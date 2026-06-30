Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Uma hora. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. O Estado foi condenado a pagar uma indenização de 15 mil euros a José Sócrates por violação do segredo de justiça. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa concluiu que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação. Segundo o acórdão a que "O Observador" teve acesso, o montante pretende compensar José Sócrates pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado durante o inquérito. Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no Aeroporto de Lisboa, bem como dos atos de que era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público. José Sócrates, que intentou esta ação em 2017, exigia ser indenizado em 205 mil euros e acrescentava queixas sobre a duração excessiva do inquérito. Olhamos agora para a situação na Venezuela. Maria Corina Machado diz ter sido proibida de voltar ao país e garante estar pronta a ajudar. Num vídeo publicado na rede social X, a líder da oposição venezuelana, que está exilada desde o final do ano passado, diz estar na Cidade do Panamá à espera que o espaço aéreo venezuelano volte a abrir para ajudar e coordenar os esforços de emergência e reconstrução. Garante estar disposta a fazer o que for preciso para servir os venezuelanos. Corina Machado acusa o governo de Delcy Rodríguez de estar a barrar a entrada de apoio humanitário no país, bem como de jornalistas que querem cobrir o estado de catástrofe na Venezuela. Entretanto, são já 60 os portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Destas 60 vítimas mortais, 10 são crianças, segundo a última atualização. Há também 87 portugueses e lusodescendentes desaparecidos. Um balanço feito esta noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, também o número total de vítimas dos sismos na Venezuela foi atualizado. Estão já contabilizadas 1719 mortes, um número revelado ao final desta tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Jorge Rodríguez dá conta de uma subida também relativa ao número de feridos, ultrapassa já os 5 mil. Isto numa altura em que Paulo Rangel reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela. Numa entrevista à SIC, o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que o ministério vai avançar com 400 mil euros e fala na abertura de uma conta para que as pessoas possam contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer e, por isso, eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgadas contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem-

Nem burlas

...nem burlas. O ministério já pôs 400 mil euros para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno. Portanto, as associações da comunidade portuguesa. Temos já 257 mil euros e vamos reforçar isso.

O ministro dos Negócios Estrangeiros expressa ainda especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu absolutamente tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno, e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Portanto, estamos a falar de famílias, muitas delas, obviamente, que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas.

Declarações de Paulo Rangel, em entrevista esta noite à SIC Notícias. Na política nacional, o Livre admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo que esteja fora da liderança do partido. O Livre não exclui que o ainda co-porta-voz seja candidato a chefe de governo já nas próximas eleições legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo no congresso que se realiza em meados de julho. A concretizar-se, seria uma espécie de reedição do que aconteceu em 2022, quando nas eleições desse ano, Rui Tavares foi o candidato a primeiro-ministro do partido Livre, sem que fosse membro da direção, nem porta-voz do partido. Este é um tema que é aprofundado num artigo assinado pelo jornalista Miguel Pereira Santos. Faz esta hora manchete no site do "Observador". André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração. O presidente do Chega falava esta segunda-feira numa conferência de imprensa na sede nacional do partido e auxiliou-se dos dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam para um elevado crescimento da imigração entre 2021 e 2025, para dizer que tanto o PS como o PSD são responsáveis por este aumento exponencial e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o Pacto de Migrações e Asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este Pacto de Migrações e Asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes pra União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano só em pedidos de asilo, e mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar 20 mil euros por cada imigrante que recusam receber.

Declarações de André Ventura, que diz ainda que a prova dos nove vai acontecer sexta-feira, referindo-se à votação do decreto sobre a perda de nacionalidade, um decreto que foi considerado inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Na sexta-feira teremos mais uma vez essa prova de fogo. Vai ou não o Parlamento reconfirmar que quem comete crimes em Portugal deve perder a nacionalidade portuguesa? Aquilo que parece ser inaceitável, que alguém obtenha a nacionalidade portuguesa, cometa crimes e se mantenha português. PS e PSD permitiram e na sexta-feira provavelmente vão permitir que isto continue em Portugal.

Declarações de André Ventura esta tarde de segunda-feira na sede do partido. O PCP diz que com a derrota do novo pacote laboral, estão reunidas as condições para um novo caminho para o país. Uma posição defendida por Paulo Raimundo numa marcha de protesto no Porto. O líder comunista considera que a força da mensagem de luta contra este pacote laboral pode estender-se a outros setores.

O significado é muito maior do que aquilo que travou. Travou o pacote laboral e abre todas as condições para abrir um novo caminho. E este novo caminho não pode ser um caminho de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Esse caminho não pode ser um caminho do aumento brutal dos preços do custo de vida. Nós estamos perante esta coisa extraordinária, que nós já vivemos este filme noutras alturas, que é: os preços dos combustíveis sobem no mercado internacional, fazemos o lucky lucky na subida dos combustíveis nos nossos bolsos. As coisas, pelos vistos, tendem a baixar no plano internacional e custa a vir essa baixa nos nossos bolsos. Isto não pode continuar assim, não pode continuar esta política de habitação ao serviço da banca e da especulação. As casas sempre a subir aqui na cidade do Porto, e não só, as rendas sempre a subir. É preciso inverter este caminho. É preciso romper com este caminho e abrir um novo caminho.

É preciso abrir um novo caminho para o país, diz Paulo Raimundo, em declarações no Porto, num protesto que reuniu mais de 300 pessoas que assinalaram o chumbo da revisão do pacote laboral. Tempo ainda para falar de desporto. Grande surpresa no Campeonato do Mundo, a Alemanha está fora da competição, foi eliminada nas grandes penalidades pelo Paraguai. Os germânicos ficam assim pelos 16 avos do Campeonato do Mundo. Julio Enciso levou a seleção do Paraguai a vencer para o intervalo, com um gol aos 42 minutos. A Alemanha só conseguiu reagir no segundo tempo com um gol de Kai Havertz, o avançado do Arsenal, um igual ao fim dos 90 minutos, o período de prolongamento não teve grande história. O Paraguai manteve-se irrepreensível a nível defensivo e no fim, as grandes penalidades sorriram aos sul-americanos. O conjunto germânico falhou três penáltis e estendeu assim a passadeira para o Paraguai seguir para os oitavos de final. O Paraguai que tem como melhor registo em mundiais a presença nos quartos de final, isto em 2010, vai agora medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam esta terça-feira. Notícia de fecho deste jornal da 01:00 a.m, a informação regressa à 13h30. Até lá.