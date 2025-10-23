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Está no ar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Viterbo. Miguel, já vamos conhecer essa notícia conhecida na última hora, que dá conta de buscas à Autoridade Nacional de Proteção Civil, lideradas pelo Ministério Público, mas antes as reações à morte de Laborinho Lúcio.

O antigo ministro da Justiça do primeiro governo de Cavaco Silva, que morreu esta madrugada aos 83 anos, integrou mais recentemente a comissão responsável pela investigação de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. O primeiro-ministro destaca o exemplo de dedicação à causa pública na rede social X. Luís Montenegro enaltece o sentido de participação cívica e política de Laborinho Lúcio.

E o antigo chefe do governo e presidente da República, Cavaco Silva, também já reagiu à notícia da morte do antigo ministro.

Para lembrar a verticalidade moral do escolhido por Cavaco Silva para assumir a pasta da Justiça. Numa nota enviada à Agência Lusa, o antigo presidente da República lembra também o sentido de humor de Laborinho Lúcio e o papel que teve na reforma do Código Penal e Código de Processo Civil.

E a antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, recorda Álvaro Laborinho Lúcio como alguém humanista e generoso.

Sublinha também a ligação à cidade natal, Nazaré, e a importância sob o ponto de vista cultural.

Ele introduziu uma vertente cultural que entendia absolutamente necessária à formação dos magistrados. Do ponto de vista cultural, ele deixa obra, mas do ponto de vista humano, todas as palavras seriam redutoras, porque ele era, de facto, uma pessoa de uma grande humanidade, de uma grande generosidade, sem nenhum deslumbramento, sempre muito apegado à sua Nazaré, que era a sua Nazaré e que ele tanto prezava.

A Câmara da Nazaré, que já veio lamentar a morte de Laborinho Lúcio, foi a decretar de resto, luto municipal.

E Miguel, vamos agora ficar a conhecer um pouco mais em detalhe a vida de Laborinho Lúcio.

Teve, por exemplo, uma carreira quase sempre ligada ao direito, mas Vasco Maldonado Correia, não só.

Álvaro Laborinho Lúcio nasceu na Nazaré em dezembro de 1941, onde na juventude foi ator amador e participou na criação do grupo de teatro da região. Mais tarde, licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e obteve o curso complementar de Ciências Jurídicas. A partir daí desempenhou vários cargos. Foi procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público e também procurador-geral adjunto da República, além de ter sido diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. A partir dos anos 90, Laborinho Lúcio teve várias funções governativas. Com Cavaco Silva, foi secretário de Estado da Administração Judiciária e depois ministro da Justiça. Foi também deputado à Assembleia da República e presidiu à Assembleia Municipal da Nazaré, eleito como independente nas listas do PSD. Em 2003, foi nomeado ministro da República para os Açores pelo presidente Jorge Sampaio, por quem foi condecorado dois anos mais tarde com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. Laborinho Lúcio era juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e também vogal do Conselho Superior da Magistratura. Em 2022, integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

Vasco Maldonado Correia aqui a recordar-nos alguns marcos da vida de Álvaro Laborinho Lúcio, que morreu esta madrugada aos 83 anos.

Um dia depois de Francisco Pinto Balsemão. E está agendada para daqui a uma hora a missa que antecede o funeral do fundador do PPD.

Missa celebrada pelo cardeal emérito do Patriarcado de Lisboa, Manuel Clemente. Vai ser no Mosteiro dos Jerónimos, onde decorre desde ontem o velório do fundador, como dizias, do PPD, mas também do Expresso e da SIC. Rumamos de imediato até ao Mosteiro dos Jerónimos, onde está o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, está marcada para esta hora a chegada da família mais próxima de Pinto Balsemão.

Sim, está apontado para o 12h, embora ainda nem todos tenham chegado, mas a fila à porta do Mosteiro dos Jerónimos vai aumentando, com caras mais e menos conhecidas e também algumas das personalidades da sociedade de hoje em dia. Por exemplo, chegou há pouco a comitiva do Partido Socialista, encabeçada pelo secretário-geral José Luís Carneiro, que vem acompanhado também do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias. São alguns dos primeiros responsáveis políticos que já estão por aqui, numa cerimônia fúnebre que não terá apenas essa homilia presidida por Dom Manuel Clemente, mas também um elogio fúnebre por parte do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda uma intervenção do CEO do grupo Empresa e filho de Francisco Pinto Balsemão, Francisco Pedro Balsemão. Será depois da homilia de Dom Manuel Clemente. Também o fadista Camané vai protagonizar um momento nesta cerimônia fúnebre, cantando uma canção

Que assinala também a vida de Francisco Pinto Balsemão, mas para já, como referiste inicialmente, ainda sem a presença de toda a família mais próxima, sendo que as portas do Mosteiro dos Jerónimos vão abrir dentro de meia hora e por isso até lá chegarão os mais próximos de Francisco Pinto Balsemão e também algumas das personalidades que vão ter destaque nesta cerimónia fúnebre, como é o caso do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Aí voltaremos, Miguel Viterbo Dias, na síntese da maior e também na edição da 13h, a coincidir com o início da missa que antecede o funeral de Francisco Pinto Balsemão.

E Miguel, estão a decorrer buscas a esta hora na Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Lideradas pelo Ministério Público, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal divulgou há pouco um comunicado na página de internet com algumas explicações sobre as diligências que estão a decorrer. O jornalista João Gama já leu este comunicado, está aqui conosco em estúdio. João, o que está na origem da investigação?

Sabemos, Miguel, que se trata de um inquérito sobre procedimentos de contratação pública para fornecimento de equipamentos de proteção individual para o combate a incêndios florestais. Estas buscas da Operação Obséquio estão a ser lideradas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o DCIAP. Cumprem seis mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca em instalações empresariais e de entidade pública, nomeadamente as instalações da Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas não só. Também estão a decorrer buscas em empresas e sociedades comerciais no setor têxtil e de equipamentos de proteção individual, em residências de dirigentes e técnicos de contas das entidades envolvidas e também em gabinetes de contabilidade e fornecedores especializados. É isso mesmo que anuncia este comunicado do Ministério Público. Nesta operação, estão a participar 48 militares da GNR e cinco magistrados do Ministério Público. De acordo com o DCIAP, estão em causa crimes de corrupção ativa e passiva e de participação econômica em negócio por existirem indícios de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos realizados no período compreendido entre os anos de 2015 e 2023, para prejuízo do Estado português. O Ministério Público adianta neste comunicado que o inquérito está sujeito a segredo de justiça e as buscas estão a ser dirigidas pelo próprio Ministério Público.

João Gama, com os detalhes desta diligência, buscas a decorrer na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Como aqui ouvimos, um dos crimes que está a ser investigado é o crime de corrupção.

12:09, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?

O líder das Forças Armadas francesas admite um choque militar com a Rússia nos próximos três ou quatro anos. Numa entrevista ao político, o militar admite que essa foi uma das primeiras instruções que deu ao exército francês. Isto no dia em que os líderes da União Europeia voltam a reunir-se em Bruxelas. António Costa prometeu a Volodymyr Zelensky uma decisão política europeia para apoiar o financiamento da Ucrânia nos próximos dois anos. O Prêmio Nobel da Economia defende a necessidade de redirecionar as empresas para a inovação verde. O economista francês Philippe Aghion acredita que a agenda verde vai ser um dos setores que vai criar novos postos de trabalho, a par da inteligência artificial. Esta entrevista vai ser exibida hoje em Lisboa, na 7ª Conferência de Direito e Economia da Concorrência, no Centro de Congressos de Lisboa. Fechamos com a notícia de que a PSP apreendeu mais de uma centena de quilos de droga em Odivelas. Duas pessoas foram detidas em flagrante delito por suspeita de crime de tráfico de droga. Trata-se de um homem de 32 anos e uma mulher de 25. Em comunicado, a PSP adianta que foram apreendidos 114 quilos de droga, o equivalente a 225 mil doses de haxixe e cocaína.