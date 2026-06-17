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Vamos às notícias. Começa agora o Jornal da Meia-Noite, edição do jornalista José Rafael Lopes. José, Portugal já está em Houston, onde vai estrear-se no Campeonato do Mundo.

A Seleção Nacional mede forças com a República Democrática do Congo, jogo marcado para esta quarta-feira, às 18h, hora portuguesa. Na chegada a Houston, a seleção portuguesa tinha mais de 500 pessoas à espera, um clima de muita euforia. O momento que foi acompanhado pelo enviado especial do Observador aos Estados Unidos, o Miguel Cordeiro.

A Seleção Nacional já chegou ao Intercontinental, em Houston. Chegou por volta das 16h30, hora local. É adicionar seis horas para dar a hora de Portugal continental. A Seleção Nacional chegou num autocarro azul com a bandeira, um autocarro designado pela FIFA, tem também os patrocinadores desta competição. Chegou a seleção portuguesa sob forte apoio, eu diria cerca de 400, 500 pessoas junto a este hotel. Estão instaladas baias de segurança para impedir que estes adeptos se aproximassem dos jogadores, mas foi possível passar muito apoio, muito carinho à seleção portuguesa. Há muitos estrangeiros, muitos norte-americanos, adeptos de outros países que estão aqui para ver os jogadores da seleção portuguesa. E há também, naturalmente, portugueses que estão nos Estados Unidos para esse jogo frente ao Congo, que se joga esta quarta-feira. Tenho comigo Francisco Vilarinho. Francisco, estava a gritar muito pela seleção portuguesa.

Estava, sim. Não há nada como o nosso país. Vim pra aqui sem segundas intenções, sem bilhetes, vim pra aqui pra apoiar o nosso país, apoiar a nossa portugalidade. Não há nada como isto. Apoiar estes que são guerreiros, e espero que eles levem a taça pra casa, porque eles merecem, o Cristiano merece. Nós estamos aqui pra apoiá-los incondicionalmente, apoiá-los através de todos os jogos. Vou segui-los para todas as cidades. Acho que essa experiência só vou ter uma vez na vida, tinha mesmo que ser agora.

Então é uma experiência em que há confiança de que vai ser até o fim?

Eu tenho plena confiança que vamos acabar em New Jersey na final. Não há sequer uma dúvida na minha cabeça que isso vai acontecer.

Francisco, contava-me antes de falarmos aqui em direto que veio para Houston porque tem nos Estados Unidos da América uma amiga a trabalhar cá. Veio sem bilhete, mas a situação para este jogo frente ao Congo já mudou.

Nem sei como explicar, fiquei um bocado boquiaberto, sem palavras, porque estava aqui a gritar e vieram ter comigo, perguntaram se eu era português, porque estava aqui a gritar de forma muito efusiva e não sei como, acabaram de me oferecer um bilhete pro jogo amanhã. Tenho que agradecer ao Miguel pela amabilidade e pela gentileza dele. Fez-me, sem dúvida, o dia, a semana. Não tenho palavras sequer para agradecer.

É um bilhete conquistado pela voz.

É um bilhete conquistado pela voz, sem dúvida alguma.

Muito obrigado, Francisco. Corra bem, boa sorte também para o jogo de amanhã. Um adepto da seleção portuguesa que está precisamente em frente ao Hotel Intercontinental e que foi gritando o nome de todos os jogadores à medida que iam saindo do autocarro e assim que entraram todos os jogadores, recebeu a notícia de que tinha um bilhete para o jogo desta quarta-feira frente ao Congo. E assim foi, já tem um bilhete na mão para esta primeira jornada da seleção portuguesa no Mundial de Futebol.

A reportagem do Miguel Cordeiro, enviado especial da Rádio Observador e do Observador aos Estados Unidos, a acompanhar a Seleção Nacional e este adepto sortudo que ganhou um bilhete graças à voz, vai ser mais um no estádio lotado, onde Portugal enfrenta a República Democrática do Congo.

E quem não tem bilhete e não está em Houston pode sempre acompanhar o jogo na emissão especial da Rádio Observador. E ainda sobre o Mundial, temos Iraque e Noruega, jogam a esta hora.

É mais um encontro do Campeonato do Mundo, já com três gols nesta partida, sendo que, Diogo Varela, para já o jogo está no intervalo, mas temos a Noruega em vantagem com um bis de Erling Braut Haaland.

Inevitable. Aqui também com essa homenagem à mãe. Ele que é naturalmente mais conhecido apenas e só pelo apelido Haaland, mas que na camisola traz também o nome da mãe, Braut Haaland, já marcou dois nesta que é a estreia pela Noruega em Campeonatos do Mundo. Haaland, naturalmente, a seleção norueguesa já não vinha ao Campeonato do Mundo desde 1998, praticamente há 30 anos que não estava nestes palcos, regressou e claro, com o robô Erling Haaland já a marcar dois, pode, se calhar, tornar-se o primeiro hat trick desta edição do Campeonato do Mundo. Ainda não tivemos ninguém, José, a fazer três gols. Haaland ainda tem 45 minutos para pelo menos marcar um e alcançar o hat trick. Do lado iraquiano, gol de Ayman Hussein. Conseguiu empatar na altura, ao minuto 38. Haaland tinha marcado 10 minutos antes, só que aos 42, o mesmo Haaland a devolver a vantagem à Noruega. Apesar de tudo, a seleção do Iraque tem estado muito atrevida junto da baliza de Neerland a tentar vários remates, várias ocasiões para chegar novamente ao empate. Não aconteceu, mas foram 45 minutos de muito bom futebol.

Diogo Varela que está a acompanhar estes encontros do Campeonato do Mundo. A Noruega vai vencendo o Iraque por 2x1. Marcou Hussein para a equipe iraquiana, Haaland e Bizot para os vikings noruegueses. Antes deste encontro, a França venceu o Senegal por 3x1. Há mais dois jogos ainda durante esta madrugada. A Argentina joga com a Argélia às 2h e a Áustria mede forças com a Jordânia às 5h. Portugal estreia-se amanhã frente à República Democrática do Congo, jogo que arranca quando forem 18h. A seleção já está em Houston, onde vai pernoitar. Foi recebida em euforia por mais de 500 adeptos.

E será uma hora bem decente para nós. Finalmente, um jogo a uma hora conveniente. Na atualidade internacional, o Irão diz que vai responder de forma severa aos ataques israelitas hoje no sul do Líbano.

Pelo menos quatro pessoas morreram, várias ficaram feridas na ofensiva israelita, que continua apesar do memorando de entendimento acordado entre Washington e Teerão para pôr fim à guerra. O comando das Forças Armadas do Irão promete uma resposta dura se a situação não se alterar. De acordo com o exército de Teerão, Israel violou o cessar-fogo no Líbano 84 vezes desde que o entendimento foi anunciado na segunda-feira. Dizem que as Forças de Defesa de Israel continuam a cometer crimes e a massacrar o povo do Líbano.

E a ação de Israel pode mesmo afetar o memorando de entendimento entre Irão e Estados Unidos.

Posição defendida pelo major-general João Vieira Borges, que aponta os comportamentos de Israel como imprevisíveis. No Gabinete de Guerra, aqui na Rádio Observador, o major-general diz ainda assim que o memorando de entendimento é uma notícia positiva. Sublinha o major-general João Vieira Borges que o Irão foi capaz de resistir aos Estados Unidos e que sai fortalecido no Médio Oriente.

Houve, sobretudo, o atingir de um objetivo fundamental, que era a resistência. Resistir à maior potência mundial, aliada ao maior inimigo do Irão. Essa resistência inevitavelmente provoca uma maior união em torno de um objetivo que é fundamental para o Irão, a tal sobrevivência, e certamente que fortalece a componente militar do regime, designadamente a Guarda Revolucionária Islâmica, em torno de um líder que é um líder ferido, que é um mártir.

A análise do major-general João Vieira Borges no Gabinete de Guerra da Rádio Observador, a dar conta dos comportamentos imprevisíveis também de Israel.

A Marinha assumiu hoje uma falha interna na notificação de dois militares que recusaram embarcar no navio Mondego.

Mas negou qualquer tipo de atitude de desrespeito para com o tribunal. De acordo com a despacho a que a Lusa teve acesso, a segunda sessão de julgamento, que estava agendada para esta quarta-feira, foi adiada uma vez que o chefe do Estado-Maior da Armada não notificou em tempo útil os dois militares convocados como testemunhas. O Tribunal Central Criminal de Lisboa considera que o almirante Nobre de Sousa comprometeu os trabalhos do julgamento, condenando o chefe do Estado-Maior da Armada a uma multa de mais de €800. Esta é já a segunda alteração desta segunda sessão do julgamento, que chegou a estar marcada para o dia 6 de maio. Em março de 2023, o navio Mondego falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, na Madeira, depois de quatro sargentos e nove praças se terem recusado a embarcar. Alegaram razões de segurança, episódio que deu origem a dois processos judiciais.

E o CHEGA admite avançar com uma proposta de reforma para a Segurança Social.

Hipótese colocada esta noite por André Ventura, quando questionado sobre se estaria disposto a dar a mão ao governo para reformar o sistema da Segurança Social. André Ventura diz que prefere ir mais longe, mas também não se esquece daquela que é uma das bandeiras do partido, o fim das subvenções vitalícias dos políticos.

Nem é dar a mão ao governo, eu até admito mais. Eu admito que seja o CHEGA a propor uma reforma da Segurança Social. Nós queremos, por um lado, diminuir a idade da reforma, e isso parece-nos importante, mas também somos coerentes. Nós também queremos limitar pensões milionárias. Isto é uma coisa que a direita não tem coragem de dizer. Nós tivemos. Dizer que pessoas que recebem pensões de €5.000, de €6.000, de €7.000, devem ter uma limitação e um teto. Isto obriga a uma reforma da Segurança Social, porque num país em que muitos recebem €500, €600, €700, ver pessoas a ganhar 10 mil e terem trabalhado 10 anos ou 15, é uma injustiça e uma imoralidade.

André Ventura em entrevista na SIC Notícias, onde o líder do CHEGA deixou claro que a reforma da Segurança Social é tão importante como a redução da idade da reforma.

E é agora, 12h11, que outras notícias marcam a atualidade, José.

O SNS vai dispor de um novo centro de dados até o final deste ano. Vai assegurar, a partir de Évora, uma redundância em tempo real com o data center que atualmente funciona no Porto. Em causa está o investimento de cerca de €15 milhões, financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, deverá estar operacional até ao final de 2026. O Sporting goleou o Benfica no segundo jogo da final da Liga Portuguesa de Futsal. Os leões ganharam por 8x2, empataram a série num jogo em que até estiveram a perder por 1x0. Benfica e Sporting voltam a medir forças no domingo, em casa do Benfica. O quarto jogo joga-se no Pavilhão do Sporting. Caso seja necessário, um quinto e derradeiro encontro para decidir quem é o novo campeão de futsal português está agendado para o dia 28, no Pavilhão do Estádio da Luz.

E é o ponto final no Jornal de Meia-Noite, edição do jornalista José Rafael Lopes, que está de saída por hoje, mas regressa amanhã, certo?

Amanhã estou de folga, Rita.

Então boa folga, aproveita.

Obrigado.

Aproveita porque vai estar muito bom tempo, 32º de máxima em Lisboa, para caso quiseres fazer. E o jogo de Portugal, pois é. E assim fechamos o Jornal de Meia-Noite. As notícias regressam atualizadas já com Miguel Pina Andrade. Deixe-se ficar conosco já a seguir, porque sim, não é resposta. Eu sou a Rita Camarneiro e também estou de saída. Boa noite, durma bem.