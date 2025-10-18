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Observador. Jornal das três, com edição do jornalista Miguel Gato. Miguel, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, confessa que ainda não decidiu se vai apoiar António José Seguro na corrida a Belém.

Mas entende que é natural que o partido o faça, apoie a candidatura de Seguro, uma vez que não há mais nenhum candidato da área política socialista nesta corrida a Belém. José Luís Carneiro e Carlos César devem propor amanhã o apoio do PS a António José Seguro na Comissão Nacional do Partido Socialista. Em entrevista à Rádio Observador, no Explicador desta manhã, Pedro Delgado Alves diz que quer esperar por todas as candidaturas para ver quem apoia.

Compreendo a posição do secretário-geral, ou seja, neste momento não há ninguém na área política do Partido Socialista, seu militante, que se tenha apresentado ou que tenha manifestado a intenção e se tenha mantido na candidatura. Portanto, compreendo perfeitamente a decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Quanto à minha posição pessoal, ela será minha e pessoal, não tem necessariamente que ser a do partido. Publicamente já tenho dado nota, tenho uma visão de um perfil de presidente da República e de uma adesão e de uma interpretação de uma das missões fundamentais da presidência da República, que é a defesa da Constituição. Nem sempre concordo ou tenho concordado com o que António José Seguro tem dito sobre o assunto.

Pedro Delgado Alves no Explicador desta manhã, onde falou também sobre a aprovação da proibição do uso de burca no espaço público, o projeto de lei apresentado pelo Chega, aprovado ontem na Assembleia com os votos favoráveis da direita e com os votos contra do PS. O PS diz querer ouvir na especialidade as confissões religiosas sobre este tema. O deputado do Partido Socialista mostra-se ainda surpreendido com a aprovação do projeto de lei por parte dos partidos da direita democrática e defende que o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal deviam ter tido uma postura mais crítica.

Por muito impopular que seja, por muito que o discurso populista seja mais fácil de vender, o PSD, o IL, o CDS tinham a obrigação de enquanto partidos democráticos, que durante muitos anos eram bastiões da defesa das liberdades fundamentais, da liberdade religiosa, deviam ter dito: "Não, isso que o Chega nos apresenta é uma coisa que não serve. Podemos até fazer este debate, mas não é nos termos em que a extrema-direita o está a traçar e esse é que acho que foi o erro."

O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, espera ainda que o presidente da República se pronuncie sobre esta matéria. Este é um projeto de lei que merece também as críticas da Amnistia Internacional, que diz que a proibição do uso da burca viola vários direitos humanos.

Catarina Martins apresenta uma candidatura à Presidência da República sem fronteiras partidárias e com compromisso pela democracia.

Palavras da antiga coordenadora do Bloco de Esquerda esta manhã no Porto. Catarina Martins quer uma convergência de esquerda em torno desta candidatura a Belém. Maria Rêgo.

Foi um discurso mais pessoal do que político. Catarina Martins apresentou-se no Porto, terra natal, como candidata cujo compromisso é para com a democracia.

Candidato-me para ser a presidente que cuida da democracia. Uma democracia forte, que ocupa todos os lugares das nossas vidas. Nas escolas, nas empresas, nos bairros. A democracia ativa, que nos convoca em todas as idades e condições. É o tempo urgente desse encontro, de levantar essa torrente. Temos em nós a força para o fazer. Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou como sou.

Uma democracia que precisa, aos olhos da candidata, de todos.

A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada. Termino, por isso, com um apelo e um compromisso. O apelo a que façamos deste movimento um espaço de encontro, de convergência. Esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. Dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política empenhada na democracia e que não desistem de um país melhor.

Uma candidatura, garante Catarina Martins, que terá os portugueses no epicentro.

Com esta candidatura, a campanha presidencial não será o debate entre a tragédia e o mais do mesmo. Será sobre a vida, será sobre o sonho. Esta é a candidatura que abraça a força do país que não desistiu e que se quer reinventar.

E deixa uma mensagem final de esperança.

Mas não acreditem em quem nos diz que é tarde demais. Essa é a velha armadilha de quem ganha com a desistência do povo.

Catarina Martins evocou o povo e a democracia como os dois principais focos na apresentação da candidatura à Presidência da República na Cidade Invicta.

Maria Rêgo, que acompanhou a apresentação da candidatura de Catarina Martins para esta corrida a Belém, a candidatura que lidera não tem fronteiras partidárias, é o que diz Catarina Martins. A marcar presença estiveram Mariana Mortágua, atual deputada única do Bloco de Esquerda, e também Fabian Figueiredo, antiga líder parlamentar do partido.

A fechar, este sábado realiza-se uma homenagem a Odair Moniz, cidadão que foi baleado por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura.

Uma homenagem não só a Odair Moniz, mas também a outros jovens vítimas de violência policial no Conselho da Amadora, conta com a inauguração de um mural e também de alguns concertos durante a tarde. Em declarações à Rádio Observador, Edgar Cabral, o dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, explica a importância desta ação.

Hoje é um dia especial, é um dia que vamos ter o Zambujal com vários artistas para homenagear todos aqueles que faleceram pela polícia, e não só. Continuamos à espera de uma resposta da morte do Odair Moniz, uma resposta que temos esperança que seja uma resposta positiva pra nós e de esperança e que tenhamos um pouco de paz depois de tudo o que se passou.

Edgar Cabral, o dirigente da Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, revela ainda à Rádio Observador que passado um ano da morte de Odair Moniz, os jovens deste bairro têm sido vítimas de perseguição policial.

Notícia de fecho do Jornal das três.