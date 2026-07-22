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Notícias para ouvir com a edição da Laura Figueiredo. Laura, abriu esta terça-feira o concurso de acesso ao ensino superior, que contou apenas com 300 candidaturas.

Foram apenas 304 os alunos que entregaram candidaturas. No ano passado, o primeiro dia do concurso registou mais de 10 mil. A expressiva diminuição pode estar relacionada com os problemas que existiram na classificação digital das provas e com a intenção de pedir a reapreciação das notas. O ministro da Educação já vai lembrar que as classificações que subirem depois dos pedidos de reapreciação podem ser utilizadas na mesma, na primeira fase de candidaturas ao ensino superior, mesmo depois do prazo limite, que está marcado para 5 de agosto.

E, entretanto, já há data para a época extraordinária dos exames nacionais do ensino secundário, que vai ser aberta a todos os alunos elegíveis. Laura, para a segunda fase.

A época extraordinária vai realizar-se entre 3 e 8 de setembro, com as inscrições a acontecerem de 27 a 31 de julho. Esta época extraordinária vai ser aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, independentemente de eles terem realizado ou não. Uma decisão que visa, de acordo com o Ministério da Educação, que nenhum aluno saia prejudicado. Segundo o despacho assinado pelo ministro, no caso dos estudantes que façam provas na segunda fase e também na época extraordinária, será considerada a melhor classificação obtida. Quanto à segunda fase de candidaturas ao ensino superior, vai decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, com a fixação de resultados a 30 de setembro.

E já quanto às médias das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, Laura, desceram a Português e a Biologia e Geologia e subiram a Matemática A.

De acordo com os dados divulgados pelo Júri Nacional de Exames, a média a Português foi este ano de 11,4. Quanto à média do exame de Biologia e Geologia, baixou para 11, enquanto a de Filosofia desceu para 10. Também a média de Literatura Portuguesa caiu para 9,6, o que faz deste exame o único com média negativa. Entre os exames cujas médias subiram, está Matemática A, que passou de 10,5 para 11,4, e também Matemática Aplicada às Ciências Sociais, que subiu de 9,2 para 10,5.

E num outro tema que tem marcado a atualidade, o Ministro da Administração Interna garante que vai responder ponto por ponto às polémicas relacionadas com o empreiteiro e amigo João Carvalho.

Luís Neves reagiu à abertura de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República. A PJ encontrou indícios de abuso de poder e descaminho que envolvem Luís Neves, no caso do atrelado que foi intercetado nas instalações da empresa do empreiteiro amigo do ministro. Hoje, no aniversário do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, o ministro da Administração Interna falou, mas sem permitir perguntas.

Estou habituado ao escrutínio e, por isso, respeito muito a comunicação social. Há mais de 30 anos que assim é, numa relação de total transparência. Nos últimos dias, tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra e a minha dignidade, valores mais sagrados que qualquer pessoa tem. Estou a reunir todos os documentos, tudo aquilo que eu entendo que é relevante para, ponto por ponto, vos esclarecer a todos.

Luís Neves acrescentou ainda que está concentrado no desempenho das funções de ministro.

Mudamos de tema, falamos de Marcelo Rebelo de Sousa. O antigo chefe de Estado deixou a Presidência da República com menos de metade do património financeiro com que iniciou o mandato em 2016.

De acordo com informações apuradas pelo Observador, o ex-chefe de Estado declarou cerca de €185 mil em ativos no final das funções, quando uma década antes tinha reportado cerca de 385 mil. A redução do património pessoal ultrapassa assim os 51% ao longo do período em que esteve em Belém, uma variação que se pode explicar essencialmente pela queda acentuada nos rendimentos em relação à anterior atividade privada, como comentador, jurista e professor.

E Laura, a declaração de cessação de funções como presidente da República, consultada pelo Observador, mostra que atualmente Marcelo Rebelo de Sousa tem duas contas bancárias à ordem, num valor total de €57 mil, assim como duas carteiras de títulos, estas num valor total de 128 mil.

Continua sem ser proprietário de imóveis. O ex-presidente da República prefere ser inquilino. De resto, o património de Marcelo Rebelo de Sousa resume-se a um automóvel, um Mercedes-Benz Classe A com matrícula de 2015.

Este é um artigo assinado pelo jornalista Miguel Pereira Santos, que faz esta hora manchete e que pode ler no nosso site em observador.pt. Depois do secretário de Estado do Trabalho ter defendido a revisão em alta do salário mínimo, Laura, a ministra não se compromete.

Maria da Rosário Palma Ramalho diz que o governo não fecha nem abre a porta a um aumento acima do previsto no salário mínimo nacional de 2027.

O governo, neste momento, aquilo que tem é margem para cumprir o acordo que está em vigor e que foi celebrado já pelo governo da AD, não este, mas o anterior, com os parceiros sociais. Qualquer alteração terá que ser negociada com os parceiros sociais, e isso ainda não está neste momento em cima da mesa. Não fecha porta nem abre a porta. Neste momento, a situação é a que conhecem. Não tenho que falar neste momento com o ministro das Finanças, nem qualquer outro ministro sobre esta matéria. Nós temos em cima da mesa um acordo para cumprir.

No entanto, estas declarações da ministra do Trabalho surgem minutos depois do secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, ter apresentado o relatório de emprego e formação, no qual defendeu que já se deveria estar a negociar em alta o salário mínimo do próximo ano.

E na Ucrânia, Laura, Volodymyr Zelensky cedeu aos protestos e demitiu o comandante-chefe das Forças Armadas.

O líder das tropas ucranianas estava sob pressão depois de ter alegadamente exigido ao presidente que demitisse o antigo ministro da Defesa, uma demissão que desencadeou uma onda de protestos pelo país. Esta noite, o presidente ucraniano confirmou a demissão do comandante das Forças Armadas, anunciou um novo nome para o cargo, Mykhailo Drapaty, e prometeu também reformar a instituição. Quanto ao anterior ministro da Defesa, adorado pelos ucranianos, que têm exigido o seu regresso, Zelensky diz ter lhe oferecido um cargo digno no governo.

Sete minutos para lá da meia-noite, vamos a outras notícias, Laura, que importa destacar esta hora.

Portugal vai criar uma linha de crédito de 100 milhões de euros para empresas que invistam em Cabo Verde. É um anúncio do presidente António José Seguro, depois de um encontro com o homólogo José Maria Neves, na cidade da Praia. O encontro marcou o início da primeira visita de Estado de Seguro a Cabo Verde. Atualidade internacional. Donald Trump quer Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, como próximo secretário-geral da ONU para suceder a Guterres. É o que avança o "New York Post", que diz que o presidente norte-americano considera que os atuais candidatos a suceder António Guterres, que termina o mandato no final deste ano, são fracos. Fonte próxima de Donald Trump disse ao jornal que Infantino é respeitado por toda a gente em redor do mundo, sublinhando que ele tem uma habilidade especial para unir as pessoas. No entanto, não é provável que tal aconteça, uma vez que uma eventual candidatura teria de ser aprovada por todos os membros permanentes e não permanentes do Conselho de Segurança. Donald Trump afirma que em quatro meses de conflito com o Irão morreram 18 norte-americanos, uma revelação feita depois de ser acusado por vários congressistas democratas de ocultar as baixas norte-americanas. Numa publicação na Truth Social, Donald Trump afirma que a guerra do Afeganistão durou 20 anos e causou 2 mil mortos, enquanto a guerra do Iraque se prolongou por nove anos e provocou 4,6 mil vítimas mortais. O presidente norte-americano acrescenta que a guerra do Vietname durou 19 anos, cinco meses, com mais de 58 mil mortos, e que a guerra da Coreia se estendeu por três anos, tendo resultado em 36 mil mortes. O presidente norte-americano nota que a chamada guerra da Venezuela durou um dia e não causou qualquer morte, enquanto o conflito militar com o Irão, que já se prolonga há quatro meses, provocou 18 mortes.

Notícia de fecho desta edição da meia-noite e também ter uma noite informativa com Laura Figueiredo, que está de regresso amanhã a partir das 20h30. Um abraço, Laura. Bom descanso.

Obrigada. Até amanhã.

As notícias estão de regresso à 00h30.