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O Observador, são 10h. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O PSD admite alterar detalhes da nova Lei da Nacionalidade, mas sem prescindir de pontos essenciais. O Chega diz que não tem razões para inviabilizar a proposta, mas ainda assim deixa avisos.

Já o PS quer refletir, por isso pediu o adiamento do debate sobre a Lei da Nacionalidade, que estava marcado para esta manhã. Informação apurada pelo Observador, que sabe também já a nova data para o debate. Daqui a uma semana, dia 22 de outubro, na Comissão de Assuntos Constitucionais. A nova proposta para a Lei da Nacionalidade foi o tema do Explicador desta manhã. António Rodrigues diz que o PSD considera que não há inconstitucionalidades, mas realça também que o governo quer aprovar uma lei que seja apreciada por todas as bancadas.

Estamos disponíveis para conversar com todos na comissão, sem ser na comissão, para podermos encontrar aqui uma plataforma de entendimento, como dizia, transversal. Não queremos uma lei aprovada apenas e só por uma parte do Parlamento. Gostaríamos de aprovar de uma forma generalizada esta lei, estendendo o convite às outras bancadas para apresentarem também propostas que possam contribuir para isto.

Mas não corre o risco de ficar demasiado descafeinada esta lei?

O facto de nós nos mantermos disponíveis para discutir estas matérias não quer dizer que vamos prescindir daquilo que são os princípios gerais que estiveram presentes aquando da sua elaboração e da sua apresentação inicial.

Em resposta ao social-democrata António Rodrigues, a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, pede ao governo que não descaracterize a atual proposta da Lei da Nacionalidade.

Se nós acharmos que essa descaracterização existe, nós não viabilizaremos a lei. E eu tenho alguma dificuldade em acreditar que o Partido Socialista se vai aproximar mais daquilo que são as propostas que estão neste momento em cima da mesa, porque simplesmente eles são contra. E acho difícil aprovar as propostas do Partido Socialista. Para nós, é essencial aumentar o tempo de residência em Portugal para conseguir a nacionalidade. É essencial que pessoas que cometam crimes, que não conheçam a língua portuguesa, pessoas que não respeitem os portugueses, não possam ter acesso à nacionalidade portuguesa.

Os avisos da deputada do Chega, Cristina Rodrigues, avisos ao PSD. O governo deixa cair a aplicação de efeitos retroativos na nova proposta para a Lei da Nacionalidade, mas mantém a regra da perda de cidadania para quem cometa crimes muito graves, assim como o aperto das regras para a concessão da nacionalidade portuguesa. O Presidente da República avisa que só vai pronunciar-se sobre a lei quando for votada no Parlamento. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa deixou ontem em aberto a possibilidade da lei ser novamente enviada para o Tribunal Constitucional.

Este é um assunto em destaque a esta hora no site do Observador. Passamos para o Orçamento do Estado, porque o PS aprovou a abstenção na votação. José Luís Carneiro fala numa abstenção exigente, quer garantir que o país tem estabilidade, mas reforça que este não é o orçamento do PS.

O sentido da votação pela abstenção foi aprovada numa reunião do Partido Socialista que terminou já de madrugada. O sentido de voto vale para a generalidade, mas deve estender-se também à votação final global. José Luís Carneiro diz que toma esta decisão em nome da estabilidade. João Gama.

Palavra dada, palavra honrada. José Luís Carneiro dá luz verde ao Orçamento do Estado e faz lembrar António José Seguro.

Assumimos assim o que designamos como uma abstenção exigente no Orçamento do Estado, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável.

Uma abstenção exigente em 2025, à imagem de uma abstenção violenta em 2011. O PS abstém-se, mas deixa críticas ao orçamento.

Assumimos, sem tibiezas, que este não é o orçamento do PS.

José Luís Carneiro dá luz verde para governar e do lado de quem governa, não quer ouvir desculpas.

Para que se possa concluir a execução no próximo ano do plano de recuperação e de resiliência, sem dar qualquer pretexto para qualquer invocação de desculpas por parte do governo da AD.

O PS viabiliza o documento na votação na generalidade, mas na votação final global, José Luís Carneiro diz que depende do que acontecer na especialidade.

A abstenção é para o conjunto do orçamento, mas é evidente que vai depender também muito da forma como o governo olhar para os partidos, neste caso para o Partido Socialista, em sede de diálogo na especialidade. Mas como digo, nós não fazemos depender a nossa opção política de o governo aceitar ou não as nossas orientações.

Orçamento alvo de discussão, mas não só. Quanto às eleições autárquicas, a avaliação foi positiva, apesar das críticas de quem não estava na sala, como Duarte Corda.

É sempre possível termos leituras diferentes. Aliás, alguém me dizia que há 30 maneiras de olhar para o resultado de umas eleições autárquicas. Aquilo que eu quero dizer e que posso dizer é que no grupo parlamentar e aqui na Comissão Política Nacional foi unânime o reconhecimento dos grandes resultados.

Até porque o papel do secretário-geral é mesmo esse.

Cumpre-lhe dar ânimo e puxar pela moral das tropas.

Apenas um tema ficou fora da agenda da Comissão Política Nacional do partido, o apoio formal a António José Seguro.

João Gama, com a reunião do Partido Socialista, que terminou já de madrugada. Na análise, o editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Garrapatoso, considera que com esta decisão, o PS transmite uma mensagem de sensatez.

O Partido Socialista precisa de tempo para se reencontrar e para perceber que caminhos é que deve seguir daqui em diante e, portanto, também com a grande ajuda do governo, que descafeinou muito este orçamento, retirou tudo que poderia ser problemático para o Partido Socialista. José Luís Carneiro toma a decisão mais sensata e mais racional, que é contribuir para a estabilidade e permitir ao governo Que vá executando as suas políticas e depois ser julgado por elas, sem desculpas e sem que possa sempre acusar a oposição de criar bloqueios à governação, que foi, no fundo, o que fez Luís Montenegro com ganhos eleitorais evidentes.

Miguel Santos Carrapatoso considera ainda que ao propor o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, Carneiro está a devolver uma certa normalidade ao Partido Socialista. A análise foi feita esta manhã aqui no "E o Vencedor É".

No Médio Oriente, o exército de Israel abriu fogo em várias zonas da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor.

Esta notícia é avançada pela Agência EFE, que fala em disparos feitos a partir de tanques e drones das Forças de Defesa de Israel. Foram atingidas tendas de refugiados, mas para já não há relato de vítimas. Ontem já tinham sido noticiados incidentes, incluindo a morte de três civis palestinianos. Isto, apesar do acordo de cessar-fogo, que foi formalizado esta semana. Também esta madrugada, Donald Trump avisou que o Hamas tem de largar as armas. É uma ameaça, entretanto, já repetida pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

São agora 10h07, já a seguir chegou o Contracorrente. Antes, Carla, que outras notícias estão em destaque?

Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto em Cascais. O turista que morreu foi esfaqueado, a outra vítima foi levada para o hospital. Aconteceu esta madrugada junto à Igreja dos Navegantes, no centro da vila. Os três suspeitos fugiram numa viatura. A notícia foi avançada inicialmente pelo Correio da Manhã. Já foi confirmada à Agência Lusa por uma fonte da PSP. Há mais dois agentes da PSP constituídos arguidos no caso da morte de Odair Muniz, um despacho do Ministério Público com data de 1 de outubro, em que mais dois agentes da PSP são acusados, neste caso, de falsidade de testemunho. A notícia é avançada pelo jornal Público. Em causa estão as expressões contraditórias sobre o uso ou não de um punhal por parte de Odair Muniz. Até agora, o polícia que matou o cabo-verdiano era o único arguido no processo. O julgamento ia começar hoje, mas foi adiado para a próxima semana, para dia 22. Donald Trump atribuiu a mais alta honra civil dos Estados Unidos a Charlie Kirk, o ativista assassinado a tiro no último dia 10 de setembro. A cerimônia de atribuição da Medalha Presidencial da Liberdade coincide com o dia em que Charlie Kirk faria 32 anos. Agora imaginem estarem muito bem em casa e um satélite da NASA aterrava no vosso quintal.

Aterrava, mas...

Devagarinho, obviamente.

A aterrar assim suave.

Pousava.

O problema deve ser esse.

Ou caía.

O problema é estares em casa e de repente tens-

E vais com o satélite.

Tens um satélite em cima.

Não interessa como é que ele chega.

Eu, sinceramente, não dava jeito.

Desde que eu não tenha roupa estendida, está tudo bem. Eu trago qualquer coisinha, uma buchazita. E aquelas couves que tu estás a plantar para o Natal.

Como é que é com o outro? Aborrece, não é?

Aborrece, é aborrecido. Vi uma mulher no Texas que ficou muito aborrecida. Primeiro, viu um paraquedas no céu, depois percebe que um equipamento da NASA tinha aterrado.

Mas vinha de paraquedas.

Imagina, vinha de paraquedas. Foi suave, foi uma aterragem suave. Ligou para o xerife. A NASA também percebeu que aquilo tinha saído fora do radar e deu conta do desaparecimento de um equipamento para astronautas. E mais tarde, um investigador da Agência Espacial Norte-Americana explicou que este equipamento que tinha sido lançado no Novo México apanhou a vela de volta.

Claro. Imagina o astronauta a dizer para o outro: "Ó Manel, acho que perdeste aí qualquer coisa".

Mas houve prejuízos, Carla?

Não, prejuízos não. O homem queria sair para o trabalho e teve que ligar a dizer que não conseguia sair porque tinha uma nave.

Não conseguia fazer a manobra. Tem aqui um satélite. Olha, desculpa, nenhum patrão vai acreditar nessa história.

Ó Manel, inventa lá outra.

Mas foi assim que aconteceu. Inconvenientes.

Inconvenientezinho.

Uma coisa.