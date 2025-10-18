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Vamos às notícias. Notícias das duas, com o jornalista Miguel Gato. Miguel, Catarina Martins quer uma convergência de esquerda em torno da sua candidatura à Presidência da República.

Candidatura essa que foi apresentada esta manhã nas Galerias Gerades de Silva, na cidade do Porto. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, no discurso que fez há poucas horas, sublinha o compromisso da candidatura que apresentou com a democracia.

Candidato-me para ser a presidente que cuida da democracia. Uma democracia forte, que ocupa todos os lugares das nossas vidas, nas escolas, nas empresas, nos bairros. A democracia ativa, que nos convoca em todas as idades e condições. É o tempo urgente desse encontro, de levantar essa torrente. Temos em nós a força para o fazer. Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou como sou.

A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, diz ainda que a candidatura presidencial que apresenta não se define por fronteiras partidárias.

A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada. Termino, por isso, com um apelo e um compromisso. O apelo a que façamos deste movimento um espaço de encontro, de convergência. Esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. Dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política, empenhada na democracia e que não desistem de um país melhor. O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura, haverá lugar para todas essas vozes.

A apresentação da candidatura de Catarina Martins nesta corrida a Belém, a marcar presença, estiveram a Fabian Figueiredo, antigo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, bem como Mariana Mortágua, atual deputada única do partido.

Ainda sobre as presidenciais, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, entende que é natural que o partido apoie a candidatura de António José Seguro.

Uma vez que não há mais nenhum candidato da área política socialista nesta corrida presidencial. Pedro Delgado Alves foi ouvido esta manhã no Explicador, não diz se apoia o antigo secretário-geral do PS nesta corrida a Belém, mas compreende a tomada de posição de José Luís Carneiro.

Compreendo a posição do secretário-geral, ou seja, neste momento não há ninguém na área política do Partido Socialista, seu militante, que se tenha apresentado ou que tenha manifestado a intenção e se tenha mantido na candidatura. Portanto, compreendo perfeitamente a decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Quanto à minha posição pessoal, ela será minha e pessoal, não tem necessariamente que ser a do partido. Publicamente já tenho dado nota, tenho uma visão de um perfil de presidente da República e de uma adesão e de uma interpretação de uma das missões fundamentais da presidência da República, que é a defesa da Constituição. Nem sempre concordo ou tenho concordado com o que António José Seguro tem dito sobre o assunto.

José Luís Carneiro e Carlos César devem propor amanhã o apoio do PS a António José Seguro na Comissão Nacional do Partido Socialista. Uma posição natural, é o que diz o deputado Pedro Delgado Alves.

E o deputado socialista que falou também sobre a aprovação da proibição do uso de burca no espaço público.

Um projeto de lei apresentado pelo Chega, aprovado ontem na Assembleia da República com os votos contra do PS e os votos favoráveis de toda a direita. O Partido Socialista quer ouvir na especialidade as confissões religiosas.

Uma coisa muito importante que se tem que fazer é garantir que na especialidade se faça um conjunto de audições adicionais que não tiveram lugar até agora. Nós queremos, portanto, ouvir a Comissão da Liberdade Religiosa, que tem, no âmbito das suas competências, a possibilidade de se pronunciar sobre temas, sobre legislação. Portanto, esse era um dado que acho que era muito importante num debate com esta natureza. E eu acho que era também já importante, e acho que o Parlamento tem mesmo que fazer isso, era ouvir as comunidades abrangidas. Seria impensável que o Parlamento o fizesse sem fazer essa audição.

O deputado do Partido Socialista mostra-se ainda surpreendido com a aprovação do projeto de lei por parte dos partidos da direita, nomeadamente o PSD. Pedro Delgado Alves, deputado do Partido Socialista, espera ainda que o presidente da República se pronuncie sobre esta matéria.

E este é um projeto de lei que merece também as críticas da Amnistia Internacional.

À Rádio Observador, a coordenadora de investigação da Amnistia, Inês Subtil, diz que a medida viola vários direitos humanos e alerta para os riscos.

Nenhum decisor político deve ditar o que é que uma mulher veste ou deixa de vestir. E nós condenamos por completo que uma mulher seja punida por exercer a sua fé, a sua identidade cultural ou as suas crenças. E este projeto de lei apresenta-se como uma forma de defender os direitos das mulheres, mas está longe disso. Há um risco efetivo de que pouco contribua para as proteger, por um lado, e por outro, que aumente o risco de exclusão e de confinamento.

Inês Subtil diz ainda ter sérias dúvidas que a proibição esteja de acordo com o direito internacional e relembra que já existem dois pareceres da Ordem dos Advogados e também do Conselho Superior do Ministério Público que apontam para a inconstitucionalidade desta proposta.

Mudamos de tema. Este sábado realiza-se uma homenagem a Odair Moniz, cidadão que foi baleado por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura.

Vai ser feita esta homenagem não só a Odair Moniz, mas também a outros jovens vítimas de violência policial no Conselho da Amadora. Vai contar com a inauguração de um mural e também de alguns concertos durante toda a tarde. Em declarações à Rádio Observador, Edgar Cabral, o dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, explica qual a importância desta ação.

Hoje é um dia especial, é um dia que vamos ter o Zambujal com vários artistas para homenagear todos aqueles que faleceram pela polícia, e não só. Continuamos à espera de uma resposta da morte do Odair Moniz, uma resposta que temos esperança que seja uma resposta positiva para nós e de esperança e que tenhamos um pouco de paz depois de tudo o que se passou.

Edgar Cabral revela ainda que, passado um ano da morte de Odair Moniz, os jovens do bairro do Zambujal têm sido vítimas de perseguição.

Temos tido mais polícia no bairro, com intervenções, de encostar as pessoas na parede e revistar. Sem justificação e é excessivo o que eles atualmente estão a fazer. Tem-se ali também um bocado de desagrado, raiva assim da polícia. Parece que estão à espera que acenda uma faísca para castigar, entre aspas, os jovens do bairro.

O dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, Edgar Cabral, ouvido pela Rádio Observador sobre as homenagens que se vão fazer e que já se fizeram a Odair Moniz, o cidadão que foi baleado por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura.

A fechar, o presidente do Conselho Europeu defende que a Europa pode rearmar-se sem sacrificar o Estado Social.

São declarações de António Costa no Congresso dos Socialistas Europeus em Amsterdã. O presidente do Conselho Europeu considera que desde a agressão da Rússia contra a Ucrânia, ficou claro que a paz sem defesa é uma ilusão e, por isso, para António Costa, apoiar a Ucrânia não é suficiente, é preciso fazer mais pela defesa da Europa. Os estados-membros e o Parlamento Europeu chegaram na quinta-feira a acordo para lançar o programa europeu da indústria da defesa, uma iniciativa para fortalecer o setor com financiamento de 1,5 mil milhões de euros para os próximos dois anos.

Miguel Gato com o Jornal das Duas.