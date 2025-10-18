Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Boa tarde. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com o Luís Soares. Catarina Martins compromete-se a cuidar da democracia e pede o voto à esquerda. Diz que a candidatura que lidera não tem fronteiras partidárias.

A antiga líder do Bloco de Esquerda apresentou esta manhã a candidatura à Presidência da República. Durante o discurso, nas Galerias Geraldes, no Porto, Catarina Martins sublinha que o compromisso da candidatura é para com a democracia.

Candidato-me para ser a presidente que cuida da democracia. Uma democracia forte, que ocupa todos os lugares das nossas vidas. Nas escolas, nas empresas, nos bairros. A democracia ativa, que nos convoca em todas as idades e condições. É o tempo urgente desse encontro, de levantar essa torrente. Temos em nós a força para o fazer. Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou como sou.

Declarações de Catarina Martins, que fez questão de sublinhar também que a candidatura não se define por fronteiras partidárias e apela à convergência de outras candidaturas da antiga coordenadora, que se compromete a dar voz a todos os portugueses.

A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada. Termino, por isso, com um apelo e um compromisso. O apelo a que façamos deste movimento um espaço de encontro, de convergência. Esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. Dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política, empenhada na democracia e que não desistem de um país melhor. O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura, haverá lugar para todas essas vozes.

A garantia deixada por Catarina Martins durante a apresentação da candidatura à Presidência da República. Marcaram presença nesta apresentação, além da líder atualmente do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, também o antigo líder parlamentar do Bloco, Fabião Figueiredo.

E continuamos a falar de eleições presidenciais. O socialista Pedro Delgado Alves diz que o apoio do PS a António José Seguro é natural.

Uma vez que não há mais nenhum candidato da área política socialista nesta corrida. De resto, José Luís Carneiro vai propor amanhã ao PS o apoio a António José Seguro. No explicador desta manhã, Pedro Delgado Alves não diz se apoia o antigo secretário-geral, mas diz que compreende a tomada de posição de José Luís Carneiro.

Compreendo a posição do secretário-geral, ou seja, neste momento não há ninguém na área política do Partido Socialista, seu militante, que se tenha apresentado ou que tenha manifestado a intenção e se tenha mantido na candidatura. Portanto, compreendo perfeitamente a decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Quanto à minha posição pessoal, ela será minha e pessoal. Não tem necessariamente que ser a do partido. Publicamente já tenho dado nota. Tenho uma visão de um perfil de presidente da República e de uma adesão e de uma interpretação de uma das missões fundamentais da Presidência da República, que é a defesa da Constituição. Nem sempre concordo ou tenho concordado com o que António José Seguro tem dito sobre o assunto.

Pedro Delgado Alves, que esteve esta manhã na Rádio Observador, José Luís Carneiro e Carlos César vão propor amanhã o apoio do PS a António José Seguro na corrida presidencial, na reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, marcada para Penafiel.

E continuamos no PS, até porque o partido quer ouvir na especialidade as confissões religiosas sobre a aprovação da proibição do uso de burca no espaço público.

Uma proposta do Chega que foi aprovada ontem na Assembleia da República, com o voto a favor de todos os partidos da direita. O PS votou contra. Ouvido no explicador desta manhã, o deputado Pedro Delgado Alves explica que o Parlamento não deve legislar sem ouvir as comunidades afetadas.

Compreendo a posição do secretário-geral, ou seja, neste momento não há ninguém na área política do Partido Socialista, seu militante, que se tenha apresentado ou que tenha manifestado a intenção e se tenha mantido na candidatura. Portanto, compreendo perfeitamente a decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Quanto à minha posição pessoal, ela será minha e pessoal. Não tem necessariamente que ser a do partido. Publicamente já tenho dado nota. Tenho uma visão de um perfil de presidente da República e de uma adesão e de uma interpretação de uma das missões fundamentais da Presidência da República, que é a defesa da Constituição. Nem sempre concordo ou tenho concordado com o que António José Seguro tem dito sobre o assunto.

Pedro Delgado Alves aqui a referir-se a António José Seguro, mas sublinhar também que se mostra surpreendido com a aprovação do projeto de lei relacionado com o uso da burca por parte dos partidos da direita. Pedro Delgado Alves espera também que o presidente da República se pronuncie sobre esta matéria.

E Luís, este é um projeto de lei que merece também as críticas da Amnistia Internacional.

À Rádio Observador, a coordenadora de investigação da Amnistia Internacional em Portugal, Inês Subtil, explica que a medida viola vários direitos humanos e alerta também para os riscos.

Nenhum decisor político deve ditar o que é que uma mulher veste ou deixa de vestir. E nós condenamos por completo que uma mulher seja punida por exercer a sua fé, a sua identidade cultural ou as suas crenças. E este projeto de lei apresenta-se como uma forma de defender os direitos das mulheres, mas está longe disso. Há um risco efetivo de que pouco contribua para as proteger, por um lado, e por outro, que aumente o risco de exclusão e de confinamento.

Inês Subtil diz ainda ter sérias dúvidas de que a proibição esteja de acordo com o direito internacional. Relembra que já existem dois pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior do Ministério Público que apontam para a inconstitucionalidade da proposta.

Mudamos de tema. Na Amadora começa a esta hora uma homenagem no bairro do Zambujal a Odair Moniz.

Para assinalar um ano da morte do cidadão cabo-verdiano baleado por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura, vai ser feita uma homenagem não só a Odair Moniz, mas também a outros jovens vítimas de violência policial. Está marcada essa homenagem para esta hora no bairro do Zambujal. Vai contar com a inauguração de um mural, mas também com alguns concertos durante a tarde. Em declarações à Rádio Observador, Edgar Cabral, dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, explica a importância desta ação.

Hoje é um dia especialSocial. É um dia que vamos ter no Sambujal vários artistas para homenagear todos aqueles que faleceram pela polícia, e não só. Continuamos à espera de uma resposta da morte do Odair Moniz, uma resposta que temos esperança que seja uma resposta positiva para nós e de esperança e que tenhamos um pouco de paz depois de tudo o que se passou.

Edgar Cabral revela que passado um ano da morte do Odair Moniz, os jovens do bairro do Sambujal têm sido vítimas de perseguição.

Temos tido mais polícia no bairro, com intervenções, encostar as pessoas na parede e revistar, sem justificação e é excessivo o que eles atualmente estão a fazer. Sente-se ali também um bocado de desagrado, raiva da polícia. Parece que estão à espera que aconteça uma faísca para castigar, entre aspas, os jovens do bairro.

Edgar Cabral, dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Sambujal, no dia em que é feita uma homenagem a Odair Moniz.

13h07, Luís, há outras notícias em destaque a esta hora.

O presidente do Conselho Europeu defende que a Europa pode rearmar-se sem sacrificar o Estado social, no Congresso dos Socialistas Europeus em Amesterdão. António Costa considera que desde a agressão da Rússia contra a Ucrânia, ficou claro que a paz sem defesa é uma ilusão. Por isso, para António Costa, a ajuda à Ucrânia não é suficiente, é preciso fazer mais pela defesa da Europa. Israel devolveu a Gaza 15 corpos de palestinianos nas últimas horas. O total de corpos devolvidos é agora de 135. De acordo com o plano de paz de cessar-fogo em vigor, Tel Aviv compromete-se a enviar para Gaza 15 corpos de palestinianos por cada corpo israelita devolvido. Já foram contados todos os votos das autárquicas na cidade de Lisboa e o Chega confirma, fica à frente da CDU, mas apenas por três votos. São números já confirmados pelo observador, foram validados os 61 boletins de voto antecipado na freguesia de São Domingos de Benfica, depois da decisão tomada pela Assembleia de Apuramento Geral, o Chega confirma assim o terceiro lugar na maior autarquia do país.

Jornal da Uma com Luís Soares.