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É agora 13:00. Jornal da Uma, com o Vasco Maldonado Correia. O Partido Socialista acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis. Declarações do secretário-geral José Luís Carneiro esta manhã.

A partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo vai voltar a subir e a ultrapassar os €2 por litro. Em declarações esta manhã, em Vila Nova de Gaia, José Luís Carneiro deixou críticas ao governo, entendo que têm faltado medidas para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.

Nós avançámos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA, temporariamente, sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e de todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

O líder do Partido Socialista esta manhã, aqui num registo captado pela CNN Portugal, critica o governo pelo aumento do preço dos combustíveis. Amanhã, o preço do gasóleo e da gasolina vai ultrapassar os €2 por litro.

Os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram mais de 360 mil horas extra no ano passado. O sindicato que representa a classe alerta para a falta de profissionais.

O Jornal Público escreve que mais de um quarto do trabalho dos técnicos do INEM foi feito em horas extra no último ano. Na Rádio Observador, Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, mostra-se pouco surpreendido.

Tendo em conta o déficit de recursos humanos, sobretudo destes técnicos, não há outra forma de garantir a missão do INEM sem ser através do recurso ao trabalho extraordinário. Seria necessário, e será necessário, contratar cerca de mais 500 técnicos de emergência pré-hospitalar para que os recursos humanos estejam sem défice e aí, sim, podemos esperar que o trabalho extraordinário seja residual.

Rui Lázaro alerta que ter profissionais a fazer tantas horas extra pode tornar-se um risco.

Desde logo para os próprios profissionais, que com menos tempo de descanso estarão sempre mais suscetíveis a terem lesões de trabalho ou, como alguns colegas já estão a entrar em estado burnout, tendo em conta a pressão da missão em si associada ao número de trabalho extraordinário que fazem, e naturalmente que este risco pode também dispersar-se pelos cidadãos à medida que os trabalhadores vão ficando cada vez mais cansados e mais desastrosos com o trabalho.

Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, entrevistado esta manhã pelo jornalista António José Soares.

Já foram controladas várias frentes do incêndio que ainda arde entre Ávila e Madrid. É o que revela o mais recente briefing das autoridades, Vasco.

A Unidade Militar de Emergência Espanhola diz que a maior parte do fogo está já controlado, ainda que haja algumas frentes ativas, por isso o fogo ainda não está controlado na totalidade. Há uma evolução, isso sim, de ontem para hoje. Foi disso que deu conta também esta manhã o presidente do governo espanhol, mas Pedro Sánchez alerta também que as próximas horas vão continuar a ser duras.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje. Mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

Pedro Sánchez em conferência de imprensa na província de Ávila, onde aproveitou para agradecer também a ajuda de Portugal.

Tenho a oportunidade agora de cumprimentar os militares que chegaram do nosso país irmão, Portugal. Queremos agradecer-lhes porque houve outros momentos em que Portugal também sofreu incêndios graves e Portugal e Espanha têm mantido esta relação de irmandade e solidariedade.

A Proteção Civil portuguesa anunciou ontem o envio de ajuda operacional, uma força conjunta de mais de 120 homens e mulheres para ajudar no combate às chamas, sendo que em Espanha já grande parte das frentes estão controladas. É esse o mais recente balanço das autoridades. O número de pessoas deslocadas já ultrapassa as 100 mil. Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, encontram-se neste momento a visitar um pavilhão em Madrid, onde se encontram dezenas de pessoas que foram retiradas de casa nas regiões vizinhas da capital.

Situação bem diferente daquela que se vive em França. O ministro francês da Administração Interna fala num cenário muito desfavorável.

Laurent Núñez descreve na rede social X mais uma noite difícil no combate aos incêndios, com a situação a continuar muito desfavorável, com destaque para o caso mais grave, o fogo de Gironde, que se dirige em direção à região metropolitana de Bordéus. A autarquia da cidade admite mesmo evacuar a cidade inteira se o combate às chamas não for favorável nas próximas horas. São mais de 200 mil as pessoas que tiveram de sair e procurar abrigo por causa dos incêndios. As autoridades falam na maior operação de evacuação civil em França desde a Segunda Guerra Mundial.

O novo primeiro-ministro do Reino Unido afasta a hipótese de eleições antecipadas no país.

Andy Burnham, em entrevista à BBC, ele que assumiu o poder na última semana sem passar pelas urnas, substituiu Keir Starmer depois do antecessor ter perdido a confiança do grupo parlamentar do Partido Trabalhista. O novo líder britânico, em entrevista, lembra que o Reino Unido vive num sistema parlamentar e considera que as pessoas não estão interessadas em novas eleições.

Vou descartar essa possibilidade. Não haverá eleições antecipadas. Não creio que as pessoas queiram isso. As sondagens de opinião podem indicar que algumas pessoas querem, outras não. Acho simplesmente que o que é mais necessário fazer é concentrar o Reino Unido em colocar o país de volta onde deve estar, em fazê-lo funcionar.

O que diz Andy Burnham em entrevista à BBC. A recusa do novo chefe do governo britânico em convocar eleições antecipadas, apesar das pressões da oposição, significa que tenciona cumprir até o fim a legislatura. Termina em 2029.

1h06. Vasco Maldonado Correia, vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

O Papa Leão XIV pediu esta manhã a suspensão dos ataques no Médio Oriente e o regresso à diplomacia. Foi durante a oração do Ângelus, que acontece todos os domingos na Praça de São Pedro. Este fim de semana não se registaram ataques entre Estados Unidos e Irão, depois de 13 noites seguidas de bombardeamentos entre os dois países. Ainda assim, não há, para já, um retomar das conversações de paz. Não houve ataques no Médio Oriente, mas houve na Ucrânia. As autoridades ucranianas reportam ataque aéreo russo com oito mísseis, mais de 130 drones só esta madrugada. Entretanto, o presidente ucraniano está a anunciar que a Rússia pediu novamente ajuda à Coreia do Norte para combater a Ucrânia. Volodymyr Zelensky escreve na rede social X que Moscovo pediu 30 mil soldados suplementares a Pyongyang e também vários mísseis balísticos. A polícia alemã emitiu esta manhã um mandado de captura contra o suspeito do ataque que aconteceu ontem à noite no evento LGBT em Berlim. O homem de 21 anos, que continua em fuga, conduziu um carro contra uma multidão. As autoridades acreditam que terá ligações a grupos islâmicos na capital alemã. Uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas, 11 estão em estado grave. O chanceler alemão, Friedrich Merz, já veio caracterizar o ataque como um ato horrível.

Ponto final no Jornal da Uma.