um bocadinho menos conhecido, que era os Loopless Já tinha uma onda um pouco mais trip-hop, apanha ali um pouco a onda do trip-hop.

Sim, tinha mais eletrônicas.

Tinha mais eletrônicas, mas eram umas eletrônicas mais contemplativas. Às vezes, o que se chamava aquela música de dança de sala de estar ou house de sala de estar. Houve uma fase que havia muitos projetos desse gênero. Eu gostei muito do disco de Loopless, só há um, e a voz é da Kika Santos. Achei que encaixava super bem no que o D'Angelo fez em algumas partes da vida e acabei por escolher esta "Pink Blue Hotel". É uma canção um pouco longa, vamos ouvir um pouco, mas tem esse flow mellow, também sensual, que o D'Angelo tem e que a Kika também tem, e muito. A voz da portuguesa Kika Santos com Loopless, "Pink Blue Hotel", é uma das canções do único disco deste projeto Loopless. A voz da Kika talvez seja a minha favorita no que toca a soul, e ela própria também mexeu muito com a soul. Há um dos discos de Blackout que até é mais pista de dança do que outra coisa qualquer, mas a voz dela não se consegue dissociar deste gênero e deste registro. Super bonita, super veludo. Adoro a Kika Santos.

Veludo.

Não é? É veludo.

Boa palavra.

E mais, mais coisas que tu associas a D'Angelo.

Olha, eu-

Trouxeste uma artista portuguesa, a Raquel Martins, não é? Que tem aqui um primeiro disco muito interessante. É recente.

É deste ano.

Creio.

É deste ano, é muito recente. É o primeiro. Chama-se "London, When Are You Gonna Feel Like Home?" A Raquel Martins fez o seu caminho.

Isto porque ela passou a viver em Londres nos últimos anos, não é?

Foi.

Parece ser do Porto.

Foi aprender, foi investir no seu percurso musical. Londres é um furacão, não é? E acabou por ir parar ao olho do furacão. E o resultado são canções. Eu trouxe esta canção da Raquel Martins mesmo para ilustrar aquilo que eu dizia, que é não só este gênero, mas também a onda do D'Angelo, particularmente, mas depois tudo aquilo que aconteceu à volta e que aconteceu depois, tem vindo a transformar-se numa bola de neve gigante de influência, de cruzamento e de contaminação, que depois vai tocando aqui e ali, às vezes nas coisas menos óbvias, por todos os estereótipos, preconceitos e clichês. Podíamos dizer que Raquel Martins seria O alvo menos óbvio.

Eu ia dizer artista, não associaria logo de início a D'Angelo.

Atenção, é um disco que tem muitas coisas, é um disco filho do século XXI.

Mas há um groove na música da Raquel Martins que eu consigo fazer essa ligação às coisas do D'Angelo. Só dizer-te muito rapidamente que podem ver a apresentação deste primeiro disco da Raquel Martins ao vivo no Lux, em Lisboa, no dia 20 de novembro.

A gente não anda aqui a brincar.

"Choose Your Player"?

"Choose Your Player" é o nome da cantiga e eu acho que é, se calhar, o mais óbvio ponto que reflete como tudo isto é um rio que corre sem parar, meu amigo.

A música de Raquel Martins, portuguesa que está radicada há alguns anos em Londres e que tem um disco de estreia muito interessante que saiu em setembro, "London ", vai ser apresentado no Lux, em Lisboa, no dia 20 de novembro. Foi uma escolha do Tiago Pereira e foi muito bem metida, Tiago. Obrigado.

Sabes quem é que não vem ao Lux?

Quem?

D'Angelo.

É pena.

Pois é.

É ele o motivo para as nossas escolhas desta semana. Sabes quem esteve com D'Angelo?

Quem?

Angie Stone.

Pois é.

Sabes quando é que ela morreu?

Quando?

Em março.

Estás a jogar aqui uma onda de buchaí, é isso?

Não sei, mas aconteceu. A Angie Stone morreu em março, foi companheira do D'Angelo entre 94 e 99. Eles têm um filho em comum. De resto, ele fez um tributo sentido ao facto de em sete meses ter perdido o pai e a mãe. A Angie Stone morreu em março num acidente de automóvel, uma coisa um bocado horrível. O D'Angelo foi vítima de um cancro no pâncreas, ao que se sabe. Mas eu acho que passei esta canção da Angie Stone há algum tempo aqui no "Isto Não Passa na Rádio", já não sei qual é que era o tema. A canção chama-se "Wish I Didn't Miss You". Eu adoro a Angie Stone, acho que ela é uma das grandes vozes deste género. De resto, por exemplo, tu trouxeste a Erykah Badu. Mais recentemente, podíamos falar da Snoh Aalegra ou de há alguns anos para cá, temos Jill Scott também, que é uma dessas vozes da soul das mais novas.

Podíamos ir ao Lauryn Hill, por exemplo.

Lauryn Hill, a Cleo Sol, os Salt, esse projeto misterioso britânico. Nos homens, lembrei-me do Maxwell, que é uma espécie de D'Angelo, também bem meloso.

Ou, em certa medida, também os Roots.

Os The Roots, sim.

Que depois também trabalharam com esta gente toda e produziram e tocaram, etc.

Este é um género que eu aprecio e que tenho acompanhado nos últimos anos, porque gosto mesmo da neo soul e o D'Angelo era o grande embaixador. Só uma questão curiosa, eu acho que falei disto da outra vez que passei a Angie Stone, a "I Wish I Didn't Miss You" foi também a última canção Que o DJ Carl Cox tocou no fecho de uma famosa discoteca de Ibiza, que era o Space, que em 2016 fechou, e na última noite, a última música que foi tocada nessa discoteca, que era muito famosa em Ibiza. Não faço ideia, porque eu nunca fui, não acompanho muito a cena de dança das Baleares.

Não esperava.

Mas esta foi a última canção tocada pelo Carl Cox, foi uma espécie também de homenagem à Angie Stone. Isto aconteceu em 2016, mas há aqui também este paralelismo pelo facto de a Angie Stone ter sido companheira do D'Angelo, terem um filho em comum e dela também ter morrido este ano.

E nada a ver, a Face também tem uma canção com este título.

"I Wish I Didn't Miss You".

"I Wish I Didn't Miss You", 2017.

Não é uma versão? Vamos tentar descobrir. É uma coisa completamente diferente?

É.

Olha que engraçado. Angie Stone, companheira durante alguns anos de D'Angelo, aqui também no Isto Não Passa Na Rádio. Ela que também morreu este ano, tinha 63 anos, era bem mais velha que o D'Angelo. Eles têm um filho em comum, o Michael, que fez um belo tributo.

O amor não escolhe idade.

Não, infelizmente. E são dois cheios de pinta, o D'Angelo e a Angie Stone. Para fechar, o próprio D'Angelo, o Tiago Pereira escolheu "Spanish Joint". Por quê?

Porque gosto muito.

Ok.

Era preciso escolher.

Teve que ser.

E eu gosto muito, é só isso. É do álbum "Voodoo", lá está.

É o meu favorito. Gosto muito do "Voodoo".

Teve o Raphael Saadiq lá metido pelo meio. E eu não tenho mais nada a dizer.

É uma bela forma de fecharmos o programa esta semana.

É só deixá-lo desfilar em grande.

Um programa todo ele dedicado a D'Angelo, que morreu esta semana, um embaixador da neo soul. Eu sou o Nélson Ferreira, comigo esteve o Tiago Pereira. Regressamos hoje há uma semana para mais um episódio do Isto Não Passa Na Rádio. Um abraço, Tiago. Até para a semana.

Something to get me through the day. Give me a little faith, don't have faith. I wanna make a good thing. Some people in need feel the pain. Thank you and live, don't know me. Yeah, crushed up the faith. Don't have faith. I wanna make a good thing. Believe, I said it's true. Believe, I said it's true. Never will be, will forever do. I'm not. So don't play the fool. I got nothing. Got it all, deal with you. Gotta get out, gotta get out of here. I've been the dog and the life don't seem sincere. Yeah, crushed up the faith. Don't have faith. I wanna make a good thing. Oh, oh. Do you complain about your pain? Yeah. And the cloud of fire that you won't cease to rain. Yeah, don't have faith. Handle faith. Yeah, make a good thing. Yeah, yeah, yeah. Some people in need got to be. So don't try to take control of me. Oh, a little change just won't do. Just won't do. I got it, deal with you. Check. Something, something inside of me. Got to be. So don't try to take control of me. So truly. A little change just won't do. Just won't do. I got it, deal with you. Believe, I said it's true. Oh, said it's true. Never will be, will forever do. I'm not. So don't play the fool. Oh. I got it, deal with you. I got nothing to do with you. I want it, deal with you. Oh. I want it. Nothing to do with you. With you. Going to the chorus again. Oh, baby. Oh, yeah. Oh. Oh. Oh, baby. I got it, deal with you. Oh, baby. I want it, deal with you. I only want it. Nothing to do with you. With you.