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Com a Diana Rosa. Começamos este jornal com essa reunião de urgência do Conselho Europeu. Já terminou. António Costa falou há instantes. O presidente do Conselho afirma que é do interesse de todos que se mantenham as boas relações com os Estados Unidos.

Em causa, a mais recente tensão entre Estados Unidos e Europa por causa da Gronelândia. António Costa falou há poucos instantes em conferência de imprensa, apoia a Dinamarca e a Gronelândia, elogia o abandono das novas tarifas por parte dos Estados Unidos e diz que a Europa vai cá estar para apoiar esse território.

"Europe and United States have a shared interest in the security of the Arctic region."

Ouvíamos aqui António Costa a dizer que a Europa e os Estados Unidos têm um interesse partilhado na segurança da região do Ártico, notavelmente trabalhando através da NATO. Vamos continuar a ouvir aqui António Costa.

"The Kingdom of Denmark and Greenland have the full support of the European Union. Only the Kingdom of Denmark and Greenland can decide on matters concerning Denmark and Greenland."

António Costa a acrescentar então que a Dinamarca e a Gronelândia têm apoio total da União Europeia, sublinhando que só eles podem decidir sobre assuntos que lhes digam respeito. Foi o que acabamos de ouvir do presidente do Conselho Europeu, que garantiu também que a Europa não vai baixar os braços. Diz que a União Europeia vai continuar a defender os respectivos interesses, vai também defender os seus Estados-membros, os cidadãos, as empresas, contra qualquer forma de coação. É o que realça António Costa, que garante: a Europa tem ferramentas para fazê-lo. O próximo encontro do Conselho Europeu está marcado para o dia 12 de fevereiro. Ainda sobre a Gronelândia, questionado a bordo do Air Force One, sobre qual é o conceito do projeto deste acordo para a Gronelândia, em que Donald Trump esteve a conversar com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, o líder norte-americano revelou que no espaço de duas semanas vai haver novidades.

É mais um voto para António José Seguro. Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, diz que vai votar no candidato apoiado pelo PS.

Por exclusão de partes.

Perante esta situação, e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que vota em António José Seguro, Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. E, portanto, como rejeito e repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção.

Ainda assim, em declarações à SIC, Mariana Leitão afirma que o partido não vai declarar apoio oficial a nenhum candidato por não se rever verdadeiramente em nenhuma das opções.

Antes de Mariana Leitão, foi Marques Mendes, o ex-candidato apoiado pela AD, revelou ao Expresso que vai votar em Seguro.

Considera que o candidato apoiado pelo PS é único nesta segunda volta. É o único, aliás, que defende os valores essenciais de um chefe de Estado: a democracia, a moderação e a vontade de ser presidente de todos os portugueses, sem exceção.

E seguimos ainda neste jornal com André Ventura. Não se mostrou surpreendido por esse apoio a Seguro por parte de Marques Mendes. Diz que é o sistema a funcionar.

Precisamente. Deixa até acusações de incoerência a Luís Marques Mendes por ter se mantido neutro na noite das eleições, no passado domingo, e agora mudar de posição e manifestar esse apoio ao candidato do PS.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é a estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, quer dizer, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança da opinião. Quer dizer, isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

As acusações não ficam só por Marques Mendes. Também António José Seguro acabou por ser mencionado por André Ventura. Em causa, o número de debates antes da segunda volta.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. Quer dizer, o candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

Ouvimos aqui André Ventura na Suíça, onde esteve reunido com apoiantes em Zurique. Diz que os imigrantes vão ser decisivos na segunda volta. O único frente a frente, dizer também que está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. André Ventura e António José Seguro vão, sim, debater. Este debate vai ter uma duração de uma hora e quinze minutos, é transmitido pela RTP, pela SIC e também pela TVI.

Luís Montenegro mantém o silêncio sobre as presidenciais.

Rejeita apoiar qualquer candidato, apesar dos apoios que têm surgido De várias áreas políticas, aqui nomeadamente António José Seguro, o primeiro-ministro prefere falar do atual presidente e ficar fora desses temas.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

E nada mais, diz Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem de uma reunião no Conselho Europeu.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou um novo alerta. Prevê que entre amanhã e sábado ocorra uma descida significativa das temperaturas com períodos de chuva e vento forte.

Que se vai traduzir num aumento do desconforto térmico, é o que adianta o IPMA num novo comunicado. A passagem de um sistema frontal associado a esta depressão Ingrid traz uma massa de ar polar. Os aguaceiros podem ser por vezes de granizo, acompanhados de trovoada, situação que se vai prolongar até sábado. Nos próximos dois dias, como já foi adiantado, vai nevar nas Terras Altas, regiões Norte e Centro. Há várias escolas fechadas nestas regiões, precisamente por causa da queda de neve. A acumulação de neve vai ser significativa, principalmente nas serras, o que acaba por ter um impacto significativo na circulação rodoviária e em várias atividades, em particular ao ar livre.

E a Proteção Civil já registou 130 ocorrências até ao final da tarde por causa do mau tempo.

Não há registo de vítimas. A maioria das ocorrências deveu-se, isso sim, a limpeza de vias, queda de árvores e inundações. As autoridades aconselham a que evite deslocações desnecessárias, também a que se afaste da zona costeira. A depressão Ingrid já colocou o continente sob aviso. As autoridades estão em elevado estado de prontidão.

Vamos ao desporto. Na Chéquia, o Porto empatou a uma bola com o Vitória Pilsen, partida a contar para a Liga Europa.

O empate ficou fechado mesmo perto do final da partida. Francesco Farioli não ficou muito contente com o resultado. O resultado ficou aquém do que esperava. No entanto, diz que os jogadores tiveram um bom desempenho.

Acho que tentámos com muita vontade, tentámos tudo. Terminámos com dois avançados, colocámos o Bednarek na frente. Então sim, no final a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. E estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente, um jogo que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 26, às 20h15. Vai ter relato em direto, como é habitual aqui na Rádio Observador. Falar também do Braga, que jogou para a Liga Europa, para a mesma competição, esta noite com o Nottingham Forest, clube ao qual venceu por uma bola a zero, graças a um autogolo da equipa adversária.

Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

O primeiro-ministro britânico, a primeira-ministra dinamarquesa e o secretário-geral da NATO discutiram os próximos passos a dar para reforçar a segurança no Ártico. De acordo com o gabinete de Keir Starmer, o primeiro-ministro falou hoje por telefone com Mark Rutte, numa conversa onde enfatizaram a importância do trabalho conjunto com os aliados. Afirmam que a Gronelândia é uma preocupação de toda a NATO. O governo da Venezuela está a planear abrir totalmente a produção de petróleo ao setor privado. É pelo menos a intenção do projeto de lei que foi anunciado na semana passada pela presidente interina e que foi hoje analisado pela primeira vez em Assembleia Nacional. A produção de petróleo estava até agora sob controle do Estado, mas agora esta nova lei pretende que as empresas privadas domiciliadas na República Bolivariana da Venezuela possam explorar o petróleo. Espera-se que o projeto de lei seja aprovado nos próximos dias.