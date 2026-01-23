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As notícias com Carla Jorge Carvalho. Cinco distritos em Portugal continental estão sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A Proteção Civil está em prontidão máxima, mas até às 8h só foram registadas 81 ocorrências.

E a maioria é quedas de árvores. As regiões Norte e Centro do país têm sido as mais afetadas. Os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto e Viseu estão sob aviso vermelho desde a meia-noite. O mais recente ponto de situação foi feito pelo oficial de operações da Proteção Civil, José Costa.

Temos o registo de 81 ocorrências relacionadas com a meteorologia adversa, 39 quedas de árvore, 23 limpezas de via, nove quedas de estruturas e 10 movimentos de massas. As regiões mais afetadas foram a região Norte, que teve o registo de 50 ocorrências, depois na região Centro verificaram-se 15 ocorrências, na região dos Beira Litoral foram 11 ocorrências, no Alentejo quatro ocorrências e, por fim, na região do Algarve, apenas uma ocorrência.

O oficial de operações da Proteção Civil, José Costa, à Rádio Observador. A Proteção Civil apela à população para que evite as zonas costeiras, sobretudo a partir das 18h, quando a costa ocidental de Portugal continental entra em alerta vermelho por causa da agitação marítima.

Há muitas escolas fechadas no norte do país. Por exemplo, em Chaves, todas as escolas estão sem aulas e os transportes escolares também estão suspensos.

E são assim já sete os municípios do distrito de Vila Real com aulas suspensas por causa da queda de neve. Em comunicado, a autarquia justifica a decisão com razões de prudência e salvaguarda da segurança. Também em Vila Real, o mesmo cenário verifica-se nos concelhos de Boticas, Montalegre, Montinho de Basto, Valpaços e Ribeira de Pena. Ainda a norte, no distrito de Braga, as escolas também estão fechadas em Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. No centro, em Viseu, mais precisamente em Resende, Cinfães e Castro Daire, as escolas também não abriram portas.

E o presidente da associação que representa os diretores das escolas públicas alerta: há várias escolas que precisam de obras de requalificação.

Filinto Lima explica que a decisão de fechar escolas é tomada pelos estabelecimentos de ensino, articulados com as autarquias e as autoridades. Diz que o melhor é jogar pelo seguro, mas ainda assim lembra que várias escolas têm problemas estruturais e, por isso, pede urgência ao governo nas obras de requalificação.

O que nós pedimos ao Ministério da Educação, e isso está a acontecer e vai acontecer, é que requalifique as escolas. Ainda há bastantes escolas que, devido ao frio, por exemplo, os alunos têm que ir mais protegidos de suas casas com um tipo de roupa muito propício a esta época, que é a época do inverno. Nós queríamos é que as escolas tivessem mais conforto térmico para que os nossos alunos e os nossos professores pudessem ter bem-estar durante a realização das aprendizagens.

O apelo é deixado por Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Já nos transportes, continua interrompida a circulação ferroviária na Linha do Minho, por causa da queda de uma árvore. A neve obrigou também a cortar a estrada municipal que liga Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu.

E na política, há uma nova sondagem que coloca António José Seguro como favorito na corrida à Belém. O candidato apoiado pelo PS consegue atrair a maioria dos eleitores de Marques Mendes e de Gouveia e Melo para a segunda volta.

É o que mostra o estudo da Intercampus para o "Correio da Manhã" e o "Jornal de Negócios". Mais de 72% dos inquiridos que votaram em Marques Mendes e no almirante admitem agora votar em António José Seguro. Ventura só atrai 7% dos votos de Gouveia e Melo e 3% dos votos de Marques Mendes. Contas feitas, o candidato socialista é mesmo o preferido de mais de 60% dos inquiridos. Ventura tem 24,5% das intenções de voto.

Carlos Moedas, Assunção Cristas e Mariana Leitão dizem que vão votar em António José Seguro, mas é um apoio que surge sem entusiasmo.

É o que diz o presidente da Câmara de Lisboa, que anunciou hoje, em declarações ao "Expresso", que vai votar em Seguro pela capacidade que o socialista tem de não dividir a sociedade portuguesa. O mesmo fez Assunção Cristas num artigo de opinião no "Expresso". A antiga líder do CDS escreve que é tempo de unir a direita humanista, moderada, tolerante e democrática no único voto possível e que por isso escolhe António José Seguro. São personalidades do PSD e do CDS, às quais se juntou também ontem Mariana Leitão. A líder da Iniciativa Liberal anunciou que vai votar em Seguro, mas que o faz a título individual. A IL continua sem apoiar nenhum dos candidatos.

O advogado Miguel Pereira Coutinho considera que não há razões para a instauração de um processo na Justiça depois da queixa de Luís Montenegro contra o autor de uma publicação nas redes sociais. Já o humorista Ricardo Araújo Pereira entende que o conteúdo do tweet é obviamente satírico.

O assunto esteve em discussão no "Explicador" desta manhã. O primeiro-ministro anunciou que vai apresentar queixa contra o autor da conta Vox Vargas, que fez uma publicação com uma suposta mensagem enviada por Luís Montenegro a Donald Trump. Em comunicado, o gabinete do chefe do Governo alega desinformação, enquanto o autor do tweet diz que se trata de um conteúdo satírico. Esta manhã, o advogado Miguel Pereira Coutinho diz entender o argumento de Luís Montenegro.

Uma coisa é, por exemplo, se eu for a uma página de internet que é identificada como sátira ou, por exemplo, uma coluna de jornal a que eu acedo e vejo que, de facto, aquilo tem um contorno humorístico, contorno de sátira. E depois, nesse sentido, eu identifico aquilo com o enquadramento que o próprio autor quis dar. A partir do momento em que isso depois é disseminado, pode, de facto, levar a uma desinformação. Acho que, nesse caso, o primeiro-ministro pode e deve tomar uma posição

Ainda assim, Miguel Pereira Coutinho entende que o gabinete do Primeiro-Ministro deveria ter reagido de outra forma, uma vez que, na opinião do advogado, este processo não tem pernas para andar.

Não me parece. Uma coisa é, por exemplo, aquilo que se justificaria era o gabinete de comunicação tentar sensibilizar.

Isso é ser um desmentido.

Fazer um desmentido ou esclarecimento público. Fazer com processos, acho que estamos a caminhar para um caminho que se calhar não é exatamente o que nós queremos.

Esta manhã ouvimos também Ricardo Araújo Pereira, que alerta para o perigo de se controlar ou tentar controlar os conteúdos humorísticos.

A questão é a seguinte: aquele autor pretende desinformar? A melhor estratégia para desinformar em Portugal é fazer uma publicação em inglês. Segundo ponto: realmente, se a gente concorda que olhando para aquilo, a gente percebe que se trata de uma peça ostensivamente satírica, nós podemos concluir que há pessoas que vão pensar que aquilo é verdadeiro. Certo, mas essas pessoas estão enganadas. Se nós dizemos que é ilegítimo fazer aquilo porque pode enganar pessoas que não sabem interpretar sátira, isso é um precedente perigoso, porque deixa nas mãos de pessoas que não percebem sátira, que passam a definir aquilo que pode e não pode ser dito em público.

Sobre o assunto, o Observador questionou o gabinete do Primeiro-Ministro sobre o tipo de queixa que vai apresentar, se pela via criminal ou civil, e se o vai fazer em nome próprio ou do governo. Até ao momento, ainda não obtivemos resposta. O autor do post, Luís Vargas, não quis prestar mais declarações, além do que já foi dito no comunicado publicado nas redes sociais.

E já foi retomada a circulação dos comboios na Catalunha depois do acidente que resultou na morte do maquinista. É o que adianta a empresa que fornece o serviço ferroviário na região.

A circulação estava suspensa desde terça-feira à noite, na sequência desse descarrilamento, que além da vítima mortal, provocou também 37 feridos. Em causa, um muro que desabou sobre a ferrovia. Este foi um dos vários acidentes que aconteceram em Espanha nos últimos dias. O primeiro causou mais de 40 mortes no sul do país. Nesta altura estão a ser ainda apuradas as causas. O especialista em ferrovia, João Cunha, acredita que a investigação pode dar origem a novos procedimentos de segurança e considera que se a causa principal do acidente se comprovar, um carril partido, Portugal tem procedimentos de segurança que salvaguardam estas situações.

A confirmar-se a causa principal do acidente, Portugal tem procedimentos estabelecidos. Há uma verificação periódica da rede com ultrassons para detetar as fissuras. As fissuras são aquilo que mais tarde, tipicamente em evolução lenta, acabará por desaguar num carril partido, se nada se fizer. Portanto, à primeira vista, não vejo nada de muito novo que possa ser trazido para Portugal, mas eventualmente o relatório do acidente pode dar luz sobre outros fatores.

Análise de João Cunha sobre os acidentes ferroviários em Espanha dos últimos dias, numa altura em que já foi retomada a circulação de comboios na Catalunha.

O especialista em ferrovia foi o convidado da história do dia de hoje. O episódio já está disponível em podcast. É também o tema do Contracorrente, que começa já a seguir. Antes disso, Carla, que outras notícias marcam esta manhã?

A antiga CEO da TAP reclama justiça por ter sido demitida sem fundamento. É o que considera Christine Ourmiere-Weidner, que tem o processo contra a transportadora aérea portuguesa pendente desde 2023. A empresária francesa contesta a exoneração por justa causa, anunciada pelo governo de António Costa. Num artigo assinado no semanário Expresso, Weidner sublinha que a demora da Justiça neste processo não é neutra, mas sim política. Já começou a reunião trilateral em Abu Dhabi, entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Se for necessário, Moscovo assegura que a reunião pode continuar até amanhã. O presidente ucraniano confirma aos jornalistas que as questões territoriais vão ser o tema central do encontro. É a primeira vez que Estados Unidos, Ucrânia e Rússia estão juntos na mesma sala desde a invasão por parte de Moscovo do território ucraniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão critica o presidente Volodymyr Zelensky, por ele ter apoiado a intervenção norte-americana em Teerão. Diz, e passo a citar: "O mundo está farto de palhaços". O diplomata dirigiu-se hoje ao líder da Ucrânia deixando críticas, além das acusações de apoio a uma agressão ilegal. O líder da diplomacia de Teerão acusa Zelensky de esgravatar os bolsos dos contribuintes americanos e europeus para encher os bolsos de generais corruptos. Críticas duras do responsável do Executivo da República Islâmica do Irão.