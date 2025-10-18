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Edição das 11 com Luís Soares. Começamos com as eleições presidenciais. Henrique Gouveia e Melo avisa que Luís Marques Mendes vai ficar com uma dívida ao PSD se for eleito presidente da República e que essa dívida vai ser cobrada.

E é a segunda vez na mesma semana que o almirante deixa vários recados aos adversários presidenciais. Na apresentação do manifesto político da sua candidatura, Henrique Gouveia e Melo defendeu que um presidente não pode ser um cavalo de Troia de um partido, um cata-vento ou um populista. Agora, o almirante concretiza, em entrevista à Agência Lusa, diz que esse cavalo de Troia tem um nome: Luís Marques Mendes.

A pior coisa que pode acontecer ao sistema partidário muito fragmentado é ter um cavalo de Troia, um partido conseguir meter um cavalo de Troia na presidência. Esse cavalo de Troia pode fazer duas coisas: está lá para validar tudo o que o partido faz ou está lá para, na primeira oportunidade, encontrar uma situação para deitar abaixo aquela governação. O doutor Marques Mendes pode dizer que não é do PSD, que é independente, etc. Sem o PSD, não seria eleito. Portanto, ele vai ficar com uma dívida ao PSD e essa dívida vai lhe ser cobrada.

Os avisos e as críticas de Henrique Gouveia e Melo a Luís Marques Mendes, em entrevista à Agência Lusa.

O candidato a Belém diz ainda que Mário Soares tem o modelo de presidente da República em que mais se revê, Luís.

O almirante destaca dois nomes que passaram pelo Palácio de Belém, Ramalho Eanes e Mário Soares. Nesta entrevista, Gouveia e Melo diz que sem os dois, Portugal não teria a democracia que tem nos dias de hoje.

O presidente que eu mais gostei e que me revejo nele, por diversas coisas, até como ser humano, é o presidente Mário Soares. Acho que foi verdadeiramente um presidente, para além do que seria destes presidentes civis. Acho que o presidente Ramalho Eanes foi importantíssimo numa fase da democracia e logo a seguir, super importante o presidente Mário Soares. Sem estes dois presidentes, nós não teríamos a democracia que temos hoje.

Nesta mesma entrevista, o almirante critica o que considera ser uma tortura lenta dos atores políticos em processos judiciais. É assim que responde quando questionado sobre o caso que envolve a Spinonviva e também o Luís Montenegro. O candidato presidencial mostra-se indignado com situações em que os políticos são mantidos em lumbrando.

Quando há um ator político que, de alguma forma, existe uma suspeita criada sobre esse ator político, esse processo deve andar o mais rapidamente possível para dirimir se esse ator político deve ou não continuar na política ou não. Não é prolongar o processo, tipo uma tortura lenta, que tortura duas coisas: não tortura só o político, como tortura o sistema político.

As críticas de Gouveia e Melo à Justiça portuguesa, preferia ver uma Justiça com uma velocidade constante e não altos e baixos midiáticos em função de períodos eleitorais.

E ontem André Ventura reforçou as críticas precisamente contra Henrique Gouveia e Melo, diz que o almirante é o candidato do Partido Socialista.

A presidente do CHEGA e também candidato a Belém quer perceber se está a combater com um adversário antissistema, fora do sistema, ou um candidato alinhado com o Partido Socialista.

Quer dizer, o almirante Gouveia e Melo tornou-se no candidato do Partido Socialista nestas eleições. É contra a lei dos estrangeiros, é contra a lei que proíbe as burcas no espaço público, diz que o ódio está a tomar conta da sociedade. Quer dizer, eu ainda o vou ver ao lado da Mariana Mortágua e do Rui Tavares a desfilar pela Avenida da Liberdade, só falta isso. Portanto, eu acho que o país precisava de clarificar isto antes das eleições presidenciais. Quem é o almirante Gouveia e Melo? Quer dizer que eu vi hoje ir buscar o apoio a um autarca socialista e dizer que é contra as restrições à imigração.

André Ventura ontem à noite, à entrada para uma conferência dos Patriotas pela Liberdade, grupo europeu de extrema-direita.

E Luís, continuamos a falar da corrida a Belém, até porque a esta hora Catarina Martins apresenta a candidatura à Presidência da República.

Numa mensagem enviada aos apoiantes, a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda diz que encabeça uma candidatura de esperança e confiança no futuro, candidatura essa que vai ser apresentada a esta hora nas Galerias Geraldes, no Porto, onde está a repórter Maria Rego. Maria, vais acompanhar essa apresentação. Já está a começar ou ainda não?

Ainda não, aguardamos a qualquer momento a chegada de Catarina Martins, precisamente aqui a este espaço, onde já vemos algumas dezenas de pessoas que vão também aguardando com essa expectativa para este anúncio da candidatura à Presidência da República. Por aqui vemos cravos vermelhos, vemos também vários cartazes que indicam então esse apoio também do Bloco de Esquerda a esta candidata, que é precisamente também eurodeputada por este partido. Mas como dizia, aguardamos então a qualquer momento. Estou precisamente a tentar perceber se estará para breve, mas ainda não se encontra aqui Catarina Martins para esse anúncio que estava agendado agora para as 11h00.

Ainda está um pouco atrasado, mas a Maria Rego vai acompanhar este anúncio de Catarina Martins, a apresentação oficial da candidatura à Presidência da República, que decorre nas Galerias Geraldes, no Porto

O presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa diz que são poucas as mulheres que usam burkas em Portugal. Defende que a proibição do uso de véus que tapam o rosto não faz sentido.

Em reação à decisão tomada ontem pela Assembleia da República, a direita aprovou a proposta do Chega que proíbe a ocultação do rosto em espaço público, uma decisão que está sendo recebida com críticas. Ao Observador, o presidente da Comunidade Islâmica explica que os véus não são obrigatórios no Islão, é uma questão de livre escolha da mulher. Já o imã da Mesquita Central de Lisboa considera, em declarações à Agência Luz, que a lei é uma forma velada de atacar os imigrantes. David Munir acusa os políticos de taparem os olhos aos portugueses com uma nova legislação e com discurso anti-imigrantes, uma vez, em vez de resolverem os problemas do país. Também a Amnistia Internacional Portugal veio condenar a aprovação deste projeto de lei do Chega. A Amnistia considera que é discriminatório e que viola os direitos das mulheres. De resto, também a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público emitiram pareceres negativos, alertam para a existência de irregularidades legais e até de inconstitucionalidades.

E este vai ser o tema em destaque do Explicador, já a seguir, depois das 11h, com os convidados Pedro Delgado Alves, do PS, e Cristóvão Norte, do PSD. Luiz, destaque ainda para as eleições autárquicas do passado domingo. Já foram contados todos os votos na cidade de Lisboa. O Chega ficou à frente da CDU, mas apenas por três votos.

São números avançados pela CNN Portugal. Foram validados os 61 boletins de voto antecipado na freguesia de São Domingos de Benfica, que tinham sido dados como nulos por não incluírem o quadrado para assinalar o voto na candidatura do Chega. Depois da decisão tomada em sede de assembleia de apuramento geral, o Chega confirma assim o terceiro lugar na maior autarquia do país. No ato eleitoral, o Chega ficou à frente da CDU por 11 votos, mas essa distância fica agora mais curta. Estes três votos de distância valem a candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas, dois vereadores, enquanto a CDU elege apenas João Ferreira. A CDU pode ainda pedir ao Tribunal Constitucional a recontagem, para já, e apesar do pedido da Rádio Observador, a CDU ainda não quer reagir a estes resultados.

11 horas e 7 minutos, a seguir Explicador na Rádio Observador. Antes, Luiz, há outras notícias em destaque.

O Hamas não garante que vá desarmar a Faixa de Gaza. Lembra que a questão teria de envolver outros grupos armados. O desarmamento do grupo palestiniano está previsto na segunda fase do acordo de cessar-fogo, mas um alto funcionário do Hamas, citado pelo jornal Haaretz, sublinha que a presença do grupo em Gaza é necessária para proteger a entrega de ajuda humanitária. Hoje também é notícia que Israel identificou o corpo do refém que foi ontem entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha. Mais de duas mil ações de protesto são esperadas nos 50 estados norte-americanos, em resposta às medidas tomadas por Donald Trump. Protestam contra aquilo que chamam de uma agenda autoritária do presidente norte-americano, marcada por rusgas contra imigrantes, envios de tropas federais para as cidades. Esta é a segunda vaga de manifestações do movimento No Kings. A primeira teve lugar em junho e juntou mais de 5 milhões de pessoas. No desporto, o Benfica venceu ontem à noite o Desportivo de Chaves por 2x0. Segue em frente na Taça de Portugal. Foram dois gols do avançado Pavlidis. Hoje é vez do Porto e do Sporting entrar em campo. Primeiro, são os Dragões, que jogam frente ao Siluricense, jogo marcado para às 18h. Depois, o Sporting, que joga às 20h15, enfrenta o Paços de Ferreira. Entretanto, João, não sei se já soubeste, mas foi criada uma madeira que é 20 vezes mais forte do que o aço.

Não estou a par. Explica-me tudo. O que é que se passa?

Chama-se Superwood. É uma madeira que pode fazer com que nunca mais tenhamos, por exemplo, que trocar móveis.

Ai, que boa notícia!

É verdade. É que com o tempo, como sabemos, a mobília estraga-se, acabamos por ter de comprar nova. Mas uma empresa norte-americana desenvolveu um novo tipo de madeira, mais resistente, mas também mais leve e que dura muito mais tempo do que uma madeira normal.

Ou seja, estás me a querer dizer que o futuro das construções pode estar nas árvores?

Sim, é uma madeira tão forte que já se está a ponderar usar esta superwood, esta supermadeira, para fazer pisos e revestimentos. Os criadores até projetaram um edifício inteiro construído apenas com este tipo de madeira. Esperemos é que não tenha fartas para não nos deixar nesta supermadeira.

Vou pesquisar mais sobre isto, não sabia.

Mais forte que o aço, 20 vezes mais forte que o aço.

Jornal das 11, com Luiz Soares.